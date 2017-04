Støre overrasket landsmøtet med popsang

OSLO PLAZA (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør ting han ikke kan: I kveld overrasket han alle ved å gå på podiet og synge pop.

650 delegater og gjester samlet seg lørdag kveld under de store lysekronene på Oslo Plaza da Arbeiderpartiet inviterte til landsmøtefest.

Den store overraskelsen i kveld var det sjefen sjøl som stod for. Lørdag ettermiddag ble han gjenvalgt og under middagen i kveld, gjorde han noe han aldri har gjort før. Han sang med et jenteband:

Oslo-jentene i bandet No. 4 underholdt og plutselig fikk de en ny vokalist.

Han var med under fremføringen av bandets sang «Låst».

– No. 4 har underholdt på flere Ap-arrangementer tidligere. Jeg har vært på konsert og fulgt og blitt glad i den gruppa. Da det ble klart at de skulle spille under landsmøtefesten vokste det frem en idé, sier Støre:

– De har en sang som er en duett mellom Emilie og en mannlig vokal, som jeg har nynnet til. Jeg tenkte at vi må jo ha det litt gøy, så ble det slik at jeg sa ja, sier Støre.

Det har gått rykter om at han har gått til sangpedagog, men det ler han avvisende til.

Men Støre og bandet har vært et par ganger på Øvingshotellet, for å teste om det var krise eller gøy.

– Jeg har øvd for meg selv og så har noen hørt på oss og de har gitt tommelen opp, sier han.

Kveldens festtaler var mannen som er favoritt til å ta over som LO-leder, Hans-Christian Gabrielsen.

– Det er utrolig stas å holde middagstalen for partiet som skal danne den neste norske regjering, sa Gabrielsen til øredøvende applaus og fortsatte:

– Vi i LO heier på dere. «Regjeringen Støre», smak på det, det lyder bra.

Ikke danseband



Det blir ikke tradisjonell dansebandmusikk på Ap-festen: Christian Pettersen skal være DJ og lede an for å få folk på dansegulvet.

Årsmøtene de siste årene er blitt avholdt i Folkets Hus på Youngstorget, i salen hvor selve landsmøtet har vært avholdt noen timer før.

Men fordi man har endret opplegget noe i år, så rekker man ikke å bygge om salen til fest. Derfor er man i år tilbake på Plaza, første gang på tyve år.

De fleste av Aps tidligere ledere hadde tatt på finstasen og sogar NATO-sjef Jens Stoltenberg hadde tatt turen innom Oslo for å feste sammen med sine partikolleger.

I FINSTASEN: Tidligere Ap-leder og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg på vei til festmiddag på Plaza. FOTO: TROND SOLBERG/VG

Dette spiser de

Serveringen var kontinental:

Før middag får gjestene Lamberti prosecco i glassene.

Det ble byttet ut med Santepietre hvitvin fra Veneto i Italia, da gjestene fikk servert kveite til forrett, med «jordskokk, sitrongele og avruga dill».

Hovedretten er «andeconfit, brokkolini, grillet spisskål, sopprelish, maiskrem og sju av løpsstikke», med Briccotondo Barbera Fontafredda 2013-årgang rødvin fra Piemonte i Italia.

PYNTET TIL FEST: Aps nestleder Hadia Tajik. FOTO: TROND SOLBERG/VG

Til dessert skal de nyte «melkesjokolade ganache med knust marengs og pasjonsfrukt curd». Vivalget avsluttes også med en italiener; Banfi rosa Regale, Brachetto D'acqui fra Piemonte.

1100 kroner pr. gjest



Prisenlappen er 715 000 kroner for mat og drikke; 1100 kroner som kuvertpris for hver gjest.

Ap har debattert og vedtatt det meste når det gjelder politikk og søndag er programmet så lett at det trolig vil bli danset langt inn i natten.