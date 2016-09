Elendige meningsmålinger gjorde at Arbeiderpartiet i 2013 vurderte å bryte regjeringssamarbeidet med SV og Senterpartiet.

Det skriver en svært åpenhjertig jens Stoltenberg i sin selvbiografi som ble lansert fredag.

I boken beskriver han detaljert om hvordan regjeringspartienes dramatiske fall på meningsmålingene høsten 2012 slet på samarbeidet, og på et tidspunkt var svært nær ved å ende med fullt brudd mellom de rødgrønne partiene.

Anbefalte brudd

Samtidig som målingene viste klart borgerlig flertall, gjennomførte Arbeiderpartiets partikontor omfattende analyser som viste at regjeringen var upopulær, og at velgerne foretrakk en ren Ap-regjering, fremfor den rødgrønne samarbeidsregjeringen. I boken beskriver Stoltenberg hvordan flere av hans nærmeste rådgivere og statsråder anbefalte et brudd.

«Fokusgrupper fortalte oss at velgerne var lei av regjeringen, og at SV og Senterpartiet trakk oss ned», skriver han, og fortsetter:

«Selv om mediene skrev om uenighetene, forsto de aldri hvor alvorlig situasjonen var. Jeg er også usikker på om SV og Senterpartiet fullt ut innså det.»

Ifølge Stoltenberg var Trond Giske blant dem som tok til orde for en politisk skilsmisse.

«Trond mente det var i SVs klare interesse å gå ut av regjeringen, og at vi burde si det til dem, om de ikke så det selv».

Tæret på samarbeidet

Han beskriver videre hvordan dårlige målinger begynte å tære på samarbeidet.

Før jul i 2012 hadde ledende personer i Arbeiderpartiet diskutert regjeringssamarbeidet i flere uker, uten å trekke noen konklusjon. Dermed startet jakten på en sak som kunne forklare et brudd. Den kom da SV og Senterpartiet varslet at de ville forhandle om EØS-avtalens framtid.

«Det SV og Senterpartiet var i ferd med å gjøre i EØS-saken var uakseptabelt for oss», skriver Stoltenberg.

Overfor samarbeidspartnerne gjorde statsministeren det helt klart at de måtte stille seg bak den eksesiterende EØS-avtalen, hvis ikke ville samarbeidet ryke. Til slutt ga de etter.

«Dette ble den eneste gangen vi hadde en åpen diskusjon om de tre regjeringspartiene skulle skille lag», heter det i boken.

«I Arbeiderpartiet var noen lettet, mens andre var litt skuffet», skriver Stoltenberg.