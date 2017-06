Jonas Gahr Støre vil fjerne omstridt pensjonsordning

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene.

Etter det VG erfarer vil Støre om kort tid legge frem planer for å gi pensjonistene mer på bankkontoen. I dag er det slik at pensjonen beregnes ut fra lønnsoppgjøret, men pensjonistene får et kutt på 0,75 prosent sammenlignet med arbeidstagerne.

I år ligger reallønnsveksten an til å bli omtrent som prisstigningen, altså rundt null. Det betyr at pensjonistene får rundt 0,75 prosent i kutt.

Arbeiderpartiet vil endre denne beregningen, og planlegger å få igjennom endringen før neste lønnsoppgjør om de kommer i regjering.

Her er hovedelementene i endringsforslaget:

• Dagens ordning, hvor pensjonene hvert år kuttes med 0,75 prosentpoeng målt mot lønnsveksten, fjernes.

• Det innføres en ordning hvor pensjonene hvert år justeres ut ifra gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

• Hvis rammene for et oppgjør for arbeidstagerne gir 0,8 prosent reallønnsvekst, får pensjonistene 0,4 prosent reallønnsvekst. Er reallønnsveksten 0,4 prosent for arbeidstagere, får pensjonistene 0,2 prosent.

Med dagens ordning ville en så lav lønnsvekst gitt pensjonistene nedgang i kjøpekraft.

• Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.

• Hvis arbeidstagerne får oppgjør med stor reallønnsvekst, vil pensjonistene kunne tape på omleggingen. Hvis arbeidstagerne ett år skulle få tre prosent reallønnsvekst, så vil pensjonistene ende med en reallønnsvekst på 1,5 prosent, mot 2,25 prosent i dag (3 minus 0,75).

Vil koste

Etter det VG forstår har Ap beregnet kostnadene ved å fjerne dagens 0,75-ordning til 400 millioner kroner i neste års statsbudsjett, avhengig av pris- og lønnsvekst.

Det har ikke vært mulig å bringe på det rene om det er gjort ytterligere beregninger.

LUFTIG: Støre skulle egentlig hoppe i fallskjerm under åpningen av Ekstremsportveko, men dårlig vær førte til at det ble en tur i vindtunnelen i stedet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Ap foreslår omleggingen fordi de mener dagens ordning er urettferdig, etter det VG erfarer. De vil unngå at pensjonistene risikerer å få nedgang i kjøpekraften samtidig som arbeidstagerne får moderat reallønnsvekst.

Dette har vært situasjonen etter de tre siste lønnsoppgjørene. Med det nye forslaget vil ikke lenger pensjonistene kunne gå i minus mens arbeidstagerne får mer å rutte med.

I motsatt tilfelle, om det blir reallønnsnedgang i et lønnsoppgjør, så vil pensjonistene bare få halvparten så mye nedgang som arbeidstagerne.

Ap skal planlegge å få igjennom endringene slik at de kan tre i kraft allerede før neste års lønnsoppgjør. At dette ikke utløser endringer av pensjonsreformen skal ha vært viktig i prosessen frem til forslaget.

I 2015 var reallønnsveksten på 0,5 prosent for arbeidstagere, mens pensjonistene da fikk 0,25 prosent reallønnsnedgang.

I fjor gikk norske arbeidstagere på en smell, som ga en reallønnsnedgang på 1,2 prosent og pensjonistene fikk altså et enda kraftigere lønnsfall.

– Kunne gått lenger



Flere av de store organisasjonene skal ha blitt informert om de hemmelige planene de siste dagene – blant annet NHO og Unio.

LO bekrefter til VG at de er orientert av Arbeiderpartiet om et forslag for regulering av alderspensjon.

– Forslaget virker fornuftig, og er en løsning som ligger innenfor rammen av pensjonsforliket, skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en SMS til VG via sin kommunikasjonsrådgiver mandag.

Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet kjenner også til hovedpunktene i de nye planene. Han mener forslaget er et skritt i riktig retning, men skulle gjerne sett at Ap gikk enda lenger.

– Jeg er fornøyd med at et parti endelig kommer på banen og gjør noe med dette, men både regjeringen og opposisjonspartiene kunne ha gjort noe med dette mye tidligere, sier Norman til VG.

GENERALSEKRETÆR: Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet. Foto: Pensjonistforbundet

Han mener forslaget legger flere føringer for videre samtaler om hvordan man skal oppnå riktig resultat fremover, og understreker at dialogen må bli tettere. Generalsekretæren er klar på at det er på tide at Pensjonistforbundet får forhandlingsretten tilbake, og at de får ta del i Teknisk beregningsutvalg.

Nå øyner han håp om at pensjonistorganisasjonene kan få bli med og drøfte underveis i prosessen.

– Dette vil også føre til en forutsigbarhet, som er svært viktig for hver enkelte pensjonist, sier han.

NHO hadde ikke mulighet til å kommentere forslaget mandag.