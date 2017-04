LO gir 10 millioner til Ap

LO punger ut rekordmange millioner til Arbeiderpartiets valgkamp. Gir fire millioner mer enn i 2013.

Dagen etter Arbeiderpartiets landsmøte, er givergleden stor i LO:

Arbeiderpartiet skal få ti millioner kroner av LO til årets valgkamp. Det ble bestemt i LO-sekretariatet mandag.

Det er fire millioner kroner mer enn hva Ap fikk av LO i 2013-valget.

Valgkamp-pengene kommer i tillegg til en årlig støtte på syv millioner kroner fra LO til fagpolitisk arbeid mellom Ap og LO.

Dermed sikrer LO i alt 17 millioner kroner til Ap i valgåret 2017.



– Norske arbeidstakere har nytt godt av det fagligpolitiske samarbeidet, og vi mener at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding.

Det er LO-kongressen i mai som endelig vedtar milliongaven til Ap.

Øker til Sp

LO øker også i år pengegaven til Aps potensielle støttepartier.

I 2013 støttet LO rødgrønn blokk med 8.150.000 kroner. Da fikk Ap seks millioner kroner, SV fikk 1,6 millioner kroner, og LO ga Senterpartiet 550.000 kroner i valgkampstøtte.

Dette var en økning på 1,15 millioner kroner til den rødgrønne blokka fra 2009-valgkampen.

I år får den rødgrønne fløyen 13 millioner kroner.

LO gir Senterpartiet én million kroner, som er en økning på 550.000 kroner, mens SV to millioner kroner, som er en økning på 400.000 kroner fra 2013.

Rødt får null



Under LO-kongressen i 2013 ble det vedtatt at partiet Rødt fikk 200.000 kroner. LO-sekretariatet innstiller nå på at partiet ikke skal få noe valgkampstøtte.

– LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle. Derfor foreslår vi for kongressen å bevilge penger til de politiske partiene som står oss nærmest, forklarer Kristiansen.

Høyres rike onkler

At LO øker pengegaven til Ap, kommer som et motsvar til at Høyres rike onkler blar opp millioner foran årets valgkamp.

I VG i fjor høst lovet milliardær Stein Erik Hagen at han og familieselskapet Canica skal gi et historisk høyt beløp til Høyres valgkampkasse.

De siste årene har han gitt rundt én million kroner til Høyres valgkamp. I september slo han på stortromma og lovet fem millioner kroner til Høyres valgkampfond.

– Det burde gi dem en god start, sier investor og milliardær Stein Erik Hagen til VG i september.

Stortingsvalget 2013: Drysser millioner over partiene

På partifinansiering.no ligger alle valgkampbidrag partiene har fått hittil i år. Partiene er lovpålagt å rapportere alle valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak.

Ifølge oversikten har Høyre hittil i år fått inn 1,89 millioner kroner i valgkampstøtte.

Støtten kommer fra flere av Høyres riking-venner som Arne Helge Fredly (100.000), Høegh-familien (Høegh Eiendom 500.000), Wilhelmsen-familien (Wilh Wilhelmsen Holding ASA 300.000).

Frp har hittil i år ikke fått like mye fra sine velgjørere. De har fått 125.000 kroner fra Wil Wilhelmsen Holding og 100.000 fra millionæren Herbjørn Hansson.

Erna Solbergs rike «onkler»: Ga 16 mill. i gaver – får trolig 230 mill. i skattekutt

Valgkamppenger renner inn

Ifølge oversikten på partifinansiering.no har Arbeiderpartiet allerede fått inn syv millioner kroner fra LO, som går til fagpolitisk arbeid, samt 375.000 kroner fra Norsk Arbeidsmannsforbund.

Senterpartiet har hittil fått 287.657 kroner fra Kommunenes Sentralforbund og Fellesforbundet.

Av eksterne givere har SV fått 250.000 kroner fra Fellesforbundet.

NHO sluttet å gi

I mange år var det en viss balanse mellom høyre- og venstresiden når det gjelder pengebidrag: NHO ga penger til borgerlige partier, mens LO ga til Ap og etter hvert andre rødgrønne partier.

Etter at NHO sluttet med partistøtte tidlig på 2000-tallet, er det private givere som har vært de borgerlige partienes eneste finansieringsmulighet utover den ordinære partistøtten.

I 2013 var Christen Sveaas største bidragsyter til borgerlige partier, med 2,5 millioner kroner til Høyre, 1,5 til Fremskrittspartiet og én million til Venstre. Stein Erik Hagen og Canica bidro med 1,378 millioner til Høyre og 500.000 kroner til Fremskrittspartiet.

