Jonas advarte landsmøtet mot asylvedtak

Flere sentrale fylkeslag vil at Ap-ledelsen skal snu på midlertidighet og internflukt for asylbarna. Det advarer Ap-leder Jonas Gahr Støre mot.

– Jeg mener at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring, for det bør den ikke være, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre fra talerstolen på landsmøtet.

I dag starter forhandlingene om Aps nye asylpolitikk for alvor. En sterk gruppe på landsmøtet vil ha endringer på enslige mindreårige og prøver å få Ap-ledelsen til å snu.

Grunnen er krisen på mottak for enslige mindreårige nå, med økt uro, angst og selvskading.

UDI: Derfor er det uro i mottakene nå UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand. Uroen i mottakene skyldes, ifølge UDI:



* Flere midlertidige tillatelser

At barna får midlertidig opphold i Norge til de skaffer ID-papirer, eller får beskjed om at de må ut når de fyller 18 år.

* Lang ventetid i mottakene.

* Smitteeffekt.

* Økt uro etter uttransportering.

* Flyttinger mellom mottak.

Asyl-kamp på landsmøtet



VG erfarte i går at flere sentrale ble forent om å stille følgende krav til Ap-ledelsen: At rimelighetsvilkåret gjeninnføres.

Det vil bety færre midlertidige tillatelser og at flere enslige mindreårige får opphold.

Det var Ap som sammen med Sp og regjeringen fjernet dette vilkåret i fjor høst. Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.

Norge er strengere på internflukt enn Sverige. Hadde Norge meldt seg inn i EU, hadde vi i teorien måtte gjeninnføre rimelighetsvilkåret. Sverige er for eksempel bundet til å fortsatt gjøre den vurderingen gjennom EU-direktiver, mens Danmark har unntak fra direktivet.

– For de kyniske menneskesmuglerne der ute, følger med på hvor regelverket går. Hvor er det åpninger? Hvor skal vi geleide de menneskene som er på vandring? Norge må da legge seg på en gjenkjennelig linje over tid som samsvarer med landene rundt oss, sa Støre til landsmøtet.

I talen ba han også landsmøtet presse på for at regjeringen skal bosette enslige mindreårige umiddelbart. Men regjeringen sa allerede før Støres tale at dette var noe de vil gjøre.

Krav fra grasrota



Ap har innrømmet at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak nå, men ledelsen har stått knallhardt på at det ikke er aktuelt å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret. De vil bare endre praksis, ikke loven.

Ledelsen presses imidlertid fra grasrota.

– Vi har i dag samlet oss om et felles forslag som innebærer at rimelighetsvilkåret gjeninnføres, bekreftet Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, overfor VG.

– Vi har nå fått pratet med nesten alle fylkene. Vi opplever stor støtte i alle de delegasjonene, og vi opplever med andre ord stor støtte i salen, sa han.

