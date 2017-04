Venter hard asylkamp på Ap-landsmøtet: Vil myke opp for asylbarna

Det jobbes nå på spreng for å få Ap-landsmøtet med på et tydelig krav på forholdene til asylbarna.

I dag starter Arbeiderpartiets landsmøte på Folkets Hus i Oslo. Krisen i mottak for enslige mindreårige er en av sakene hvor partiledelsen møter motstand fra grasrota.

Men forslagene til akkurat hvordan Ap må endre politikken sin, har spriket i alle retninger.

Flere sentrale fylkeslag jobber nå intenst for å samle seg om et klart krav til Ap-ledelsen.



Etter det VG erfarer er et av de mest aktuelle kravene å gjeninnføre det såkalte «rimelighetsvilkåret».

Flere midlertidige oppholdstillatelser



Enkelt forklart: Rimelighetsvilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Det var Ap som sammen med Sp og regjeringen fjernet dette vilkåret i fjor høst. Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år. Deretter sendes de til internflukt.

En gjeninnføring av vilkåret vil føre til færre midlertidige tillatelser og at flere enslige mindreårige får opphold.

Forverring i mottakene

UDI: Derfor er det uro i mottakene nå UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand. Uroen i mottakene skyldes, ifølge UDI:



* Flere midlertidige tillatelser

At barna får midlertidig opphold i Norge til de skaffer ID-papirer, eller får beskjed om at de må ut når de fyller 18 år.

* Lang ventetid i mottakene.

* Smitteeffekt.

* Økt uro etter uttransportering.

* Flyttinger mellom mottak.

UDI har sett en forverring i tilstanden til asylbarna på mottakene, og melder om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst.

Dette er bakteppet for asyl-konflikten som nå utspiller seg før Ap-landsmøtet.

Ap har innrømmet at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak nå, men ledelsen har stått knallhardt på at det ikke er aktuelt å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret.

De vil heller se på hvordan regelverket praktiseres.

Før landsmøtet har Ap i både Troms, Bergen og Oslo stilt krav til at rimelighet og sårbarhet må inn i partiprogrammet.

Oppland Arbeiderparti og Aust-Agder har på sine årsmøter vedtatt at rimelighetsvilkåret må gjeninnføres. Det har også Gratangen Arbeiderparti sendt inn forslag om til partiprogrammet.

Forslag til partiprogram



Setningen «Et særskilt regelverk med sårbarhetskriterier for barn som får midlertidig opphold vil bli vurdert» er noe AUF, Oslo Arbeidersamfunn, Oslo Arbeiderparti, Fjell Arbeiderparti, Hordaland Arbeiderparti, Internasjonalt Forum, Troms Arbeiderparti, Grefsen Arbeiderpartilag og Arbeiderpartiet i Bergen har sendt inn til partiprogrammet.

Åtte av disse har i tillegg sendt inn denne setningen:

«Ved nådd 18 års alder skal det foretas en fornyet og inngående individuell vurdering av den enkeltes situasjon og behov for beskyttelse. Hensynet til rimelighet må inngå i beslutningsgrunnlaget».

