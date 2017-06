Solberg: – Ap bruker 22. juli urimelig Støre: – Uverdig av statsministeren

Piffen har gått ut av Aps valgkampsak, arbeidsledighet. Derfor bruker Jonas Gahr Støre nå 22. juli og beredskap mot regjeringen, sier Erna Solberg (H). - Bunnmål for statsministeren, svarer Støre.

Det er full klinsj mellom statsminister Erna Solberg (H) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i spørsmål om norsk sikkerhet og beredskap.

I en kronikk i VG anklager Støre statsminister Solberg for å bryte med arven etter 22. juli i saken om for dårlig sikring av norske terrormål.

«Hun som så enkelt og greit skulle ta styringen, har ikke styr på ett av de viktigste tiltakene for å sikre beredskapen», skriver Støre.

– Dette er valgkamp, sier Solberg til VG.

Ingen futt



Statsministeren er ikke nådig når hun slår tilbake mot Støre:

– Ap opplever nå at den viktigste valgkampsaken deres, arbeidsledighet, ikke har noe futt lengre. Det er det de har bygget valgkampen sin rundt. Derfor jobber Ap nå for å løfte denne saken, fordi vi har sagt at beredskap er en av våre viktigste valgkampsaker, sier Erna Solberg til VG.

– Mener du Støre bruker 22. juli som en valgkampssak?

– Jeg mener det er urimelig at han bruker 22. juli i denne sammenhengen her, sier Solberg.

– Et bunnmål



– En slik påstand er et bunnmål fra statsministeren og vitner om en statsminister som ikke tar det nødvendige lederansvar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.



Støre er mildere sjokkert over at Solberg påstår at hans beredskapskritikk handler om mangel på valgkampsak.

– Disse uttalelsene viser en Erna Solberg som på nytt prøver å dekke over, tåkelegge og skjule kritikken ved å forsøke å redusere spørsmålet om beredskap til taktisk valgkampspill. Det er uverdig av en statsminister og vitner om svakt lederskap. Hennes oppgave er å være samlende, vise gjennomføringskraft og bidra til åpenhet, sier Støre.

SJOKKERT OVER ERNA: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gikk hardt ut mot regjeringen i etterkant av Stortingets hemmelige møte mandag. Tirsdag økte kritikken mot Erna&co. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Hemmelighold

I VG-kronikken angriper Støre statsminister Solberg for manglende gjennomføringskraft og for å bryte med linjen etter 22. juli om mer åpenhet da regjeringen nektet å offentliggjøre et sammendrag av Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener hemmeligholdet ikke skyldes rikets sikkerhet, men at regjeringen vil sensurere kritikken mot seg selv. Dagens Næringsliv har publisert sammendraget i sin helhet.

Likevel ble ikke innholdet avgradert, noe som førte til at Stortinget for første gang på 25 år måtte stenge dørene da de skulle behandle saken på mandag.

Solberg fnyser av kritikken:

– Jeg synes ikke at det å følge sikkerhetsloven er å bryte med arven etter 22. juli. Det er en urimelig kritikk, sier hun og utdyper:

– Vårt forsvarsdepartement mener en offentliggjøring ville være å åpne norske sårbarheter for samfunnet. Regjeringen overprøver ikke denne vurderingen, for det er faktisk forsvarsdepartementet som eier disse opplysningene. Det er greit at Støre mener man ikke skal følge sikkerhetsloven, men det er ikke grunnlag å bruke det som eksempel på manglende åpenhet, sier Solberg.

–Støres kritikk handler ikke bare om åpenhet, men også alle løftene i 2013 og hva man skulle gjøre for å sikre beredskapen, som ikke er gjort.

– Vi har en lang liste som viser hva vi har gjort, men så finnes det noen ting Støre klager på alt vi ikke har fått på plass, som blant annet et beredskapssenteret. Jeg er utrolig forbauset over at de tør å klage på oss i det hele tatt i den saken. Grunnen til at dette tar lengre tid, er at den forrige regjeringen valgte å gå bort fra alle kvalitetssikringsrapportene og det vanlige arbeidet som skal gjøres rundt alle sånne store bygg, sier Solberg.

«Sterkt kritikkverdig»



Tirsdag stilte Stortinget seg bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen om at regjeringen ikke har gjort nok for å sikre samfunnskritiske bygninger og infrastruktur. Alle opposisjonspartiene, minus Venstre, mener regjeringens håndtering av saken er «sterkt kritikkverdig».

Dette er det mest alvorlige begrepet Stortinget kan bruke uten å fremme mistillit.

I lys av dette sier Støre at det er rart at statsministeren gjør beredskapsdebatten til en sak mellom regjeringen og Ap.

– Det er en samlet opposisjon som kritiserer regjeringen. Påstanden hennes rammer flertallet på Stortinget som i dag har rettet meget alvorlig kritikk mot Solberg og hennes regjering for først å ha sviktet i beredskapen, og for deretter å ha misbrukt sikkerhetsloven for å dekke over kritikken fra Riksrevisjonen, sier Støre til VG.