Anklager regjeringen for å forsterke Forskjells-Norge

Både LO, Ap og SV mener regjeringens skattekutt til de rikeste, flere deltidsjobber og kutt i trygdeytelser forsterker Forskjells-Norge.

Bakgrunnen er NAVs nye rapport «Fattigdom og levekår i Norge», som beskriver tilstanden i 2016. Spesielt blant folk under 30 år, er det mange som blir hengende langt etter økonomisk – på grunn av økende ledighet og økningen i innvandringsbefolkningen, viser NAV-tallene.

Rapporten beskriver også økende forskjeller fordi inntektsveksten tilfaller de som allerede ligger øverst på inntektsskalaen.

LO-leder Gerd Kristiansen gir regjeringen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hovedansvaret.

– Ulikhetene i Norge vokser raskt på Erna Solbergs og Anniken Hauglies vakt. Denne regjeringen fører da også en målrettet politikk for stadig større forskjeller mellom dem som har mest og dem som har minst, sier Kristiansen til VG.

Hun har notert seg at regjeringen har fått massiv kritikk fra ulikt hold om en usosial politikk som øker forskjellene. Lederen i Norges Handikapforbunds Ungdom, Henriette Nielsen, sa etter statsbudsjett-forliket til VG at hun føler at hun blir straffet for å ha en funksjonshemning.

– Det er rimelig horribelt, synes LO-sjefen.

– Skattekutt til rike – blå hjertesak



Hun mener det virker som om regjeringen har mer sympati for dem som har mest fra før – enn de som sliter med å betale regningene sine.

VALGKAMPSAK: SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre de økende forskjellene i Norge til partiets viktigste sak i den kommende valgkampen. Foto: Frode Hansen , VG

– Det viser seg at de som har desidert mest fra før, drar inn den største inntektsveksten. Det er heller ikke spesielt vanskelig å forstå, når den i særklasse største hjertesaken til regjeringen Solberg har vært skattekutt til de aller rikeste, sier Kristiansen.

Siden regjeringen tiltrådte har skattekuttene kostet fellesskapet over 20 milliarder kroner.

– De fleste eksperter er enige om at den såkalt vekstfremmende effekten av kuttene i formuesskatten ikke er målbar på stort annet enn milliardærenes bankkonti, sier LO-lederen. Hun viser til at skattekuttene har kommet mens arbeidsledigheten har bitt seg fast på over 130.000 arbeidsledige.

– Mange av disse er unge folk. Skremmende mange har blitt langtidsledige, minner Gerd Kristiansen om.

Hovedsak for SV



SV-leder og tidligere barne- og familieminister Audun Lysbakken, har tenkt å gjøre de økende forskjellene til hovedsak i den kommende valgkampen.

– Regjeringen har rigget et skattesystem for mer ulikhet. Samtidig har de gitt sjefene mer makt over arbeidslivet ved å legge til rette for mer deltidsjobbing og mer privatisering. I tillegg har det gjort en rekke smålige kutt for uføre og fattige, sier Lysbakken til VG.

Både SV-lederen og LO-lederen lister opp innføring av egenandel på fysioterapi for multihandikappede, brannskadede, kreftpasienter, uføre og kronisk syke. Samt at regjeringen har fjernet feriepengene til de arbeidsledige og – barnetillegget til de uføre.

Hverken Kristiansen, Lysbakken eller Aps Lise Christoffersen får øye på noe merkbart regjerings-grep mot ledigheten.

– Regjeringens manglende evne og vilje til å skape nye jobber er en trussel mot velferdssamfunnet, og en sikker garanti for enda mer ulikheter og større forskjeller. Det skapes nesten ikke jobber i privat sektor, sier LO-lederen som hevder det må skapes 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltagelsen tilbake på 2008-nivå.

Lise Christoffersen mener sysselsettingssituasjonen var like vanskelig under finanskrisen for den rødgrønne regjeringen som oljekrisen er nå for de blåblå.

– Jeg savner en god forklaring på hva som er annerledes nå enn under finanskrisen, da vi holdt ledigheten nede, i motsetning til alle andre land. Vi brukte pengene annerledes, i tråd med det SSB anbefalte: Sett pengene inn sysselsetting, sier Christoffersen.

Vil øke barnetrygden



Lysbakken mener det er på tide å skattlegge de som har mest – hardere. Han vil også sette opp barnetrygden etter at satsene på denne har stått stille siden 1996.

– Blant de fattigste familiene er det mange aleneforsørgere. Derfor vil vi øke barnetrygden og innføre et ekstra tillegg til aleneforsørgere og til familier med flere barn, sier Lysbakken.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) synes det er rart at ikke Lysbakken satte opp barnetrygden mens han var statsråd.

– SV satt åtte år i en flertallsregjering med Lysbakken som ansvarlig minister i tre av årene – uten at han styrket barnetrygden. Regjeringen har valgt å prioritere målrettede tiltak mot lavinntektsfamiliene. Billigere barnehager, gratis nasjonal kjernetid og en egen tilskuddsordning mot barnefattigdom er eksempler på det, sier Hauglie til VG.

– Er ikke skattelettelsene med på å sørge for at de som har mye får enda mer?

– I stedet for å prioritere økt etterlønn til egne stortingsrepresentanter som allerede sitter godt i det, burde Ap og Christoffersen satse mer på dem som har minst. Skattelettelsene til de med lave inntekter gjør at flere kan leve av egen lønn. Aps skattesjokk på 10,5 milliarder til næringslivet er det siste bedriftene trenger.

I rapporten om de økende forskjellene skriver NAVs forskere at det er noen som får økte kapitalinntekter og økt realformue blant annet grunnet en betydelig økning i boligprisene.

– Vil du som regjeringsmedlem vurdere å motvirke forskjellsøkningen også i den enden av skalaen?

– Norge er et land med små forskjeller. Det viktigste vi kan gjøre er å legge forholdene til rette for trygge arbeidsplasser. Regjeringens skattepolitikk stimulerer til investeringer og sparing, og gjør det mer attraktivt å jobbe. Skattelettelsene har kommet alle inntektsgrupper til gode, svarer Hauglie.