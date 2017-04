Bent Høie reagerer på LO-utspill: – Skuffet

Helseminister Bent Høie reagerer sterkt på LOs utspill om skattelette, og mener nestlederen svartmaler landets økonomiske situasjon.

LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen uttalte til VG at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, kunne gitt 27.600 nye arbeidsplasser.

Gabrielsen forklarte til VG at de baserte regnestykket på beregninger fra Statistisk sentralbyrå, og beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016.

– Jeg er skuffet over at han som trolig blir ny LO-leder så tydelig har valgt side. Gjennom dette utspillet fremstår LO som en organisasjon bare for de i offentlig sektor, men mange av medlemmene er ansatt i konkurranseutsatt privat næringsliv. For dem hadde situasjonen vært verre med en selskapsskatt på 2013-nivå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG.

Han mener LO-nestlederen svartmaler landets økonomiske situasjon.

– Det er synd at han ikke heller kan fokusere på lyspunktene, for de er tydelige nå. For at de bedriftene som føler at de er over kneika skal tørre å investere, trenger vi fremtidsoptimisme. LO bidrar nå med det motsatte, sier statsråden til VG.

Han er også kritisk til at LOs modell retter seg mot hele landet.

– Det er mer fornuftig å sette inn tiltak de stedene det er spesielt behov, slik vi har gjort med skolebygg og sykehus på Sør- og Vestlandet i forbindelse med oljekrisen. Arbeidsledigheten har jo ikke økt overalt, sier Høie.

– KORTSIKTIG: Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum mener at LO-modellen for økt sysselsetting ikke vil fungere på lang sikt. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

– Det er ikke noe oppsiktsvekkende at modellberegninger viser at du får flere jobber på kort sikt av å øke offentlige utgifter fremfor å kutte skattene. Det er et godt kjent resultat, men vi kan ikke ansette alle i offentlig sektor, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

– Ifølge LO vil 1/3 av arbeidsplassene gå til private med denne modellen?

– Ja, det er ikke helt svart/hvitt dette her. Det er fornuftig å fremskynde offentlige investeringer og vedlikehold, i en lavkonjunkturperiode, som vi har vært inne i nå. Men poenget er at det å bruke oljepenger til offentlige prosjekter ikke er en langsiktig resept på økt sysselsetting, sier sjeføkonomen.

Han advarer mot en situasjon med økte lønninger, økt kronekurs og svekket konkurranseevne.

– Lavere selskapsskatt bidrar derimot til økte investeringer og varige arbeidsplasser, sier Dørum.