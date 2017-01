Aktivitetsplikt innført fra 1. januar: «Det var noe dritt å måtte stå opp om morgenen»

STRØMMEN STORSENTER (VG) Sosialklienten Anders Heireng Knudsen (26) ble tvunget til å stå opp om morgenen. Det likte han dårlig. Men nå er han i jobb.

Fra nyttår innførte regjeringen aktivitetsplikt for 47.000 sosialhjelpsmottagere under 30 år. Der det tidligere har stått «kan» om bruk av aktivitetsplikt overfor NAV-klienter, er det nå fastslått at kommunene «skal» innføre aktivitetsplikt.

– Vi benyttet oss av «skal»-bestemmelsen før vi ble pålagt. Vi ser at resultatene er gode, både for den enkelte og for vår økonomi, sier ordfører Øyvind Sand (Ap).

Kommunen tyvstartet ordningen fra april i fjor.

– Det betyr at de daglig må møte her mellom åtte og ti om morgenen, sier veileder Britt Fjærestrand-Børke ved NAV-kontoret i Rælingen i Akershus.

Opp om morgenen



En av dem som ble tvunget til å stå opp om morgenen, var Anders Heireng Knudsen.

– Jeg greide ikke å fullføre videregående skole, og begynte å jobbe på lager fra jeg var 16 år. Jeg har hatt mange ulike lagerjobber opp igjennom. Jeg mistet den siste lagerjobben i februar 2016. Jeg begynte å søke jobber, men fikk ingen, forteller han.

Knudsen gikk ledig hele vinteren og våren. Så meldte han seg til NAV, og da ble det slutt på å ligge utover på formiddagen.

– Man blir preget av å gå ledig. Jeg husker jeg tenkte at det var noe dritt å måtte stå opp om morgenen, for å stille seg til disposisjon hos NAV. Jeg forstår at mange som havner i min situasjon tenker slik: At aktivitetsplikten er en straff.

JOBBHJELP: Arbeidsminister Anniken Hauglie (t.v.) møtte flere sosialklienter i Rælingen som nå får hjelp til å skaffe seg jobb, blant annet Andrea (i midten) og kvinnen til høyre som har fått jobb i en butikk. Til høyre veileder Madiha Ali i NAV-Rælingen. Foto: Terje Bringedal , VG

Han slet med å komme seg opp, men slapp reduksjon av stønaden på 200 kroner dagen, som man får hvis man ikke følger plikten.

– Han fikk litt slack til å begynne med, men det gikk seg til, sier veilederen hans.

– Det var kjipt der og da, men det hjalp på døgnrytmen å komme seg opp. Jeg opplevde å få veldig god hjelp av Britt og de andre på NAV med lage CV og å søke jobber.

I fjor sommer fikk han napp som ekspeditør i XXL-butikken på Strømmen Storsenter.

– Jeg var på prøvetid i seks måneder og de var såpass fornøyd at jeg har fått fast fulltidsjobb. Jeg har det så bra, forteller han.

Begynte i fjor



– Vi begynte å jobbe med dette i 2015, da vi oppdaget at 25 av 200 sosialhjelpsmottagere sto for 40 prosent av sosialhjelpsbudsjettet. Vi så behovet for tverrfaglige team og dedikerte veiledere som fulgte opp tett. Vi begynte med forsøk med aktivitetsplikt som vi gjennomførte for alle fra våren 2016, sier NAV-leder i Rælingen, Daniel Berg-Hansen.

Han sier erfaringene siden april er gode.

– 105 er henvist til sosialhjelp siden april. 18 er i jobb og 29 er henvist til kurs og tiltak. De fire siste månedene av 2016 kuttet vil sosialhjelpskostnadene med en millioner kroner. Får vi til det nivået i 2017 betyr det at vi klarer å hjelpe mange inn i jobb og å kutte kostnadene med 20 prosent, sier han.

Han sier vanlig aktivitet først og fremst er kartlegging av muligheter og jobbsøk.

– Aktivisering som snømåking og plenklipping kan også være aktuelt, men vi bruker oftere ordinært arbeidsliv som utprøvingsarena, sier Berg-Hansen.

På aktivitetsrommet hvor sosialklientene samles om morgenen, møter vi blant andre Andrea (26), som var skolelei og ikke har tatt seg utdannelse.

– Jeg vil bli portør, men søker butikkjobber. Å måtte stå opp om morgenen, hjelper på min motivasjon til å søke jobber. Her får jeg hjelp til det, sier hun, som nå skal få hjelp av Pøbelprosjektet på Lillestrøm, med å få jobb.

– Braksuksess



Selv om ordningen bare har virket i vel tre uker, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H) allerede å kunne fastslå at det er en stor suksess.

– Alt tyder på at dette er en braksuksess. At aktivitetsplikten virker er ikke skrivebordsteori. Vi ser det kommuner hvor de har tyvstartet: i Drammen, Fredrikstad, på Ringerike – og her i Rælingen, sier hun.

I Rælingen er det Ap som styrer, men Hauglie mener det er regjeringen som kan ta æren for suksessen, og at Ap holder igjen.

– Det er helt uforståelig at Arbeiderpartiet ikke er med på dette. De kuttet i sin budsjettinnstilling bevillingen på 60 millioner kroner, som kommunene får for å gjennomføre aktivitetsplikten. Ap har glemt sin egen arv, arven fra Gerhardsen, som sa: «Gjør din plikt, krev din rett», sier hun.

– Bjørnetjeneste



Hauglie sier det å stille krav til oppmøte, er helt nødvendig.

– Vi gjør ungdommen en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller krav til dem. I min tid som statsråd har jeg møtt mange unge sosialhjelpsmottagere. Alle sier det samme til meg: Det er godt å bli stilt krav til, sier Hauglie:

– Min erfaring er at ungdommen vil jobbe, de ønsker å stå på. Da må vi gi dem den muligheten. Det er misforstått snillisme når Ap syr puter under armene på friske, arbeidsvillige unge, ved ikke å være med på å kreve at unge arbeidsføre mennesker faktisk skal i aktivitet, sier arbeidsministeren.

– Ikke dekning



Dag Terje Andersen, Aps fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, slår tilbake.

– Statsråd Hauglie har åpenbart ikke dekning for sine angrep på Ap. Regjeringen Stoltenberg innførte aktivitetsplikten og alle hennes eksempler er basert på aktivitetsplikten Ap innførte.

– Det var en aktivitetsplikt kommunene kunne innføre, nå har regjeringen krevd at alle skal?

– Ja, det ble innført av Stoltenberg. Det gir kommunene, som jo har ansvaret for sosialhjelp, muligheten til å sette vilkår om aktivitet. Og var den som gjaldt frem til 1. januar og som alle eksemplene til statsråden er basert på. Nå er det skal for de under 30 år, men med mulighet for å gjøre unntak. Så etter mitt syn er ikke forskjellen så veldig stor, sier Andersen.