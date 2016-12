Mæland ber langtidsledige komme seg ut og ta grep

Mange ledige går inn i det nye året uten dagpenger. Næringsminister Monica Mæland (H) gir ikke ved dørene: Kom dere ut og ta grep, sier hun. Mæland viser til sin mann.

Av alle utfordringer som norsk økonomi står overfor i 2017, er det én hun peker ut som den aller største: Kampen mot ledigheten.

Regjeringen planlegger å brenne av 25,7 milliarder kroner på dagpenger og tiltak for ledig neste år. Da forventer Mæland at de som er ledige, bruker dagene på jobbjakt – og at de er villige til å flytte på seg.

– Det er enhver sitt ansvar å være aktiv når de søker jobb. Det er viktig at folk kan flytte på seg, både geografisk og på tvers av næringer, sier hun.

De fem største utfordringene Dette er de største utfordringene for norsk økonomi i 2017, ifølge næringsministeren: 1. Bekjempe arbeidsledigheten

2. Skape flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor

3. Få til grønn omstilling

4. Presse frem digitalisering

5. Økt handel med Kina og utlandet

Glad for at mannen fikk jobb



– Alle har et ansvar, og jeg tror de fleste ønsker å være i arbeid, bidra, være gode kolleger og få lønn. Men man må passe seg for å bli desillusjonert, og fortsette å stå på. Det vet jeg godt selv, som har en ektemann som har vært arbeidsledig i flere perioder, sier Mæland.

Mannen Tom Schmidt Mæland drev i mange år en egen butikk i Bergen. Det endte i røde tall og nedleggelse. Han ble ledig.

– Vi er veldig glad for at Tom fikk jobb, faktisk takket være midlertidig ansettelse. Det er viktig for ham og for hele familien, sier hun til VG.

Hun sier han har gått ledig i to perioder, den ene gangen opp mot et år. Tidligere i år, smilte lykken, da han fikk fast jobb hos bilselskapet Bertel O. Steen.

– Gå ut og ta grep



I høst var det to år siden oljekrisen traff Norge. Nå etter to år er det en del tusen som har mistet dagpengene sine, fordi det bare er en rettighet man har i to år. Sosialhjelp er da det neste alternativet for mange, som betyr ytterligere kraftig kutt i inntekter og krav om at du skal kutte kostnader til beinet.

Mæland sier det bør motivere:

– Dagpengeperioden er begrenset. Dessverre opplever noen at dette tar slutt, og for de fleste er dette vanskelig. Da må man gå ut og ta grep.

– Å bekjempe ledigheten er den viktigste utfordringen. Å få ledige i jobb og å skape nye arbeidsplasser, spesielt i privat sektor, er vår viktigste oppgave i 2017, sier Mæland.



Ledighet i Norge **Norge går ut av året med nesten 80 000 registrerte ledige og vel 130 000 antatt ledige. Forskjellen skyldes blant annet at mange ikke har rett på dagpenger og derfor ikke melder seg ledige. **Utgiftene til ledige over statsbudsjettet neste år er 25,7 milliarder kroner: 16,3 milliarder kroner i dagpenger til folk som går ledige og 9,4 milliarder kroner via tiltak.

– Kan se ut som om bunnen er nådd



– Det kan se ut som om bunnen er nådd. Ledigheten har ikke økt de siste månedene, så vi håper på bedring. Men vi vet at 2017 blir veldig krevende for en del næringer og spesielt for offshorenæringen: Det må jobbes hver dag for å bevare og skape arbeidsplasser, sier hun. Men den er ikke uten grunn at jeg nevner jobbskaping i privat sektor som nest viktigst: Vi må evne skape flere private arbeidsplasser.

– Ap viser til at 2/3 av nye arbeidsplasser kom i privat sektor i deres rødgrønne regjeringsperiode, mens 2/3 av nye jobber har kommet i offentlig sektor under Solberg-regjeringen?

– Det er fascinerende at Ap tar æren for arbeidsplasskaping i en tid hvor oljeprisen var rekordhøy. Jobbveksten de viser til i privat sektor skyldes i hovedsak oljeprisen, ikke Aps politikk. Når Norge har mistet så mange arbeidsplasser i oljesektoren de siste årene, er det vanskelig å erstatte dem sånn uten videre.

– Men, sier hun:

Grønt skifte



– Gjennom Innovasjon Norge, lavere skatt og flere andre tiltak, har vi lagt til rette for at det vil komme flere nye jobber i privat sektor. I 2015 ble det etablert 60 000 nye selskaper, så det er mange som er villige til å satse for å skape nye arbeidsplasser.

– Du nevner grønt skifte: Det er mange som mener dere ikke tok store skritt i den retning med statsbudsjettet for neste år?

–Det gir et viktig skille, hvor et stort flertall erkjenner at store kutt også må tas hjemme. Det må skje i alle sektorer. Forskning og utvikling av klima- og miljøvennlige løsninger spiller en viktig rolle. Vi går foran for å gi ferger miljøvennlig drivstoff, landstrøm til cruisebåter og utbygging av kollektivtrafikk. Men er avhengige av å ha med oss næringslivet, slik at det grønne skiftet blir en god forretningsmulighet.

Digital alarm



Digitalisering slår hun også alarm om.

– I en spørreundersøkelse foretatt av Siemens og Norsk Industri oppgir syv av ti norske industribedrifter at digitalisering er avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år. I undersøkelsen oppgir likevel syv av ti at de ikke har gode nok planer for digitalisering i bedriften sin. Det er bekymringsfullt at to tredjedeler ikke har gode nok strategier for hvordan man skal bevege seg inn i den digitale verden. Det er helt avgjørende for ikke å bli stående igjen på perrongen, slik Nokia opplevde.

– Gigantisk potensial



Handel med utlandet er hennes femte kjepphest neste år.

– Verdens frihandel møter motbør etter valget i USA og Brexit og norske selskaper må komme på offensiven, slik at de får kontrakter og varene ut. Vi håper å lande frihandelsavtale med India i år og med gjenåpningen av forretningsforbindelser med Kina, ser vi også for oss at vi skal få til en frihandelsavtale med dem, sier hun og legger til at norske bedrifter bør kjenne sin besøkelsestid.

– Det er et gigantisk potensial for norsk næringsliv i Kina. Det er mange som allerede er i gang med agenter og kontakter og det er bra, for åpningen gir store muligheter for økt norsk ekspert.

I fjor eksporterte vi varer for 23,7 milliarder kroner fra Kina ifølge SSB. Til sammenligning importerer vi varer for rundt 65 milliarder kroner fra Kina i år.

Ifølge Norsk Industri ligger det an til at vareeksporten til Kina går litt ned i 2016 og havner på litt under 20 milliarder kroner på grunn av lavere eksport av skipsutstyr.

– Kina er allerede det syvende viktigste markedet for norske bedrifter og vi er enige i at potensialet for vekst i 2017 er meget stort. Vi ser ikke bort fra at veksten kan bli over fem milliarder kroner, sier fagsjef Sindre Finnes i Norsk Industri.