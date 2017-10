Støre nekter å beklage formuerotet: – Skulle gjerne ha sett at det ble annerledes

Arbeiderpartiets medlemmer slakter håndteringen av partileder Jonas Gahr Støres millioninvesteringer i et eksklusivt hedgefond og et byggeprosjekt med investor Stein Erik Hagen.

Akkurat nå legger partisekretær Kjersti Stenseng frem medlemmenes dom for Støre og resten av Arbeiderpartiets sentralstyre på partikontoret på Youngstorget i Oslo.

Kilder til VG: Støre holdt investeringene sine for seg selv

Et av hovedpunktene i medlemmenes kritikk er Støres egen håndtering av hans privat formue i valgkampen.

– Medlemmene har gitt oss tydelige tilbakemeldinger på at «oppmerksomheten om partilederens økonomi» er en av sakene som fikk negativ oppmerksomhet i vår valgkamp. Det er ikke selve investeringene, men håndteringen av sakene som får kritikk. Medlemmenes tilbakemelding er at disse sakene burde ha vært ryddet unna før valgkampen, sier Stenseng til VG.

Solgte seg ut etter medieomtale



I mai avslørte Dagbladet at Støre hadde aksjer i et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo sammen med blant annet investor og Høyre-donor Stein Erik Hagen, og at det på i prosjektet var en utstrakt bruk av løsarbeiderkontrakter.

I august avslørte DN at Støre eide andeler av et eksklusivt hedgefond i London.

I begge sakene valgte Støre etter omfattende medieomtale å selge seg ut av investeringene.

I valgkampen: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-reportasje om Støres formue

Nå kommer altså kritikken fra hans egne, men Støre mener han ikke har noe å beklage:

– Vil du beklage overfor partiet ditt at dette ble en sak?

– Jeg skulle gjerne ha gjerne ha sett at det ble annerledes, sier Støre.

– Du beklager ikke?

– Nei. Jeg sier «Jeg skulle gjerne ha sett at det ble annerledes.»

– Du kunne ikke gjort noe annerledes?

– Man kan alltid gjøre ting annerledes, hvis man kunne sett noe man kunne gjort annerledes. Men jeg konstaterer at «sånn var det».

– Beklagelig



Støre sier til VG at han forventet at formueshåndteringen ville bli tatt opp av medlemmene.

– Jeg er ikke overrasket over det. Det var en sak som tok oppmerksomhet som vi ikke ønsket at den skulle ta. Det tok oppmerksomhet bort fra politiske saker. Det er beklagelig.

– Hvem sitt ansvar er det?

– Jeg har stort ansvar for det at det oppsto en situasjon som tok den oppmerksomheten. Det var også folk utenfor meg som bidro til å få saker på dagsorden som de så seg tjent med. Jeg la vekt på å svare på spørsmålene så godt jeg kunne. Jeg skulle gjerne brukt tiden mer på å snakke om Aps politikk.

– Hvem er de?

– Det kom saker på dagsorden blant annet knyttet til bryggen på landstedet mitt som er en seks år gammel sak som jeg mener ikke er en sak. Det var ikke jeg som gikk til mediene med den. For å si sånn.

– Opplever du at det var noen med negative hensikter?

– Det er fristende å tro, men jeg bruker ikke mer tid på det. Saken kom på dagsorden.

– Har søkt råd



– Hva kunne du gjort annerledes?

– Det skal jeg tenke grundig på til neste gang. Jeg hadde selv innrettet min personlige økonomi for at den kunne leve godt side om side med at jeg har politiske verv. Med et opplegg jeg har hatt opp igjennom år som statsråd og parlamentariker. Jeg ser at det ene fondet, som jeg har hatt i 20 år, og som er et anerkjent fond, ikke har de samme kriteriene for etiske investeringer som Oljefondet, som jeg mener er riktig å ha om jeg ble statsminister. Jeg tar til etterretning at det er et spørsmål man kan stille når man er stortingsrepresentant.

– Var det feil å ikke be rådgivere eller andre rundt deg om ikke å ha en gjennomgang av din økonomi og be om råd om hva du burde gjøre?

– Jeg har søkt råd om hva jeg burde gjøre. Men jeg tar fullt ansvar for det selv, så det er ikke andre enn jeg som skal ta det ansvaret.

– Har du ikke fulgt de rådene du fikk?

– Det vil jeg ikke kommentere, men jeg tar ansvar for det jeg gjorde.

– Når du sier at det var beklagelig at dette ble et tema i valgkampen, beklager du at du ikke hadde ryddet unna på forhånd?

– Ja, hvis jeg kunne gjort noe annerledes, så hadde jeg gjort det. Jeg tok ansvar for å vurdere hvordan den var innrettet slik at den ikke skulle påvirke min rolle som politiker, at det ikke skulle være noen bånd mellom det at jeg hadde en arv og at jeg var uavhengig som politiker. Det jeg hadde lagt vekt på, det har jeg søkt råd om. Slik at det ikke var noen koblinger mellom hvordan arven har vært forvaltet og min politiske gjerning. Jeg har søkt å plassere formuen der det har vært ansvarlig og på ordentlig måte. Så det var gjort med gode hensikter. At det likevel ble en sak betyr at jeg også må stille spørsmål ved om jeg kunne ha gjort det på en bedre måte.