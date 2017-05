Støre taus om EØS-strid

YOUNGSTORGET (VG) Mens nei-siden i LO benyttet 1. mai til å markere sin motstand mot EØS-avtalen, valgte Ap-leder Jonas Gahr Støre å ikke kommentere den betente striden i sin tale.

EØS-motstanderne mobiliserer nå foran LO-kongressen som åpner neste mandag. 1. mai presenterte de en pamflett de håper skal sikre flertall mot EØS-avtalen. Den viser blant annet at Norge har sagt ja til over 11.000 EU-direktiver siden 1994.

Faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, sier til VG at han er rimelig sikker på at det vil bli flertall for et EØS-kritisk forslag på LO-kongressen. Et slikt vedtak vil trolig sende sjokkbølger inn i Arbeiderpartiet og valgkampen.

– Uenig i parole

Da han talte til 1. maitoget på Youngstorget valgte Ap-leder Jonas Gahr Støre likevel å ikke nevne EØS-avtalen, eller den betente striden i LO, med et ord.

– Hvor komfortabel er du med å fronte et tog der «Norge ut av EØS» er en av hovedparolene?

– Jeg fronter ikke det. Jeg er uenig i den parolen. EØS-avtalen er bra for norske arbeidsplasser og bidrar til trygghet for norske arbeidstakere, spesielt i eksportbedriftene, sier Støre til VG.

– Respekt for LO



Flere forbund, som Norsk Transportarbeiderforbund og El- og It-forbundet, har allerede vedtak om at EØS-avtalen må avvikles. Blant punktene EØS-motstanderne nå bruker for å sikre flertall på kongressen er sikkerheten i Nordsjøen, pensjon og kampen mot bemanningsselskaper.

– Hvor bekymret er du for et nei-vedtak på LO-kongressen?

– Jeg har respekt for at LO må få fatte sine vedtak uten innblanding. Jeg mener de som argumenterer for å videreføre EØS-avtalen har gode argumenter, så blir det opp til kongressen å gjøre sine vedtak.

SELFIE-JONAS: Jonas Gahr Støre talte for første gang på Youngstorget 1. mai, og sørget for å dokumentere begivenheten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Hvilke konsekvenser vil det få for forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO dersom kongressen vedtar en utmelding av EØS?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg er trygg på at det vil være støtte til internasjonal handel i LO også etter kongressen, sier Støre.

Angrep høyrepartiene

I sin tale fridde Støre til LO-medlemmene ved å gå til frontalangrep på «høyrepartienes» angrep på faglige rettigheter. Han lovet at Arbeiderpartiet i regjering vil forsterke arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping og den han kalte uverdige arbeidskontrakter.

– Noen kaller dette det nye arbeidslivet, men dette er ikke nytt. Før kalte vi det løsarbeidersamfunnet, og dit skal vi ikke tilbake, sa han.

Støre gjentok samtidig løftet om å doble fagforeningsavdraget dersom Ap vinner valget til høsten.