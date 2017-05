Støre til LOs nye leder: Blir vi dømt for korrupsjon, skal vi stå sammen

YOUNGSTORGET (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre er politianmeldt for korrupsjon på grunn av penger fra LO. Han sa i dag at han går for delt celle med den nye LO-lederen, hvis de blir dømt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ble tatt imot som en statsminister da han kom til LO-kongressen onsdag ettermiddag for å tale.

Han har fått sterk kritikk for de tette båndene til LO.



Dele fengselscelle



Han grep fatt i det fra første ord i talen, med ironi i stemmen.

– Ja, høyrepartiene mer enn kritiserer: De unge i Fremskrittspartiet besluttet i helgen å politianmelde meg for korrupsjon – politianmelde det faglig-politiske samarbeidet! Men dere, like sikkert som kritikken mot oss, er det at vi står sammen. Og blir vi dømt for korrupsjon, Hans Christian, skal vi stå sammen da også. Havner vi i fengsel går vi for delt celle, sa Støre, henvendt til LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen, som overtar som LO-leder etter Gerd Kristiansen torsdag, etter at hun går av for aldersgrensen.

FENGSELSFLEIP: Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser med ironi anklagene om korrupsjonsliknende pengeoverføringer fra LO. Foto: Trond Solberg , VG

Ørnen i LO-redet

Kritikken har vært hard:

Ap kalles ørnen i norsk politikk, i kraft av sin størrelse over flere generasjoner – og LO er selve grunnfjellet, hvor Ap-redet ligger trygt og godt:

LO støtter Ap med rekordbeløpet 17 millioner kroner i årets valgår. I tillegg kommer mange millioner fra forbundene, som gjør at femmillioners-gaven til Høyre fra Stein Erik Hagens familieselskap Canica, blir småtterier.

De tette båndene mellom LO og Ap kommer også til uttrykk gjennom at topplederne i LO også sitter i Aps sentralstyre.

Og i år har både avtroppende LO-leder, Gerd Kristiansen, og påtroppende leder, Hans Christian Gabrielsen, så åpenlyst hyllet Ap, at det blir lagt merke til og reagert på.

– To grener på samme tre



Støre fortsatte:

– LO og Arbeiderpartiet, vi er og har alltid vært to grener på det samme treet. Fagbevegelsen og sosialdemokratiet bør være to grener på det samme treet. For i land etter land ser vi at når fagbevegelsen og sosialdemokratiet vokser fra hverandre, da visner de begge. Uten fagbevegelsen svekkes sosialdemokratiets kontakt med folk på jobb og deres hverdag. Se på Frankrike og Tyskland.

Han sa at det derfor er viktigere enn noensinne at LO og Ap kjemper kampen sammen. Og han takket LO-leder Gerd Kristiansen. Lenge.

– Sammen skal vi forsvare tryggheten for arbeid og tryggheten i arbeid for alle. Vi står sterkere sammen, dere og vi. Og med Gerd som LO-leder har vi stått enda tettere sammen enn på lenge. Nå går du av, kjære Gerd. På vegne av Arbeiderpartiet vil jeg si: Tusen takk for innsatsen. Og for min egen del, tusen takk for det jeg har fått lære av deg. Vi to er ganske ulike, sa han.

To veier



– Jeg dro som ung mann til Paris for å studere. Du dro som ung kvinne til sjøs på loddefiske i ei skøyte full av mannfolk. Jeg leser i avisene at jeg nettopp har kommet ned fra høyfjellet og funnet min egen stemme. Din stemme er alltid klar og tydelig og direkte:

– Jeg kan sende deg en fornøyd SMS etter å ha gått fire mil på ski. Du svarer fornøyd at du har sittet på tribunen i Vikersund og sett hopperne dine sette verdensrekord. Særlig ivrig er du når jentene hopper langt.

Han fortsatte å legge ut om deres forhold.

– Men selv om vi er ulike, så deler vi det viktigste. Jeg kan merke det når temperaturen stiger i samtalene våre. Hva som driver oss, hva vi tror på og hva vi deler: Verdiene og lidenskapen. Lidenskapen for rettferdighet. Lidenskapen for Nord – ja, også Mette Nord (red.anmerkning: Forbundslederen i Fagforbundet) – men nå mente jeg Nord i Norge.

– Steike forbanna

Han avsluttet hyllesten av Gerd Kristiansen, som går av som LO-leder torsdag, slik:

– Jeg blir «kraftig provosert» over høyrepolitikk som øker forskjellene mellom oss. Du blir «steike forbanna». Men selv om vi ordlegger oss litt ulikt, Gerd, så har vi virkelig funnet sammen. I tone og alltid med tillit. I åpenhet og alltid med respekt. Jeg har bare ett ord som passer for anledningen: Takk!

