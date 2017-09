Støre bøyde av for Giskes krav: Trosset partitoppenes advarsler

Tross klare advarsler fra både Hadia Tajik og Martin Kolberg valgte Jonas Gahr Støre på egenhånd å avsette Marianne Marthinsen (37) som finanspolitisk talsperson til fordel for nestleder Trond Giske (50).

Maria Schumacher Walberg (35) og Harald Jacobsen (34) orienterte i går Aps mektige sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen om at de kommer til å si opp sine stillinger når Giske får jobben.

Reaksjonen kommer etter at partileder Støre i går bestemte seg for å gi etter for kravet fra Giske om å få overta jobben som leder for Aps finansfraksjon i Stortinget.

Ble advart mot Giske



Etter det VG kjenner til har en rekke svært fremtredende Arbeiderparti-politikere kontaktet Støre og advart ham direkte mot å gi jobben til Giske. Årsaken er at de frykter Giske posisjonerer seg for å bli partileder i Ap.

En av dem som advarte var Aps tidligere mektige partisekretær og nå stortingsrepresentant Martin Kolberg.

Aps andre nestleder, Hadia Tajik (34) fra Rogaland, skal etter det VG kjenner til uttrykt tydelig misnøye med avgjørelsen.

Likevel valgte Støre på egenhånd å gå videre med valget av Giske foran Marthinsen, ifølge VGs kilder.

Marthinsen, som siden juni 2014 har hatt jobben, har ikke fått beskjed om hvor hun nå skal jobbe istedenfor.

– Svekket



VG har snakket med en rekke kilder i Aps stortingsgruppe og partiapparat. Reaksjonene er sterke både på utnevnelsen av Giske, vrakingen av Marthinsen og oppsigelsene til de to rådgiverne.

En sentralt plassert kilde peker på at Støre nå objektivt sett er svekket etter valgnederlaget som ga en oppslutning på kun 27,4 prosent - og ingen regjeringsmakt.

– Det dette handler om, er at Jonas Gahr Støre har abdisert som leder i Ap. Det er det som er hovedbildet. Trond Giske har lyktes med å, i realiteten, avsette lederen, sier Ap-kilden, som har lang erfaring fra stortings- og regjeringsarbeid.

Kilden mener også at Giske i årevis har forsøkt å komme høyere opp i makthierarkiet i Ap, men at han til nå er blitt stoppet:

– Det har ikke gått tidligere. Men Jonas har latt det skje. Dette til tross for svært klare råd om det motsatte, sier kilden, som mener Jonas Gahr Støre nå fremstår som maktpolitisk svakere enn Trond Giske.

Var samlet om Støre



Kilden mener at landsstyremøtet til Ap tidligere denne uken var overraskende vellykket, og at partiet slo ring rundt sin leder.

– Og så skjer dette, nå! Jeg er lei meg på vegne av partiet, sier en av VGs kilder.

Kilden mener at partidemokratiet ble nullet ut i denne prosessen, ved at partiledelsen grep inn og laget et dekret om at Giske skulle bli finanspolitisk talsperson, som valgkomiteen i Ap så godkjente.

En annen Ap-kilde er også overrasket over avgjørelsen, og mener Støre ikke forstår at Giske posisjoner seg for å bli partileder:

– Det virker som om Jonas ikke skjønner noe av dette selv, og rådgiverne hans har tror at han er Gud og uangripelig, sier en Ap-kilde.

– Denne uken har partiet stått sterkt samlet om Jonas og partiledelsen. Anonyme kilder slår ikke en kile inn i det, sier Trond Giske til VG.

Hverken Støre eller Tajik vil kommentere saken.

Erfarne rådgivere

At de to rådgiverne slutter, kan skje på verst tenkelige tidspunkt for Ap. 12. oktober legger Høyre/Frp-regjeringen frem statsbudsjettet for 2018, og da starter Ap arbeidet med å lage sitt alternative statsbudsjett.

Det er de to rådgiverne Jacobsen og Walberg som har hatt hovedansvaret for å gjennomføre dette store arbeidet de siste årene. De har begge tung økonomifaglig bakgrunn:

Jacobsen er siviløkonom med femårig master fra Norges Handelshøyskole. Han kom til Aps stortingsgruppe i 2010, og har siden da jobbet som finanspolitisk rådgiver for Torgeir Micaelsen, Støre og Marthinsen.

Schumacher Walberg er samfunnsøkonom med femårig master og studier i arbeidsrett. Har tidligere jobbet fem år for LO som økonom, før hun de siste tre årene har jobbet for Aps finansfraksjon. Walberg er også gift med Støres personlige rådgiver Jonas Bals.