Ap vil fjerne au pair-ordningen

Ap-nestleder Hadia Tajik bekrefter overfor VG at Arbeiderpartiet vil legge ned dagens au pair-ordning.

Isteden vil de lage en ny ordning. KrF og Venstre er positive.

– Etter så mange år hvor vi har forsøkt å hindre misbruk av au pairer, har vi i Ap nå erkjent at dagens ordning må fjernes. Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier Tajik og utdyper.

– Vi ønsker å erstatte den med en ny ordning, hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, hvor au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.

LO-sjef om au pair-ordningen: Vestkant-slaveri

Au pair-ordningen * Rundt 3000 au pairer er i Norge. * Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling. * Au pairer får oppholdstillatelsen for maksimalt to år (visum). * Arbeidstiden skal normalt ikke overstige 5 timer per dag og maksimalt være 30 timer i uken. * Det er ikke lov å ha mer enn au pair om gangen. * Au pairen skal få lommepenger/ lønn; minimum 5600 norske kroner brutto i måneden, samt fri kost og losji. * I 2015 ble det gitt 1336 oppholdstillatelser for au pairer i Norge, nesten 90 prosent av dem fra Filippinene. * I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer; en karanteneordning kom på plass: I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er en kraftig økning fra 2015, da syv personer ble ilagt karantene. I 2014 ila UDI to personer karantene. Dagens Næringsliv skrev i fjor at cirka 50 personer har vært til vurdering for karantene og at antallet som blir ilagt karantene er firedoblet. Kilde: Au pair-senteret, Wikipedia, DN, UDI.

– Dårlig betalte hushjelper

Dette innebærer at Arbeiderpartiet følger opp LOs kamp mot ordningen. LO-leder Gerd Kristiansen sa allerede etter VGs avsløring av misbruk av ordningen i 2015, at den bør skrotes. LO fulgte opp, sammen med Fagforbundet, tidligere denne uken. Søndag gikk SVs arbeiderpolitiske talskvinne, Kirsti Bergstø, ut i VG og sa at hun vil fremme et forslag overfor Stortinget om at au pair-ordningen bør nedlegges.

Bakgrunn: Slik er au pair-ordningen

Tajik sier at au pairene ikke kan være prisgitt vertsfamilien, slik de er i dag. Hun ønsker at det stilles klarere krav til norskopplæring og til kulturutveksling.

– Hvordan?

– Det vil bli stilt krav til at vertsfamiliene skal forplikte seg til å gjennomføre et kulturprogram. Vi vil bort fra dagens ordning som for mange har endt opp med at au pairene blir dårlig betalte hushjelper.

Les: Ektepar au pair-dømt denne uken

Mot senternedleggelse

Regjeringen vil fra 1. april legge ned dagens Au pair-senter, som de har bidratt med 3,5 millioner kroner til.

Norsk Folkehjelp er sterkt kritisk til det, blant annet fordi det legges opp til at det er UDI som skal overta kontakten med au pairene.

– Vi er imot at senteret legges ned. Nå som vi foreslår en ny ordning, vil vi vurdere hva vi skal gjøre for at au pairene skal ha noen å kontakte for å få hjelp. De må ha et sted å henvende seg, sier Tajik.

KrF: – Helt enig



I Venstre blir Aps forslag tatt i mot med åpne armer.

– Jeg er ikke spesielt positiv til den ordningen, blant annet fordi vi ser at den blir misbrukt, så jeg er mer enn villig til å se på endringer, sier Venstres arbeiderpolitiske talsmann, Sveinung Rotevatn.

KrFs talsmann, Geir Bekkevold, er like positiv.

– Jeg er helt enig i det Ap forslår, som gjør at kulturutvekslingselementet styrkes og at au pairenes rettigheter forsterkes. Jeg har med stor uro sett alle sakene hvor au pairer er blitt misbrukt og at det i stadig større grad en blitt en ordning for billig hushjelp. Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen, hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier han.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) hos innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke konkludere nå:

– Regjeringen er opptatt av å forhindre at au pair-ordningen misbrukes, og fortsetter arbeidet mot sosial dumping. Vi må sikre at au pair-ordningen brukes for kulturutveksling og forhindre misbruk. Regjeringen vil derfor følge nøye med på ordningen, sier Åmland til VG.

Høyres arbeidspolitiske talsperson på Stortinget, Arve Kambe, sier de er åpen for å diskutere forbedringer.

– Det er slik at jo lenger unna Ap kommer regjeringskontorene, desto mer kritisk er de til au pair-ordningen. Vi ønsker å beholde den, men det er alltid viktig å diskutere forbedringer, så det vil vi selvsagt vurdere.

LO-leder Gerd Kristiansen sier hun er glad for at Ap er enig med LO.

– Dagens ordning har lite og ingenting med kulturutveksling å gjøre. Skal folk ha hushjelp bør de betale vanlig lønn, ikke utnytte filippinske kvinner, sier Kristiansen.