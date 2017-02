Utvidet permitteringsperioden: Nye regler får stryk

I fjor utvidet arbeidsminister Anniken Hauglie (H) perioden for permittering fra 30 til 52 uker. Det slo ikke heldig ut, slår NAV fast.

Onsdag publiseres en rapport fra NAV som har sett på hvordan endringer i permitteringsregelverket slår ut for dem som blir permittert. Og konklusjonen er neppe noen god nyhet for arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som etter langvarig press fra LO og NHO i fjor utvidet ordningen.

I rapporten slås det fast at flere er arbeidsledige lenger etter at permitteringsperioden blir utvidet. Mange går ut hele permitteringsperioden før de søker nye jobber, om det skal vise seg at de blir sagt opp.

– Uheldige konsekvenser

Videre konkluderes det med at utvidelser ikke fører til at flere kommer i jobb.

– Dette har selvfølgelig noen uheldige konsekvenser for de permitterte. De får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn. Er man permittert over tid kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver i NAV, Johannes Sørbø, som har vært med å utforme rapporten.

Der konkluderes det med at endringer i permitteringsperioden bør gjøres med varsomhet, og at de permitterte bør være bevisste på at permitteringer kan forlenge ledighetsperioden.

Åpen for å endre reglene på nytt

Da Hauglie gikk med å endre ordningen, uttalte hun at den nye ordningen ville være bra for alle parter. Konfrontert med at det ser ut til at arbeidstakeren, den permitterte, blir den tapende part, sier Hauglie at det er rom for forbedring i dagens system. Hun sier til VG at hun er åpen for å stramme den inn igjen.

– Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider. Men det er noen dilemmaer her: Jo lenger permitteringsperioden er, desto lenger går folk permitterte.

– Hva tenker du om at det konkluderes med at folk er lenger arbeidsledige når permitteringsperioden er utvidet?

– Vi ser fra forskning på andre ytelser at når man nærmer seg sluttpunktet i en ordning så begynner det å skje ting. Og det er et tankekors for jeg tror ikke hverken bedrifter eller ansatte utnytter ordningen, men man benytter seg av den tiden man har til å finne ut hva man gjør videre.

– Trodde ikke det ville skje meg

Den permitterte offshore-arbeideren Michael Lindland (33) mener de nye reglene gjorde vondt verre:

– Jeg hadde akkurat søkt om pappapermisjon da vedtaket om permittering dumpet ned i postkassen. Jeg visste at det kunne komme med tanke på hvordan næringen går for tiden, men jeg trodde ikke det ville skje meg. Plutselig var det virkelig, sier den 33 år gamle industrimekanikeren og laglederen for oljebrønn-service.

I over ti år har 33-åringen fra Marnardal i Vest-Agder jobbet i offshore-bransjen. I november i fjor kom beskjeden om at han var permittert.

Hjemme var kona i mammapermisjon til den minste av deres tre barn.

– Det passet med andre ord svært dårlig at jeg skulle bli permittert fra jobben når hun allerede gikk på mindre lønn. Og med den nye ordningen kan jeg risikere å gå ledig i et helt år. Jeg håper ikke det blir tilfellet, for da vil vi nok slite litt, sier 33-åringen.

For trebarnsfaren i Marnardal er håpet å komme i jobb igjen i april. Da skal selskapet han jobber for, Altus Interventon, forhåpentligvis igjen sende arbeidere offshore for å bedrive service av oljebrønner.

Men om det ikke blir tilfellet, skulle gjerne Lindland hatt kortere permitteringsperiode.

– At bedriftene nå kan ha ansatte permittert opp til 52 uker, synes jeg kun er en fordel for dem. Da kan bedriftene ta oss inn etter behov, mens vi går på vent. Jeg synes egentlig det er ganske kynisk at de utvidet ordningen, for det betyr bare enda mer usikkerhet for arbeideren, sier Lindland.

– Hva hadde vært den beste løsningen for deg nå som du er permittert?

– Jeg tenker at hvis man uansett skal sies opp, så hadde det vært greit om det skjedde etter 30 uker, uansett hvor leit det er. Det blir ikke noe bedre etter 52 uker som permittert, man blir egentlig bare mindre fleksibel.

– Blir det ikke arbeid på meg igjen i våres, så begynner jeg å søke jobber. I vinter har jeg tatt trefellingskurs, og har nettopp startet et lite firma. Men det tar tid å få oppdrag så dette er uansett ikke en jobb som kan brødfø en familie. Men noe må man jo holde på med når man er permittert, sier han til VG.

– Mange blir gående passive

Anniken Hauglie sier hun forstår trebarnsfaren veldig godt.

– Det han beskriver her var en av grunnene til at vi var skeptiske til å utvide ordningen. Mange blir gående passive og vente på jobber som kanskje ikke kommer tilbake, og det er både negativt for økonomien og det sosiale, sier Hauglie.

– Men det var likevel dere som utvidet ordningen?

– Ja, men det var fordi LO og NHO ba oss om det i forbindelse med lønnsoppgjøret. Da var det samtidig viktig for oss å innføre stoppunktet etter 30 uker.

– Burde dere ha ventet med å endre regelverket til man fikk forskning på bordet?

– I den situasjonen som man sto i i fjor, så hadde det ikke vært aktuelt å vente på en rapport. Men jeg har invitert partene til å gå gjennom permitteringsordningen for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.

– Vil det være aktuelt å endre ordningen igjen?

– Først skal vi nå se på ordningen sammen med partene og så jeg er åpen for å kunne stramme inn igjen.

