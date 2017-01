Frp mener sovende mann i sofa illustrerer unge på NAV

Frp mener en sovende mann i en sofa med hamburgersøl på magen illustrerer unge som får sosialstøtte fra NAV på en god måte.

Aktivitetsplikt * Fra nyttår ble aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere under 30 år innført. * Det innebærer at de som søker om sosialstønad må jobbe, gå på kurs, ta utdanning eller være i annen aktivitet for å få utbetalt penger. * De som ikke er i stand til å delta i en tilrettelagt aktivitet eller har tungtveiende grunner for ikke å delta, er unntatt. * Formålet er å styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid og bli selvforsørget. * Kommuner som allerede stiller slike vilkår, kan vise til gode resultater. Dette gjelder særlig for unge mottagere.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

Bildet ble lagt ut på Fremskrittspartiets Facebook-profil mandag. Teksten ledsages med teksten «Nå må unge gjøre en innsats for å få penger fra NAV. Vi har innført aktivitetsplikt for unge på sosialhjelp. Bra?»

Bildet og kommentaren viser til den nyinnførte aktivitetsplikten, som innebærer at alle under 30 år nå må jobbe eller være i annen aktivitet for å få utbetalt sosialstønad.

Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson, Erlend Wiborg, sier at bildet ble lagt ut for å orientere om partiets politiske standpunkt, og for å få en dialog med velgerne sine.

– Er dette bildet representativt for unge personer som går på NAV?

– Ungdom som går på NAV er alle typer mennesker, men noe av grunnen til at vi valgte dette bildet, er at den største bjørnetjenesten vi gjør med ungdom er at vi sier det er greit at de kan ligge på sofaen hele dagen og få sosialhjelp. Jeg mener bildet illustrerer på en god måte at det stilles krav til de unge, og at tiden der en ungdom kan droppe ut av skolen og få sosialhjelp, er over.

– Men ligger alle på sofaen?

– Nei, og de som ikke gjør det, har ingenting å skamme seg over. De vi ønsker å nå er er i all hovedsak friske mennesker som dropper ut av skolen.

RIKTIG: Frp-politiker og stortingsrepresentant Erlend Wiborg mener illustrasjonsbildet er bra. Foto: Trond Solberg , VG

– Skjønner du at noen kan føle seg støtt av denne fremstillingen?



– De som bør føle seg støtt av fremstillingen er eventuelt ungdom som mottar sosialhjelp uten å gjøre noe selv.

– Er bruk av dette bildet riktig strategi for å oppmuntre dem?

– Vi ønsker å være klar på at de som ikke gidder å prøve, ikke kan forvente at man syr puter under armene på dem.

– Og de skal heller ikke spise burger i sofaen?

– Skal samfunnet fungere, må alle bidra. Er du syk, og ikke kan jobbe, er det noe annet, men nå snakker vi om friske mennesker ikke har annen inntekt. Det må stilles samme krav til dem som andre.

KRITISK TIL BILDEBRUK: AUF-leder Mani Hussaini. Foto: Frode Hansen , VG

Flere kritiske



AUF-leder Mani Hussaini er svært kritisk til denne måten å fremstille situasjonen for unge arbeidsledige, og krever at partileder Siv Jensen beklager.



– Dette er en usmakelig bagatellisering av en svært alvorlig situasjon. Tusenvis av ungdommer som står uten jobb og lever i usikkerhet, og dette er det de blir møtt med av regjeringspartiet Frp? Dette er et hån mot unge mennesker som står uten jobb. Jeg forventer at Siv Jensen beklager overfor de mange tusen unge arbeidsledige, sier Hussaini.

MDGs førstekandidat Eivind Trædal i Aust-Agder har skrevet kronikk i Dagbladet om fremstillingen, der han blant annet skriver: «Som i så mange andre saker velger FrP å fremme skremmebilder som stigmatiserer og splitter, og som viser forakt for de svakeste blant oss».

– Å fremstille unge mennesker uten jobb som tiltaksløse latsabber er en meget dårlig strategi fra den politiske eliten i Frp, skriver Anders C. Halse i Svenssonstiftelsen i et debattinnlegg i VG.

Les kronikken: Skitne NAV-slasker i fyllesøvn på sofaen

Også positive



Flere som kommenterer på Frps bilde, er positive til kampanjen, og mener at det må stilles tilsvarende krav til innvandrere og asylsøkere, som til unge mennesker på NAV.

Trygve Joachim Jacobsen (26) er blant dem som mistet jobben og som måtte søke om sosialstønad. Han har i et tidligere intervju med VG vist til at aktivitetsplikten ga resultater i form av ny, fast jobb.