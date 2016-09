Aleksander fikk drømmejobben gjennom Facebook: – Altfor mange faller utenfor på grunn av fortiden sin

Én drøy måned etter at jobbsøknaden til Aleksander Vattøy Dyrhol (29) tok av på internett, har han fast jobb - og vært på gratis maskinførerkurs.

Den er en konsentrert 29-åring som sitter bak rattet på den durende hjullasteren. Det er imidlertid ikke lenge siden fremtiden så helt annerledes ut:

Etter å ha levert søknader til nærmere 60 arbeidsgivere uten å få respons, var motivasjonen på bunn i midten av august. Helt til han fikk klaff på en søknad via Facebook, der han ba om hjelp til å skaffe seg en jobb. Han fortalte også om hvordan han hadde gått fra et liv på gaten, til å bli en rusfri familiefar.

– Åpner flere muligheter

Den siste måneden har han bygget stillas for sin nye arbeidsgiver Nord Industriservice.



– Det er godt å få brukt kroppen igjen, men jeg var ekstremt støl etter den første uken. Det var vanskelig å holde jenta mi, for jeg hadde sånn gangsperre, sier Dyrhol til VG.

TRO PÅ YRKESFAG: Aleksander Vattøy Dyrhol og Svein Moen i Kurs og Sikkerhet sier det finnes gode jobbmuligheter for dem som faller utenfor samfunnet. Foto: ERLEND DAAE , VG

Gjennom Facebook-statusen fikk han også tilbud om et gratis maskinførerkurs, og denne uken har det vært kjøreopplæring i gravemaskin, hjullaster og dumper.

– Det var dritkult å få dette tilbudet, det åpner flere muligheter. Jeg har ADHD og greier ikke sitte i ro, men jeg får ro av maskinlyden. Jeg har skrudd bil og moped siden jeg var 13 eller 14 år.

Selvtilliten var på bunn



Han sier at det var viktig for ham å komme raskest mulig ut i jobb, fremfor å starte på en utdanning. Ruspolitikken i Norge mener han er det verste som er.

– Det er altfor mange som faller utenfor på grunn av fortiden sin. Jeg prøvde å få jobb i over et år og sendte ut over 60 CV-er. Jeg fikk ikke én respons. Da blir selvtilliten din på bunn, sier Dyrhol.

Sommeren 2014 flyttet han til Larvik for å bli rusfri, og ble kjæreste med sin beste venn. I mai i fjor gikk han av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

– Det utdannes akademikere og alle skal gå på universitetet, men å få folk inn på noe yrkesrettet er en kjemperessurs for landet. Det er fortsatt mulig for dem som har slitt med ulike ting å komme ut i fast jobb, sier Svein Moen i Kurs og Sikkerhet, som holder maskinførerkurset.

I fjor utdannet de over hundre personer som gikk på NAV men ville ut i jobb.

- VIKTIG MED STØTTE: Aleksander Vattøy Dyrhol sier det er viktig med viljestyrke og støtte for å komme ut i jobb igjen. Det var samboeren Linda Mohilla som oppfordret ham til å skrive innlegget. Foto: Privat

Aleksander sier at det er mulig å komme ut i jobb igjen, men at det virkelig krever arbeidsvilje. For ham var veien ut av rusen lang og hard.

– Du må kutte kontakten med alle venner, det går ikke å holde kontakten med en til to av dem. Det er bare å ordne seg ny Facebook-profil og nytt nummer, sier Dyrhol.

– Hva vil du si til andre som har falt utenfor og vil jobbe?

– Først og fremst at du må være ærlig med deg selv og fortelle historien til arbeidsgiver fra første stund. Sannheten kommer for en dag uansett og en arbeidsgiver setter pris på ærlighet, sier Dyrhol.