Støre og Giske: Krever kvalitet til kidsa – i barnehage, AKS og skole

Én av to voksne i barnehagen skal være barnehagelærer. SFO skal ha mer innhold, og ha makspris. Og det skal settes et maks-tall på elever per lærer. Det er Aps skolevalgløfte.

– Vår hovedsak i skolepolitikken blir et kvalitetsløft for de aller yngste. Vi skal ikke bare snakke om tidlig innsats, men gjennomføre det. Vi skal levere, insisterer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han sitter sammen med Ap-nestleder, skolekomitéleder, skolebokforfatter og eks-skolestatsråd Trond Giske i skolebiblioteket på Oslos nyeste skole. Topp-duoen i Ap prøver å overbevise velgerne om at kvalitetsløftet som de snakker om også skal kunne måles.

– Hvordan?

– Vi må få utarbeidet kvalitetskrav i SFO eller AKS (aktivitetsskolen). Vi skal ikke ha nasjonale prøver på AKS, men vi har tilsynsmyndigheter og oppfølging. Og det offentlige skal ha ansvaret. Det viktigste arbeidet med kvalitet vil likevel fortsatt skje i barnehagen og i skoletiden, svarer Støre og Giske vekselvis.

De minner om at mange skoleelever fra 1–4. årstrinn er på SFO eller AKS like lenge som i klassen. Og for at det skal være tilgjengelig for alle, må det settes en makspris der som i barnehagen.

– Hvorfor lover dere ikke et maksimalt antall elever pr. lærer i hver klasse?



– En skole organiseres mye mer fleksibelt enn da vi gikk på skolen. Nå jobber de kanskje på den måten at hele trinnet er sammen, de sitter i mindre grupper eller i klasser. Lærernormen må gå på antall elever pr. undervisningsårsverk, svarer Trond Giske.

I Aps partiprogram for kommende valgperiode går partiet inn for et maks-tall på antall elever pr. lærer på kommunenivå. Men partiet vil ikke fortelle velgerne hvor mange elever det skal være pr. lærer.



– Hvorfor ikke?



– Nei, det må vi utrede nærmere. SV og KrF har sagt 15–16 elver pr. lærer. Det er et godt utgangspunkt. Det viktigste er at lærerne får tid til å være lærer, svarer Giske.

Giske, som selv nylig ble småbarnspappa i moden alder, forklarer partiets innsats for de minste slik:

– Vi skal gå fra en periode der det har blitt satset på dem som har mest – til de som er minst. Forskning viser at den faglig sett svakeste firedelen i barneskolen, har bare en tredjedels sjanse til å fullføre et fagbrev eller videregående. De risikerer seks år med nederlag etter 4. trinnet, advarer Giske.

Barnehage-kvalitet



Partiet vil med fornyet regjeringsmakt vende blikket mot hva som skjer med barnet før det starter på skolen. Giske/Støre lover pedagogtetthet på minst 50 prosent i barnehagen og mer oppmerksomhet om hvordan de minste barna lærer.

– Vi vil sette inn knalltøff innsats fra første klasse. Like forpliktende som at du kommer på sykehus når du er alvorlig syk sykehus, like selvsagt skal det være at barn får hjelp til å lære å lese og regne før de begynner i tredje klasse, ifølge Giske.

Skulle fylle opp

VG minner Aps leder og nestleder om hva som skjedde da partiet før valget i 2005 lovet å fylle opp Norges mange tomme svømmebassenger for at skolebarn skulle lære å svømme.

– 12 år etter er det fortsatt mange elever som ikke har særlig tilgang til bassenger og ytterst få svømmetimer?

– Allerede i 2001 startet vi en satsing på i alt 30 milliarder kroner i rentekompensasjon til opprusting av skolebygg, inkludert svømmebasseng. Samtidig ble det investert stort i større svømmeanlegg mange steder fremfor å fylle opp de små 10-metersbassengene. Men samtidig er det 50 prosent av elevene som går ut av skolen uten å kunne svømme, og det er en ferdighet du kan dø av å ikke ha. Men hovedproblemet er jo mangel på tid til svømmeundervisning. Derfor må undervisningen fortsette til alle elever kan svømme. Svaret er ikke å innføre nasjonale prøver i svømming, slik Høyre vil.

– Men skolene må ha tilgang til bassenger som er fylt med vann?

– Ja, da, men hvis du sier til kommunen at du skal lære elevene å svømme, så må kommunene ta grep og skaffe svømmebassenger med vann, svarer Giske.

– Hva vil Aps nye løfter om en satsing på de minste koste?

– Høyre har jo sagt at vi ikke har råd til store velferdsreformer i neste periode. De har rett; Høyre har ikke råd til det. De vil gå på et stort underskudd med sine skattekutt. Vi har sagt at folk med høy formue og god lønn kan betale noe mer i skatt. Dermed har vi lagt frem en realistisk regning på dette – som vi har råd til. Fordi vi tar inn 15 milliarder mer, sier Jonas Gahr Støre.