Valgforsker om Aps krisetall: – Ville vært bekymret

Ap har ikke vunnet et valg med bare to representanter fra Vestfold, etter andre verdenskrig. Valgforsker mener Jonas Gahr Støre bør være bekymret.

I en meningsmåling utført av Infact for VG får Arbeiderpartiet nemlig en oppslutning på 30,5 prosent i Vestfold, noe som gir kun to direktemandater. VG vil de neste ukene gjennomføre meningsmålinger i alle landets fylker, og foreløpig er tallene dyster lesning for Arbeiderpartiet.

Ap-Jonas gjorde det dermed godt i valgkampens første partilederdebatt mandag kveld på tross av krisetall for partiet. VGs kommentator-team trillet terningkast seks og kåret ham til kveldens vinner.

Fakta om meningsmålingen: Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Vestfold, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1.012

Vekting: Kjønn, alder, bosted og kommunevalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,1 %-poeng, gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 9. august 2017

Ap har fått 3 eller 4 stortingsrepresentanter fra Vestfold ved alle valg de har vunnet etter 1945. Bare ved Jens Stoltenbergs krise-valg i 2001 og forrige valg i 2013 fikk partiet to representanter fra fylket.

Ap endte begge ganger i opposisjon.



– Tallene er illevarslende med tanke på hva de selv forventer, og om de ønsker seg et regjeringsskifte, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU til VG.

Ap ligger likevel best an til å kapre ett mandat til i Vestfold. De mangler 2269 stemmer eller rundt 2 prosentpoeng. Sp er nærmest å tape sitt, med 636 stemmer.

Tredjekandidat Lozan Balisany (25) mener Ap-Jonas trenger henne og mandatet hennes for å bli statsminister.

VALG: Her taler statsminister Einar Gerhardsen i Kringkastingen etter at valgseieren i 1949 er et faktum. Ap vant to representanter fra det som het Vestfold, men i tillegg fikk de to fra kjøpstedene i fylket. Foto: Scanpix , NTB scanpix

– Jeg bruker å si til Jonas at vi må vinne tre mandater fra Vestfold for å gå i regjering, sier Balisany til VG.

– Vil et slikt valgresultat bety at det ikke blir Ap-regjering?

– Det er det vanskelig å si, men noen fylker skiller seg ut og tredjemandatet fra Vestfold har tradisjonelt gjort det. I 2013 var vi rundt 4000 stemmer unna. Nå ligger vi nærmest til å ta det, og da må vi vise forskjellen på partiene, sier Balisany.

Heller ikke for regjeringen er målingen lystig lesning. Frp går tilbake 6,6 og taper et mandat til Sp. Høyre går tilbake 3,2 prosent, men beholder to representanter.

Infact og Respons Analyse har i august målt Ap til de svakeste resultatene deres siden 2013, da de tapte valget. For å stille diagnose mener valgforsker Todal Jenssen at man først må vite hvordan partiet ligger an i sitt eget valgkamp-løp.

– Hvis Ap allerede har kommet med de viktigste meldingene sine til velgerne, ville jeg vært ganske bekymret. Men spørsmålet er om de venter på å slippe valgkampen løs for alvor denne uken, sier han til VG.

15 milliarder i økte skatter for mer velferd er en hovedfane i Ap-valgkampen.

Bare 11,5 prosent av velgerne i Vestfold mener skattene bør heves. 26,2 vil senke dem, mens 54,5 er fornøyde med dagens nivå. 7,7 prosent svarer at de ikke vet.

Balisany tror skole og omfordeling blir nøkkelen for Vestfold-seier.

– Skolen er nøkkelen for å hindre utenforskapet som skapes av arbeidsledighet og uførhet. Vi er avhengig av gode fellesskapsløsninger og en godt finansiert velferdsstat. Da må de rike bidra mer gjennom skatt, sier Balisany.

VALG: Lozan Balisany (25) kjemper om det viktige tredjemandatet i Vestfold for Arbeiderpartiet. Foto: Eirik Røsvik , VG