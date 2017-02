Katastrofemåling for Arbeiderpartiet

Kun syv måneder før valget stuper Arbeiderpartiet med hele 5,5 prosentpoeng på Dagens Næringslivs februarmåling.

– Dette er ikke en spesielt god måling, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.

Målingen, utført av Sentio, viser at Ap får en oppslutning på 30,2 prosent.

Det er under valgresultatet fra 2013 – et resultat som endte med at partiet måtte ut av regjering.

Stenseng vil ikke være med på at de har gjort store endringer i enkeltsaker som kommunesammenslåinger og et klart «Ja til EU».

– Vi står fast på vårt budskap og vil fortsette med våre hovedsaker fram mot valget, sier Stenseng.

Vekst

SP-LEDER: Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Odin Jæger , VG

Det eneste Arbeiderpartiet kan glede seg over er veksten til samarbeidspartiet Sp. Senterpartiet går fram 2,1 prosentpoeng og havner over 11 prosent.

– Folk ser at årsaken til veksten for skogbruk og fiskeri for eksempel ikke har noe med regjeringens politikk å gjøre, men kronekurs og oljepris, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Da blir folk provoserte over at Erna Solberg tar æren for noe de ikke har kontroll over, sier Vedum, som tror det er noe av grunnen til økningen.

Borgerlig flertall

Senterpartiet forsyner seg grovt av Aps og Høyres velgere. Høyre går likevel fram 0,9 prosentpoeng til 23,7 prosent. Frem går også Frp, 2 til 14,1, og Venstre, 1 til 5,3. KrF opplever nedgang, men kun ned 0,1 prosentpoeng til 5,3 prosent.

– Det er gledelig med borgerlig flertall, og målingen viser at velgerne ser resultater med de fire samarbeidspartiene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Rødt går ned 1,1 til 1,7, SV går ned 1,2 til 3,9, mens MDG går opp 0,6 til 2,2.

Resultatene må tolkes innen feilmarginer mellom 1,1 og 3,5 prosentpoeng.