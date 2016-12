Lesbiske Anette (35) og homofile Christian (33) venter barn sammen: Forteller sin historie

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) forteller åpent om hvordan hun ble gravid med sin homofile venn. De håper flere homofile i Norge kan få barn.

– Jeg har i hele mitt voksne liv hatt lyst på barn. For lesbiske damer så finnes det heldigvis flere muligheter for det, sier Trettebergstuen til VG.

Hun og kompisen Christian Berg tar imot VG hjemme i Trettebergstuens julepyntede stortingsleilighet i Oslo sentrum. Mens VG er på besøk passer Ap-politikeren også labradoodle-tispen Billy for en annen venn.

Om noen måneder inntas leiligheten også av barnet som Trettebergstuen og Berg venter – sammen. 5. desember la hun ut nyheten om at hun var gravid på sin Facebook-konto og fikk flere tusen likes. Men Trettebergstuen skrev ingenting om hvordan hun, som enslig lesbisk kvinne hadde blitt gravid med sin homofile, mannlige venn.

Til VG forteller de to sammen om hvordan de gikk frem og hva som er planen når barnet blir født.

Bestemte seg for et år siden



Trettebergstuen og Berg forteller at de møttes for et par år siden gjennom felles venner og at de raskt startet å prate om å få barn sammen.

– For ett års tid siden bestemte vi oss for å gjøre det, sier Anette.

Da hadde hun tenkt gjennom flere måter hun kunne fått barn på.

– Lesbiske kan dra til Danmark og få assistert befruktning med ukjent donor, og lesbiske par i Norge kan få barn med kjent donor. Men jeg har alltid tenkt at det som passer best for meg er å få barn med en mann som vil være far og ta del i barnets liv. Det er alltid det jeg har sett for meg, selv om alle måter å gjøre det på er like bra. For meg har det heller aldri vært aktuelt å velge å bli alene om barnet.

– Hvorfor det?

– For meg er det viktig å ha masse ressurser rundt barnet. Nå blir vi to omsorgspersoner i bunn, som er sammen om dette. Det føles veldig trygt å vite at vi i alle fall alltid vil være to. Utgangspunktet for samarbeidet er veldig godt når vi sammen har planlagt å sette et barn til verden, og gjør det uten å ha en kjærlighetshistorie i bunn.

– Hvordan da?

– Vi har ikke vært kjærester, vi har ikke vært gjennom noe brudd og det ligger ingen såre følelser i bunn. Jeg tror det er et veldig godt utgangspunkt, sier Anette.

Foto: Frode Hansen , VG

– Føltes riktig



Også Christian tenkte gjennom hva som var hans alternativer.

– Jeg har ønsket meg barn så lenge jeg kan huske og har vurdert ulike måter å gjøre det på. Surrogati reiser mange etiske dilemmaer, og er svært kostbart. Jeg kunne gjerne adoptert, men selv om homofile kan adoptere i Norge, er det svært få land som adopterer bort barn til homofile. Jeg vil ikke si at den ene måten er bedre enn andre, men for meg føltes dette riktig.

– Var det viktig for deg at barnet skal vokse opp med en far, Anette?

– Det trengs jo en mann for å lage barn. For meg og mitt liv har jeg alltid sett for meg at jeg ville ha en som også kunne være delaktig i barnets liv.

Hun understreker at dette handler om personlige preferanser og slett ikke politikk.

– Barn lever helt fint uten en far, men med en donor og to mødre eller én mor, for eksempel.

Mange tør ikke spørre



– Hva gjorde dere for at du skulle bli gravid?

– Ja, det er det jo mange som lurer på. Jeg ser at noen tenker på det, men ikke tør å spørre. Da er det like greit å si det: Vi er ikke et par, så dermed regnes vi som enslige i norsk helsevesen og får dermed ikke noen assistert befruktning. Vi dro heller ikke til Danmark. Vi gjorde det selv, forteller den vordende moren.

– Dere hadde ikke sex?

– Nei. Du trenger rett og slett bare en sprøyte, som vi kjøpte på apoteket. Og så gjorde vi resten på egen hånd, hver for oss. Dette er vanligere enn mange kanskje tror. Vi kjenner begge flere som har gjort det på denne måten, både heterofile par og homofile venner som får barn sammen på denne måten. Det er rett og slett «gjør det selv hjemme-befruktning». Vi måtte ikke prøve så mange ganger.

– Er dette en måte å trikse med naturen på?

– Nei, overhodet ikke. Jeg ser ikke på den her formen for assistert befruktning som noen tukling med noe som helst. Det handler bare om at man ikke vil ligge sammen. Det er to fertile personer som får barn sammen, det er ingen hormoner, eggdonasjon, prøverør eller andre inngrep, så tukling kan ingen hevde at dette er, sier Anette.

– For meg er ikke dette en teknisk måte å skape barn på. Dette er et barn som vi begge veldig sterkt ønsker, og vi har ikke trikset med noe for å skape det som ligger i den magen, sier Christian og peker på Anettes mage.

Foto: Frode Hansen , VG

Ønsker mer åpenhet



Stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet sier hun ønsker å være åpen om fremgangsmåten og livssituasjonen for å spre åpenhet om temaet.

– For oss homofile er det private dessverre politisk, og skal måten vi lever på og måten vi lager familie på bli normalisert, må noen også nødvendigvis snakke om det og velge å brette ut det man selv anser for å være privat, i offentligheten. Jeg forstår at det er interessant når jeg som familiepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet velger å få barn på en utradisjonell måte. Jeg forstår at folk lurer på ting rundt det, og har ikke noe problem med å by på historien rundt det. Vi er venner som får barn. Denne måten å få barn på blir mer og mer vanlig. Jeg håper at vi kan bidra til at folk får vite mer om dette og til større åpenhet om det, sier Trettebergstuen.

Anettes termin er til våren, og da er begge foreldrene forberedt på store omveltninger i livet.

– Dette skal være delt omsorg og et likestilt foreldreskap. Den første tiden går jo ikke det, så der må vi være fleksible. Men fra et punkt av skal vi dele omsorgen 50/50. Men alt skal skje på barnets premisser, så det er vanskelig nå å slå fast hva slags samværsordninger vi skal ha den første tiden, sier Anette.

– Tenker dere å bo sammen den første tiden?

– Ja, vi må jo det. Barnet har behov for å knytte tett kontakt med begge. Vi må bare løse det praktisk på den måten som er til det beste for barnet. Vi vet jo ikke hvordan vil være. Det kan få kolikk. Det kan være all verdens situasjoner, og vi skal tilpasse oss uansett hvordan det blir, sier Trettebergstuen.