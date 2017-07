Støre: Derfor stenger jeg ute MDG og ikke SV

LILLESAND (VG) At SV ikke stiller ultimatum til Arbeiderpartiet er hovedgrunnen til at Ap-leder Jonas Gahr Støre fortsatt inviterer dem til regjeringsforhandlinger.

– Det er tre grunner til at vi holder en åpen dør til SV. Det ene er at de er tydelige på at de vil bytte ut Høyre/Frp-regjeringen med en Ap-ledet regjering. Det andre er at vi har åtte års erfaring fra å regjere med SV. VI vet at de er tøffe, men konstruktive forhandlere. Det tredje er at jeg opplever at SV stiller tøffe krav, men at de ikke stiller ultimatum, sier Støre til VG.

Torsdag ettermiddag tok han båt fra Kristiansand til Lillesand, og senere på dagen besøkte han Arendal.

Åpent for SV



Støre er denne uken på valgkampens første turné på Vestlandet. Tirsdag kveld uttalte han til VG at det ikke er aktuelt for Ap å gå i regjering eller ha samarbeidsavtaler med Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Støre sa til VG onsdag at hovedårsaken til at han stenger døren for MDG er deres ultimatum om at all oljeaktivitet i Norge må stanses for at de skal støtte en regjering.

Men Sosialistisk Venstreparti (SV) og leder Audun Lysbakken er fortsatt inne i varmen hos Støre.

SVs krav



Det til tross for at SV har stilt følgende fem krav for å delta i en regjering eller ha noen samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet etter stortingsvalget 11. september i år:

1. Årlig økning av barnetrygden.

2. Kutte Co₂-utslippene med tre millioner tonn, og ikke åpne nye områder for oljeaktivitet de fire neste årene.

3. Innføre en nasjonal lærernorm på skolenivå.

4. Innføre forbud mot profitt for eierne av barnehager, barnevern og asylmottak.

5. Norge må bli en pådriver for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

– SVs hovedkrav for å gå inn i en regjering er å kutte utslippene med minst 3 millioner tonn de neste fire årene. I tillegg godtar vi ikke oljeboring i noen uåpnede områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene og iskanten, sier SVs nestleder Kari Elisabeth Kaski til VG.

Støre ikke skremt



– Er dette ultimatum fra SV?

– Vi kommer uansett til å stille til forhandlinger. Men, hvis ikke samtlige av våre fem krav innfris i forhandlingene, så vil vi ikke gå inn i en regjering eller signere på noen samarbeidsavtale. Det er utelukket, sier Kaski.

Dermed er SVs fem krav soleklare ultimatum for at partiet skal kunne gå inn i en Ap- og Støre-lede regjering eller signere en samarbeidsavtale. Støre sier han ikke er skremt av det.

– Når jeg har sett de kravene, så har det i alle fall ikke ledet meg til å si at deter utelukket å snakke med SV. De kravene er det mulig for oss å forhandle med SV om. Samtidig er det ingen som får alt som de vil i en forhandling. Det opplever jeg at SV klar over, sier Ap-lederen.