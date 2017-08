Moren til Jonas Gahr Støre er alvorlig syk: – Det har vært et år med sterke inntrykk

Helgen før han skulle presentere Aps plan for norsk eldreomsorg, ble Jonas Gahr Støres mor innlagt på sykehus, alvorlig syk.

– Hun er gammel og skjør, og på lørdag falt hun og brakk lårhalsen. Hun ble operert lørdag kveld, forteller Støre.

10. januar i år sovnet Ulf Jonas Støre, Ap-lederens far, inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo, etter å ha vært på sykehjem i nesten tre år. Nå er moren Unni Gahr (86) alvorlig syk. Det siste faren sa til Støre før han døde, var at han var overbevist om at sønnen ville bli statsminister i høst.

– Livet mitt i 2017 inneholder mange sterke inntrykk. Jeg mistet faren min, og nå følger jeg min syke mor. Jeg har tilbrakt deler av helgen på sykehuset med henne, samtidig som jeg har forberedt utspillet om eldreomsorg, sier Støre.

Mandag denne uken la Ap-lederen frem partiets plan for eldreomsorgen de neste fire årene. Han endte opp med å planlegge innlegget på sykehuset i helgen.

– Det har vært et år med sterke inntrykk. Det å følge sine foreldre i den siste fasen av livet, er sterkt for alle. Og i tillegg stå i en hektisk jobb som partileder opp mot et stortingsvalg, sier Støre til VG.

Stort behov for omsorg



Da VG møtte ham mandag formiddag, ventet han på beskjed om at moren skulle flyttes fra sykehuset og tilbake til sykehjemmet.

– For hennes del er det en trygg utskrivning, for hun skal til det sykehjemmet hun kom fra, hvor de kjenner henne. Det er en av de mest sårbare fasene for mange, at de enten blir skrevet ut til utrygge hjem eller kan være utrygge på om de får den oppfølgingen de trenger utenfor sykehuset. I mors tilfelle tror jeg hun vil få det godt der hun kommer, for de kjenner henne og er dyktige fagfolk, sier Støre.

Tidligere har han selv styrt eldrepolitikken gjennom jobben som helseminister. Ap-lederen sier at å planlegge presentasjonen av partiets eldreomsorg mens han selv satt på sykehuset, for ham understreket hvor viktig dette temaet er.

– Folk flest har et positivt møte med hvordan de blir tatt imot på norske sykehus. Moren min, som har stort behov for omsorg, blir tatt godt, profesjonelt og verdig imot. Der har jeg ikke noe å klage på, sier han.

– Men jeg blir minnet på den trygghet og kvalitet hun må føle, som har så stort hjelpebehov, og den behovet for trygghet vi som pårørende har, når vi er bekymret for henne, sier Ap-lederen.

Jonas: Vi er villige til å betale regningen



I mars startet Høyre/Frp-regjeringen arbeidet med en ny helsereform de kaller «leve hele livet», som skal munne ut i en stortingsmelding neste år. Støre presenterte mandag det Ap mener må endres, hovedsakelig at kommuneøkonomien må bedres og kravene til kvalitet.

Ap vil blant annet gi det de kaller en «kjærlighetsgaranti», en garanti for at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem. Og det de kaller en «bo hjemme»-reform, med mål om at flere eldre kan bo hjemme lenger.

Støre legger ikke skjul på at det blir dyrt.

ELDREOMSORG: Ap-leder Jonas Gahr Støre legger her frem Aps plan for eldreomsorgen i Oslo mandag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Fagfolk, omsorgsplasser, teknologi til hjemmetjenester og kvalitet koster, og det er av de tingene som koster mye. Vår oppgave er å påse at vi bruker pengene klokt, men at det kommer til å koste mer, når vi ser det antallet eldre vi vil få på 2020-tallet, det vet vi.

– Vi kan ikke si i 2022 at «oi, nå har det blitt flere over 80 år». Det er nå vi må satse på å utdanne nok, bygge nok og investere. Det kommer til å koste mye og vi er villige til å betale regningen.

– Nå er det jo slik at når man bevilger penger til én ting, så må pengene tas fra et sted. Hva er det dere skal prioritere bort?

– Vi kommer ikke til å bevilge penger til skattekutt, sier Støre, og viser til at Ap har åpnet for å øke skattene etter valget.

Strengere krav til kommunene



Med Aps plan for eldreomsorgen, kommer også strengere krav til kommunene.

Partiet vil kreve at kommunene har to lærlingeplasser per 1000 innbyggere, for utdannelser innen eldreomsorgen. Partiet vil også innføre krav om hvilken kvalitet kommunen skal ha på omsorgen, sier dette skal gjelde alt fra handlehjelp, kvalitet på mat og pleien på sykehjem.

– Hva skjer hvis kommunene ikke leverer?

– I første omgang mener jeg vi skal nærme oss dette basert på tillit og en forutsetning om at vi deler målene. Derfor ønsker jeg å ha innsatsteam som kan reise til de kommunene som strever med å nå målene, for å se om de kan få råd og veiledning. I siste instans må vi vurdere om det trengs kraftigere virkemidler i form av øremerking eller lovbestemmelser. Men vi begynner ikke der, sier han.

