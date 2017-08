LARVIK (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke aner hvorfor partiet er i ferd med å kollapse på målingene – bare tre uker før han håper å bli kronet til statsminister.

– Det har jeg ikke noe klart bilde av, at jeg gjør ting feil. Vi skal få vår politikk opp ut, valgkampen og strategien handler om budskapet, sier Støre til VG.

VG spesial: Les om alt valget her.

En gretten Støre møtte VG utenfor Mesterfjellet skole i Larvik i går ettermiddag. Støre hadde nettopp fått beskjed om NRKs katastrofale partimåling, som viste at Ap falt med over seks prosentpoeng og at det rødgrønne flertallet på målingene er forduftet tre uker før valget.

– Målingene er for dårlige. Særlig den i NRK. Det er for lave tall, vi skal høyere. Jeg er fast i troen på at det kommer vi til å klare. Jeg tar målingene på alvor, men det er fortsatt sensommermålinger. Denne uken begynner valgkampen, sier Støre.

Rusk i valgkampmaskineriet



Men Støres valgkamp begynte for tre uker siden. Søndag 23. juli gikk nemlig startskuddet for Støre og Aps storslåtte bussturné på Vestlandet. Støre besøkte Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder, Vestfold og Telemark.

VG-kalkulator: Sjekk din Jonas-skatt

Turneen skulle være startskuddet på Aps sagnomsuste valgkampmaskineri.

– Vi klarer tradisjonelt å løfte oss gjennom valgkampen, og det skal vi klare nå også, sa Støre til Avisenes Nyhetsbyrå i april i år.

Men Støre-besøkene er foreløpig ingen braksuksess:

• I Hordaland viser Bergens Tidendes siste måling at Høyre går frem og befester posisjonen som fylkets største parti, med nær fem prosentpoeng høyere oppslutning enn Ap.

• I Vest-Agder faller Ap 1,8 prosentpoeng fra 2013-valget, og får 22 prosent på VGs måling forrige uke.

• I Aust-Agder viser denne ukes VGs måling en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng til 27,3 prosent.

• I Vestfold går Ap betydelig ned, om man sammenligner InFacts målinger for Amedia fra juni. Der fikk partiet 33 prosent, mot 30,5 prosent på VGs InFact-måling forrige uke. Dette er likevel en fremgang på 0,9 prosentpoeng fra valget i 2013.

• I Telemark faller Ap ned 3,4 prosentpoeng fra valget i 2013 til 33,3 prosent på VGs måling forrige uke.

I Rogaland er det ikke publisert målinger etter sommeren.

Usikker på valget? Ta VGs superenkle valgomat

Men også nasjonalt er tallene begredelige for Støre:

TOUR DE JONAS: Støre reise Vest- og Sørlandet rundt på sin store valgkampturné i månedsskiftet juli/august. Her er han på vei ut av Aps valgkampbuss på fergekaien i Halhjem. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Lavest måling siden 2013



Helt siden Høyre/Frp-regjeringen la frem sitt foreløpig siste statsbudsjett i oktober i fjor har Arbeiderpartiet falt jevnt og trutt på målingene. I oktober i fjor fikk Ap 36,6 prosent, men nå er partiet på 29,6 prosent i snitt hos nettstedet Pollofpolls.no.

Sist Arbeiderpartiet gjorde det så dårlig på målingene var i august 2013. Den gang gikk de rødgrønne på en velgersmell som ga et historisk stort borgerlig flertall og regjeringsmakt til Høyre og Frp.

Ernas skattegave: Milliardærarvingene blir nullskatteytere

– Det er statistikk. Valget er om fire uker. Det handler om stemmer. Jeg ser fremover. Jeg blir ikke klokere av å se det som var bak oss, sier Støre, og legger til:

– I de aller fleste målingene, med unntak av NRK nå, er det flertall for skifte. Det er også viktig. Da må det flere enn Ap til. Men jeg er helt klar på det: Ap skal opp. Det tallet som er nå, er for dårlig, sier Støre.

Ikke personlig



Årets valgkamp er den første hvor Jonas Gahr Støre er Aps statsministerkandidat. Men mangemillionæren fra Ris på Oslo vest tror ikke det har påvirket Ap-velgerne.

VGs dom over partilederdebatten: Jonas vant debatten

– Det tror jeg ikke. Jeg og min person, og vår politikk, skal gjøre et valg som vi kommer til å være stolte av, sier han.

GAHR NEDOVER: Støre og hans presserådgiver Camilla Ryste utenfor Mesterfjellet skole i Larvik. Foto: Jørgen Braastad , VG

Støre sier han ikke kan forklare hvorfor partiet han leder nå gjør det så svakt på målingene.

– Aps valgkamp er nå i gang. Det er nå det begynner. Da er jeg trygg på at vi vil gjøre et godt valg om fire uker, sier han.

– Du kommer ikke på noen årsaker til dette fallet?

– Nei, jeg har ikke noen teorier om det.

Støres regjeringsplan: Lukker døra til Rødt og MDG

– Det er statistikk. Valget er om fire uker. Det handler om stemmer. Jeg ser fremover. Jeg blir ikke klokere av å se det som var bak oss, sier Støre, og legger til:

– Er ikke det alvorlig?

– Nei, det er ikke alvorlig for det viktige nå er å holde fast ved strategien vi har. Budskapet er strategien. Det er nå velgerne engasjerer seg i spørsmål om valg, sier Støre.

– Hvis du får et valgresultat i nærheten av NRK-målingen, borgerlig flertall og Ap under 30 prosent, kommer du til å gå av som Ap-leder?

– Selvfølgelig ikke. Jeg er valgt av Arbeiderpartiet, og jeg leder både før og etter valget. Men vi kommer til å gjøre et godt valg og vi skal bidra til at det blir skifte, sier Støre.