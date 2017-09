Maktkamp i Ap: Giske vil bli Aps finans-sjef

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal ha bedt Marianne Marthinsen (37) om å vike som partiets finanspolitiske talsperson for å rydde plass til sin nestleder Trond Giske (50).

Beskjeden fra Støre kom etter at Giske ba partilederen om å få posten, etter det VG erfarer.

Kilder til VG på valgnatten: Maktkampen i Ap er i gang

Støre skal deretter ha tilbudt Marthinsen fremtredende verv i mindre viktige komiteer i bytte mot den mektige posten i finanskomiteen.

Dette skjedde til tross for at Marthinsen eksplisitt har gitt beskjed om at hun ønsker å fortsette i samme posisjon som hun har i dag, ifølge VGs kilder.

Mektig komite



Finanskomiteen er Stortingets mektigste komité, og en rekke sentralt plasserte kilder i Arbeiderpartiet mener Giske ønsker seg ledervervet for Ap i denne komiteen for å styrke sin posisjon inn mot en eventuell lederkamp i partiet.

Finanskomiteen har også ansvaret for å behandle og vedta statsbudsjettene.

Etter forrige ukes stortingsvalg har Høyre-statsminister Erna Solbergs flertall skrumpet inn, og det vil bli mer krevende enn noen gang for henne å skaffe flertall for regjeringens statsbudsjett. Kampen om flertallet skjer i finanskomiteen, og det er her hennes nye regjerings første store slag står allerede i høst.

Presset fra skanse til skanse i valgkampen: Støre holdt private investeringer for seg selv

Skulle Solberg ikke klare å skaffe seg et flertall, vil Aps finanspolitiske talsperson få en nøkkelrolle i å drive frem en regjeringskrise.

Maktbalanse



– Så lenge Hadia (Tajik, red.anm.) og Trond har vært nestledere, har det vært viktig at ingen av dem har hatt denne posten. Det har sikret en maktbalanse mellom de to, sier en kilde til VG.

– Trond har lagt et kraftig press på Jonas for å få denne jobben. Det er vanskelig å forstå hvorfor Jonas gir etter, sier en annen kilde.

Hadia Tajik skal internt ha gitt uttrykk for at hun vil være «ukomfortabel» med en situasjon hvor hun «bare» er partiets nestleder og parlamentarisk nestleder, mens Giske er nestleder og lederen av partiets mektige finansfraksjon, etter det VG forstår.

Frustrasjon internt i Ap: Utpeker Giske til syndebukk etter valgtapet

STØRES HØYRE HÅND: Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre, her fra et intervju med VG tidligere i år om norsk økonomi og skattepolitikk. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hverken Støre, Giske, Tajik eller Marthinsen vil kommentere saken.

«Det har jeg absolutt ingen kommentar til», skriver Marthinsen i en tekstmelding til VG.

Håndplukket av Støre



Det var Støre personlig som i 2014 håndplukket sin stortingskollega Marthinsen fra Oslo Ap som sin arvtager som partiets skygge-finansminister da han selv ble partileder og parlamentarisk leder.

– Marianne tilhører en generasjon unge og fremadstormende politikere som Arbeiderpartiet skal være stolte av, og som Norge vil høre mer fra, sa Støre den gang.

Marthinsen har også blitt pekt på som en mulig kandidat som finansminister dersom de rødgrønne hadde vunnet stortingsvalget forrige uke.

Støres beslutning om å gå med på Giskes ønske har etter det VG forstår vakt stor oppsikt og sterke reaksjoner internt i Aps stortingsgruppe. Disse reaksjonene skal ha ledet til at det nå er åpent om Støre vil gå videre med vrakingen av Marhinsen.

Møtes tirsdag



Arbeiderpartiets sentralstyre har nedsatt en valgkomité, ledet av partisekretær Kjersti Stenseng, som formelt skal legge kabalen for Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe. Støres nære rådgiver og sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, er komiteens sekretær.

Komiteens første møte er tirsdag morgen, i forkant av landsstyremøtet til Ap på Folkets Hus i Oslo.

– Vårt oppdrag er å sette sammen en best mulig gruppe. Vi har ikke formelt startet vårt arbeid, men det vil skje på samme måte som tidligere år, sier Stenseng til VG.

I valgkampen: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-reportasje

Det er ikke første gang Giske forsøker å skaffe seg jobben som partiets finanspolitiske talsperson. I forkant av at Marthinsen fikk jobben i 2014 skrev Klassekampen at Giske jobbet aktivt i kulissene for å posisjonere seg til å rykke foran Marthinsen i køen.

Det lyktes ikke, og Giske fortsatte som leder av Stortingets utdanningskomité.