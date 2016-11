Kyllingstad om NAV-tallene: – De lyver

Investor og millardær Ståle Kyllingstad (56) mener NAVs ledighetstall er feil, og bruker egne barn som eksempel.

– De lyver og er altfor lave, sier Kyllingstad til VG, og fortsetter:

– Når NAV nå opererer med at det bare er 77 800 ledige i Norge, så er min erfaring i sommer og høst at de bommer ganske kraftig. Deres tall speiler ikke virkeligheten vi opplever ute i bedriftene og våre markeder.

Han sitter midt i kriseland på sydvestlandet, som sjef og eier i IKM, som leverer utstyr og tjenester til oljenæringen, fra Sola og Bryne.

– Tør ikke ansette folk



– Jeg har tre erfaringer som jeg legger til grunn, sier han:

– Dessverre er det slik at vi ikke lenger tør å ansette folk, på grunn av kort horisont på ordrereserven. Det innebærer at vi i stedet leier inn folk. Bare i sommer leide vår gruppe inn 300, som har gått på 3-6 måneders avtaler. De har ikke fast jobb, men er bare innom i noen måneder. Mange av dem vil slite nå i høst og vinter. Slik utsiktene er fremover, vil bruken av korttidskontrakter fortsette, sier han.

Viser til sine barn



Ledighetstallene I følge NAV var det ved utgangen av oktober 77 800 helt ledige i Norge: 2,8 prosent. Tar en med de på tiltak får vi det NAV kaller bruttoledigheten, som nå er 97 100 personer (3,5 prosent av arbeidsstyrken). Statistisk sentralbyrå (SSB) måler også ledigheten, basert på en bred spørreundersøkelse. Den forteller at det var 137 000 ledige i august (4,9 prosent). Spriket skyldes blant annet at endel ledige ikke har rett til dagpenger og derfor ikke melder seg ledige til NAV.

– Det andre er at det er så mange som går på lønnstilskudd og andre tiltak; de er ledige, men holdes i gang selv om de ikke har jobb eller jobbtilbud.

– Det tredje er en utbredt form for skjult ledighet som ikke er så lett å oppdage, men jeg har selv fått oppleve det i egen familie, sier han:

– Det dreier seg om ungdommen vår. Jeg har to unge som er ferdig utdannet som ikke greide å få seg jobb. De valgte å studere videre, selv om de var ferdig med masteren. De har fire venner i samme situasjon. De vil gjerne i jobb, men får ikke det akkurat nå, og velger å ta stadig flere fag.

– Lurt av god sommer



Kyllingstad har selv fått merke krisen på pungen. I følge Kapitals liste over Norges rikeste, har formuen hans falt fra 2,4 milliarder kroner i 2015 til 1,55 milliarder i år.

– Hvordan ser virkeligheten ut for dere som står midt oppe i det?

– Vestlandet får en tøff vinter. Det kommer flere oppsigelser og trolig også konkurser fordi endel har tært opp egenkapitalen. Vi får en kald vinter og så tror jeg at det vil svinge opp neste sommer.

– NAV tror ledigheten skal ned neste år og i 2018. Tror du på det?

– Nei, jeg tror de er blitt lurt av en god sommer i år og at vi ikke vil få noen bedring før sommeren neste år. Men jeg tror vi må vente til 2018 før det monner skikkelig. Dessverre.

NAV: Slik vi måler

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sier at deres tall måler de som til enhver tid faktisk er ledige.

– Vi måler de som melder seg helt ledige og de som går på tiltak. Jeg ser det han sier om at innleide fra i sommer vil kunne bli ledige utover, men det er slik at vi måler de som til enhver tid faktisk er ledig.

– Når det gjelder det at endel studerer lenger når det er vansker på arbeidsmarkedet, så er det helt sant. Det er en kjent mekanisme som det går an å se positivt på; det gir et ektra løft av kompetansen i et tid hvor det er vanskelig å få seg jobb.

– Når det gjelder 2017 har vi også lagt inn fall i oljeinvesteringene, men vi legger til grunn at andre sektorer og deler av landet vil gå bedre, sier Sørbø.

– Helt enig



Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, gir full støtte til Kyllingstads analyse.

– Jeg er helt enig i det han sier. Det er en rekke strukturelle forhold som gjør at mange ikke fanges opp. Dessverre tror jeg han også har rett når det gjelder utsiktene for 2017. Kyllingstad følger veldig godt med og har fingeren på industriens puls. Vi fanger også opp at mange bedrifter sliter og at det vil komme flere oppsigelser, sier Lier-Hansen.