Arbeiderpartiet hardt ut mot Hauglies kamp mot nulltimerskontrakter

Arbeiderpartiet mener arbeidsministerens forslag for å få bukt med nulltimerskontrakter og mye midlertidighet, er et spill for galleriet.

– Jeg frykter rett og slett at de holder folk for narr.

Det sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg om arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies forslag for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom oppdrag.

– Et spill fra regjeringen



Mandag varslet Hauglie kamp mot nulltimerskontrakter og innleie av arbeidskraft, og sa at hun vil endre loven for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.

Forslaget vakte oppsikt også i fagforeningene, hvor blant annet organisasjonsarbeider Boye Ullmann er forsiktig optimist.

– Dette er en bombe og nesten for godt til å være sant. Jeg tar forbehold om at jeg vil se teksten først, men hvis Høyre vil sette tak på innleie på 10–15 prosent og hindre at folk ikke får lønn mellom oppdrag, ja da rapper de klærne til Ap, og vel så det, sa Ullmann til VG mandag.

Tvedt Solberg er hakket mer skeptisk til Hauglies forslag.

– Dette er en regjering som gjennom fire år med ulike grep har svekket tryggheten i arbeidslivet. Den erfaringen gjør at jeg er skeptisk, sier Tvedt Solberg til VG.

Tvedt Solberg mener regjeringens arbeidslivspolitikk frem til nå gjør at Hauglies forslag virker som lureri.

– Hauglie og regjeringen har i fire år jobbet målrettet for å svekke tryggheten i arbeidslivet. Å da komme med noen små forslag rett før valget, og tro at det er nok, er i beste fall et narrespill fra regjeringen, sier han til VG.

Han viser også til endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft for drøye to år siden, som har møtt massiv kritikk fra opposisjonen.

– Da var de også ute med pene ord og en fin innpakning, men så kom forslagene og var ikke i nærheten av det de kalte det, sier han.

Hauglie mener Arbeiderpartiet bør prioritere annerledes

I en e-post til VG skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at forslagene hun kom med mandag, er resultat av et samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Regjeringen har sammen med partene jobbet med dette siden 2015. Innleie ble også omtalt i Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lansert tidligere i år så det kan ikke komme som en overraskelse på Ap at vi kommer med en løsning.

Hun oppfordrer dessuten Arbeiderpartiet til å prioritere andre ting enn å kritisere motstanderne i politikken.

– Dette er nok et eksempel på at Ap bruker tiden på å kritisere oss istedenfor å bidra konstruktivt med å løse utfordringen med innleie, skriver Hauglie.