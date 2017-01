Jonas Gahr Støre og hans nordiske kolleger varsler nye grep for å unngå at flere hundre tusen arbeidsføre skandinaver blir stående uten jobb.

Sosialdemokratenes ledere i Norden – Støre, Stefan Löfven i Sverige og Mette Frederiksen i Danmark – lover ikke mastergrad til alle, men tror at påfyll av kunnskap gjennom hele arbeidslivet vil hjelpe folk til å klare overgangen til et digitalt arbeidsmarked.

Ut av sosialdemokratenes nordiske toppmøte i Oslo mandag og tirsdag, er planen at det skal komme en felles nordisk strategi for arbeidslivet.

– Arbeid for alle vil alltid være vår jobb nummer en, sier Jonas Gahr Støre.

– Trygghet for jobben er den sosialdemokratiske grunnplanken. Det er vårt DNA, sier Stefan Löfven, den svenske statsministeren.

– Vi har 100.000 ledige jobber i Sverige, men også 350.000 arbeidsledige. Gjennom kunnskapsløftet er målet å opprette 70.000 utdanningsplasser for voksne, sier Löfven til VG.

Les også: Erna Solbergs digitale strategi: Hver tredje arbeidsplass i fare

Sosialt toppmøte

Han har invitert EUs toppledere til et sosialt toppmøte i Sverige senere i år, for - som han sier - å bekjempe ytterligere ulikheter.

Mens Norge og Danmark har borgerlige regjeringer i øyeblikket, har Stefan Löfven vært statsminister i Sverige siden 2014.

Støre leder på meningsmålingene foran stortingsvalget til høsten, og i Danmark har også Mette Frederiksen i øyeblikket rødt flertall på målingene.

Les også: Venstre under sperregrensen

Seks av ti er midlertidige



Analysen for arbeidsmarkedet deler de også:

– Det er for mange ufaglærte i Danmark. Skrekkbildet er at vi blir tvunget til å hente kvalifisert arbeidskraft fra utlandet, mens våre egne blir hektet av. Vår ambisjon er at de som ikke fikk utdanning da de var unge, må få det tilbudet nå for å kvalifisere seg for jobber som blir mer robotisert, digitalisert og spesialisert, sier Mette Frederiksen.

Ifølge Jonas Gahr Støre er seks av ti nye jobber som skapes midlertidige, og dermed usikre:

– Det er en farlig utvikling. Arbeidslivet krever ikke at du skaffer deg en ny grad fra et universitet, men at du er i stand til å ta i bruk digitale verktøy. Det gjelder ikke minst i offentlig sektor. sier han.

Les også: LO advarer mot trygdebombe

Sliten og defensiv



Alle tre avviser de borgerlige partienes strategi med å skape nye bedrifter og nye jobber gjennom skattelettelser.

– Hadde vi trodd at skattelettelser for de aller rikeste virket positivt, så ville vi hatt et pragmatisk syn på det. Men det virker ikke. Og forskjellene øker, sier Støre.

Men han avviser at det er å snakke Norge ned, slik Erna Solberg har advart mot:



– Når Erna Solberg møter kritikk av sin politikk, sier hun at vi snakker Norge ned. Men jeg mener da at hun begynner å bli sliten og defensiv. VI vil snakke Norge opp. og vi mener at hennes politikk ikke tar fellesskapets ressurser i bruk, sier Støre.

Mer ulikhet



– Det er den samme konflikten i Danmark, det handler om hvordan man vil bruke vårt økonomiske handlingsrom. De borgerlige vil senke skattene på toppen, og sier at det vil skape vekst. Det tror ikke vi noe på. Den ulikhet som mange nå reagerer på, ser vi også i vårt eget land, selv om det så langt er i mindre målestokk, sier Mette Frederiksen.

– Da vi overtok, hadde de borgerlige senket skattene med 140 milliarder kroner. Nå tar vi inn høyere skatter for å investere i velferdssamfunnet. Vi bygger boliger og investerer i utdanning, for å minske forkjellene som økte med de borgerlige, sier Löfven.