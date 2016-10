Så mye koster ledigheten Norge

Den norske ledigheten koster dyrt. Reduseres den med 4000 personer, gir det 1,3 milliarder kroner mer i statskassen.

Det viser tall som Finansdepartementet har oversendt til Stortinget. Departementet har beregnet effekten av at flere går fra dagpenger til arbeid.

Her er noen av hovedtallene:

• Hvis ledigheten reduseres med 1000 personer, sparer det offentlige 227 millioner kroner i dagpenger, og øker skatteinntekter med 95 millioner kroner.

• Det betyr at en reduksjon i ledigheten med 4000 personer, slik Nav har forespeilet vil skje neste år, vil gi 908 millioner i reduserte dagpengekostnader neste år og 380 millioner flere skattekroner. Samlet sum: 1,288 milliarder kroner.

• Nav anslår at antallet helt ledige vil være på rundt 84.000 mennesker i 2016. Det gir en kostnad på 19 milliarder kroner i dagpengeutgifter. Skulle alle få seg jobb, ville det økt skatteinntektene med 7,8 milliarder kroner.

Finansdepartementet understreker at anslagene for skatt er noe usikre og at svarene på spørsmålet er utarbeidet i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet.

• Ser vi på de reelle utgiftene til ledighet over statsbudsjettet neste år, vil dagpengene koste 16,3 milliarder og tiltakene 9,4 milliarder kroner. Samlet 25,7 milliarder kroner.

Dette tar utgangspunkt i NAV-tallene, som måler de som melder seg hos dem som ledige, som har ligget rundt 80.000 det siste året.

Statistisk sentralbyrå presenterer i tillegg de såkalte AKU-tallene; en omfattende undersøkelse som måler de som oppgir at de går ledige: Det er 137.000 akkurat nå.

En årsak til de store forskjellene er at AKU-tallene tar opp i seg ledige som ikke har rett på dagpenger og som derfor ikke melder seg ledige til NAV.

– Det skulle bare mangle



Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse AS sier det kan bety at kostnadene av ledigheten vil slå mindre inn over statsbudsjettene i årene som kommer.

– Kombinasjonen av historisk lave renter og svak kronekurs, på toppen av høy offentlig pengebruk, skatteletter og ekstra tiltakspakker for Vestlandet, begynner å virke. Det skulle egentlig bare mangle at det gir ringvirkninger og ny aktivitet i store deler av landet.

Han viser til at også Nav nå mener å se lys i enden av tunnelen:

De anslår at det i gjennomsnitt vil være 84.000 helt ledige i år, men at antallet vil reduseres til 80.000 neste år og 76.000 i 2018. Det betyr at den registrerte ledigheten går fra et gjennomsnitt på 3,0 av arbeidsstyrken i år til 2,7 prosent i 2018.

– Siden arbeidsledigheten går videre nedover i 2018, betyr det rundt regnet fire milliarder kroner lavere utgifter på statsbudsjettet de neste to årene, sier Strøm.

– Roligere puls



Han tror ledighetsnedgangen blir svært godt tatt imot i regjeringen inn imot et stortingsvalgår.



– Jeg tenker nok at pulsen til statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen er roligere nå etter at Nav i forrige uke nedjusterte ledighetsprognosene for de to neste årene, sier Strøm, som advarer mot å tro at det vil gå raskt og smertefritt.

– Det vil ta lang tid før arbeidsmarkedet er friskmeldt. Vi ser stadig nedbemanninger, men heldigvis kommer det også mange tusen nye oppstartsjobber. En slik type omstilling kommer vi ikke utenom i en global konkurransesituasjon hvor teknologien også endrer seg raskere enn før, sier han.

– Toppen nådd



Finansminister Siv Jensen (Frp) sier hun er glad for Navs prognoser.

– Vi bruker mye penger på ledige, fordi det er viktig å få dem raskest mulig tilbake i jobb. Det er bred politisk enighet om at vi skal ha god sikring når folk sliter. At Nav ser lyspunkter i økonomien og ledigheten, tyder på at det ser ut som om toppen av ledigheten er nådd og at den vil flate ut og synke i store deler av landet. Tiltakene våre fungerer, sier Jensen.

Hun er blitt anklaget for å bruke sosialdemokratisk motkonjunkturpolitikk, som økonomen John Maynard Keynes anbefalte i mellomkrigstiden.

– Du risikerer å få Keynes som mellomnavn?

– Vi mener det er viktig med en aktiv arbeidsmarkedspolitikk når det er behov for det, men vi kombinerer det med skattelette og endringer i skattesystemet som gir incitamenter til nyskapning. Gründerplanen vår er et slik eksempel hvor det nå skapes en rekke veldig spennende bedrifter og arbeidsplasser, sier Jensen.