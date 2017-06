Høyre langer ut mot Aps transportplan: Lurer velgerne

Arbeiderpartiet mangler minst 27,5 milliarder kroner for å finansiere veiløftene sine, sier Høyres Nikolai Astrup. Slapp av, vi har en plan, svarer Ap.

– Aps alternativ er å lure velgerne, tordner Nikolai Astrup (H), leder av transportkomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet lettet litt på sløret i VG i går om hvordan fremtidens veiutbygging blir dersom Jonas Gahr Støre blir statsminister i september.

Ap skal bruke syv milliarder kroner mer på nasjonal transportplan (NTP) enn regjeringen.

Men ikke nok med det: Ap vil bygge enda mer vei enn de blåblå.

Mangler 27,5 milliarder



Ap lover også å bygge seks ekstra veistrekninger, utover det regjeringen har lagt på bordet, i årene frem mot 2029.

MANGLER MILLIARDER: Eirik Sivertsen og Arbeiderpartiet får tyn fra Høyre for å love veiprosjekter, uten å ha finansene i orden. Foto: Harald Henden , VG

Problemet er bare at Ap mangler penger for å få regningen til å gå opp, sier Astrup.

Og det er ikke snakk om lommerusk, men 27,5 milliarder kroner. Og tallet kan bli enda høyere, ifølge Astrup.

– Det er oppsiktsvekkende at Ap som kaller seg for et styringsparti legger frem en plan med flere titalls milliarder kroner i underdekning. Det er bare basert på planene de har lekket hittil, på mandag får vi svaret på om de lover enda flere prosjekter. Men når de lover prosjekter, uten å vise hvor pengene kommer fra, blir det en helt verdiløs plan. Dette henger ikke sammen. Det er useriøst. Velgerne kan ikke stole på noen av transportløftene som Ap kommer med, sier Astrup til VG.

Beregninger

Ifølge beregninger gjort av samferdselsdepartementet vil Aps seks nye prosjekter koste ca. 18 milliarder kroner.

Ap lover også å øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent, som er 20 prosent mer enn det regjeringen vil, noe som koster 9,6 milliarder kroner.

I tillegg har partiet vært ute i andre medier og lovet andre tiltak, som fullfinansiering av E16 Slomarka-Nybakk, vossebana Arna-Stanghelle og prosjekter i Rana med en prislapp på til sammen 6,9 milliarder kroner.

Høyres utregning viser at prislappen på alle Aps løfter blir 34,5 milliarder kroner. Et stykke unna de syv milliardene ekstra som de vil legge på bordet for transportplanen.

– Det virker som Jens Stoltenberg tok med seg Aps kalkulator til Brussel. At Jonas Gahr Støre lar dette skje, er meget spesielt. Når man aspirerer til å bli statsminister må man sørge for å presentere realistiske alternativ. Det vi ser nå er en pinlig overbudspolitikk. Dette lar seg ikke finansiere. Det er grenser for hvor mange ganger man kan bruke penger fra skatteøkningene til gode formål, med mindre Ap tenker de skal øke enda mer, sier Astrup.

Useriøst

Til VG sier Eirik Sivertsen, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen at Ap regner med å kunne finansiere store deler av sine påplussinger gjennom effektivisering av planlegging og ved å bygge smartere.

Det fnyser Astrup av.

– For det første er Ap og Sp imot de to største effektiviseringsreformene, Nye Veier og jernbanereformen. Dessuten ligger det allerede inne store effektiviseringsgevinster i vårt forslag. Å budsjettere med effektivisering på enda flere milliarder er bare useriøst, sier Høyre-politikeren.

Ap vil også korrigere transportplanen ettersom nye transportløsninger blir tilgjengelig. Det betyr at noen av Aps planer kan skrinlegges fordi de ikke lenger trengs om fremtidsvyene slår til.

– Det er nok en grunn for velgerne til å føle seg utrygge. De lover prosjekter, men sier at det likevel ikke kan bli noe av. Det er å kaste blår i øynene på velgerne. Det hender enkelte parti kommer med urealistiske forslag, men vi må forvente av et parti som vil styre landet, må komme med mer seriøse alternativ enn dette, advarer Astrup.

Ap: Vi har en plan



– Vi vet hva første spørsmål er når Ap legger frem opposisjonspolitikk, nemlig hvordan skal dere betale for dette. Jeg kan forsikre om at vi har forberedt oss på dette og kan gi en god redegjørelse for hvordan vi skal betale for dette, sier Eirik Sivertsen til VG.

Sivertsen forklarer at Ap for det første flytter på 51,3 milliarder kroner i transportplanen, slik at det ikke er «nye» penger som går til Aps løsninger, foruten de varslede syv milliardene ekstra.

Deretter mener Sivertsen at Høyres prisanslag for Aps seks nye veier, på 18 milliarder kroner, er feil. Han skylder på samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen.

–- Vi har lagt inn 9,7 milliarder kroner til disse prosjektene som regjeringen har utelatt. Vi legger tallene vi fått fra samferdselsdepartementet til grunn. Det har for øvrig vært veldig vanskelig å få ut tall fra samferdselsministeren, men vi har altså forholdt oss til informasjon vi har fått derifra, forklarer han.

-Men med den kostnadsøkningen som har vært den siste 4-årsperioden klarer vi ikke å fullfinansiere alle prosjektene, sier Sivertsen.

Sivertsen synes det er underlig at Astrup kritiserer Ap for å effektivisering:

– I høringen på Stortinget fikk vi innspill fra flere miljøer at det er et stort potensial for effektivisering. Jeg er uenig med Astrup i at regjeringen i sin plan allerede legger opp til en stor effektivisering, det er i alle fall vanskelig å lese ut fra planen deres. Dessuten har vi større ambisjoner enn det regjeringen legger til grunn, sier Sivertsen.

Ønskelister

Men Astrups irritasjon over Aps planer stanser ikke der.

Da regjeringen la frem kostnadsrammen på sin transportplan var Ap raskt på banen med en hevet pekefinger: Ap mente regjeringen ikke klargjorde hvor de ville hente pengene til transportplanen ifra.

«Det er oppsiktsvekkende at finansminister Siv Jensen ikke vil si noe om handlingsrommet og hvor hun skal hente pengene ifra», sa Eirik Sivertsen til DN i mars.

– Det er ingen samsvar i kritikken. De mente vi la frem en ønskeliste, ikke en helhetlig plan. Vi har synliggjort hva alt koster, og hvor mye vi skal bruke i hver periode. Ap har en lang ønskeliste, uten å legge penger på bordet, sier Astrup.

Også her får samferdselsministeren skylda fra Ap:

– Det er riktig at jeg fem dager etter perspektivmeldingen problematiserte regjeringens investeringsnivå. Her står det at handlingsrommet blir mindre samtidig som forpliktelsene øker. Derfor har vi stilt mange spørsmål til samferdselsministeren for å få svar på hvor stort handlingsrommet er, men det får vi ikke svar på. Siden vi ikke har et embetsverk eller et finansdepartement til å regne for oss, og heller ikke får innsyn i underlagsmaterialet, må vi bare legge til grunn regjeringens handlingsrom, svarer Sivertsen.

Stortingets behandling av nasjonal transportplan skal være ferdig på mandag.