Jagland med stikk til Stoltenberg på Facebook

Thorbjørn Jagland sier jobben som generalsekretær i Europarådet er viktigere enn å vikle seg inn i en femten år gammel krangel.

Det var i boken «Min historie» Stoltenberg skisserte de oppsiktsvekkende detaljene rundt maktspillet mellom ham og Thorbjørn Jagland, som varte frem til sistnevnte trakk seg som Arbeiderparties leder i 2002.

I memoarboken trakk den nåværende NATO-sjefen frem hvordan han og sentrale partifeller så seg nødt til å holde hemmelige møter bak ryggen til Ap-lederen for å redde partiet.

Thorbjørn Jagland som er generalsekretær i Europarådet har tidligere avstått fra å kommentere opplysningene inngående, men skriver følgende på sin Facebook-side søndag formiddag:

«(...) Vi er inne i den verste humanitære krise siden krigen. Også derfor ville det være meningsløst og det ville sende et helt galt signal til Europa om jeg lot meg vikle inn i en hjemlig krangel om hva som skjedde for 15 år siden (...)».

NY ÆRA: Thorbjørn Jagland ga seg som for leder for Arbeiderpartiet i 2002, og ble erstattet av Jens Stoltenberg. Her fra partiets landsmøte på Folkets hus. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

– En vond tid



Feiden startet i 1992 da Jagland overtok lederrollen etter at Gro Harlem Brundtland trakk seg. Knivingen startet allerede på landsmøtet samme år, og vedvarte fram mot Jaglands famøse krav om å oppnå 36,9 prosent oppslutning for å fortsette som statsminister – noe som førte til maktskifte i 1997.

Det var i 2001 at Stoltenberg skjønte at han sto foran valget: Enten å bli både partileder og statsminister, eller å trekke seg ut. Det var da han begynte å gå bak Jaglands rygg.

Stoltenberg om Jagland-forholdet: – Aldri vært nære venner



På det tidspunktet var Stoltenberg statsministerkandidat og Jagland partileder, og Ap hadde gått på et sviende nederlag. Utad tok Stoltenberg på seg skylden, men ifølge boken oppfattet han det selv slik at Jagland hadde lagt skylden på ham og regjeringen.

– Jeg gjorde noe som man ikke burde gjøre. Jeg begynte å fraksjonere mot den sittende lederen. Det var en vond tid. En vond tid for Thorbjørn Jagland, en vond tid for meg og en vond tid for partiet, sa Stoltenberg i et Skavland-intervju fredag.

Angrer ikke



Stoltenberg sa til VG at han ikke angrer på at han tok opp den gamle feiden, og sier det var viktig å skrive om både de gode og vonde opplevelsene i politikken.

Jagland har selv kritisert tidspunktet for boklanseringen og ment den var ugunstig da begge nå leder store internasjonale organisasjoner.

– Det har aldri passet for meg å forklare hva som virkelig skjedde forut for at jeg trakk meg som Arbeiderpartiets leder. Jeg ville ikke gjøre det da Stoltenberg var statsminister og jeg Stortingets president. Jeg ville ikke gjøre det nå når vi leder to store internasjonale organisasjoner, skriver Jagland i teksmeldingen.

VG konfronterte NATO-sjefen med Jagland-kritikken lørdag.

– Dette er en bok jeg har jobbet med siden 2007. Jeg jobbet mye med boka fra jeg gikk av som statsminister i 2013 til jeg begynte i NATO i 2014. Jeg syntes det er en fin tradisjon i Norge at statsministere skriver om sin tid. Jeg har skrevet om min, og jeg mener at det er et poeng at det ikke foreldes for mye det som omtales i boka, sa Stoltenberg.

