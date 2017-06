Venstres Abid Raja mener dagens lukkede møte på Stortinget ikke handler om rikets sikkerhet, men om å beskytte forsvarsministeren mot kritikk.

– Vi skyter spurv med kanon. Vi later som vi skal diskutere noe ordentlig hemmelig som ikke kan komme ut, men i realiteten ligger et sammendrag ute på Dagens Næringslivs nettsider. De fremmede maktene som skulle vært interessert i dette, har allerede kunnet laste ned dokumentet. Det eneste vi gjør nå, er å kneble Stortinget fra åpen debatt, sier Abid Raja til VG på vei inn til det lukkede møtet på Stortinget.

Stortinget skal behanlde den hemmelige innstillingen fra kontrollkomiteen om Riksrevisjonens rapport om objektsikring.

For første gang på 25 år foregår et stortingsmøte bak lukkede dører:

Istedet for å møtes stortingssalen, måtte stortingsrepresentantene mandag morgen stille i den avlyttingssikrede kinosalen på Stortinget. Møtet er ikke åpent for offentligheten, og sikkerheten er skjerpet:

Stortingsrepresentantene måtte legge igjen mobiler, klokker og elektronisk utstyr utenfor møterommet. Dessuten må alle dokumenter leveres inn eller legges igjen i det hemmelige møterommet når møtet er over. To etasjer i Stortinget er stengt av og bevoktet av sikkerhetsvakter, og internettet er skrudd av i deler av stortingsbygget.

– Jeg synes det er uheldig. Vi skulle ha åpenhet etter 22. juli. Det bidro vi til. Men det er åpenbart ikke et ønske nå, sier Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité til VG.

Skylder på Eriksen

Det hemmelige møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport.

Dette til tross for at Dagens Næringsliv har publisert et sammendrag av rapporten.

I rapporten kommer det frem at det har vært alvorlige svakheter ved regjeringens sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre typer angrep.

Raja mener det er en sammenheng mellom rapportens konklusjon og ønske om hemmelighold.

– Det er flaut at vi skal ha denne lukkede høringen. Særlig pinlig blir det det når man leser sammendraget som ligger tilgjengelig. Det hele handler om å beskytte forsvarsministeren mot kritikk. Det handler ikke om å beskytte rikets sikkerhet. Da blir det parodisk at vi må møte i et lukket møte om dette når vi kunne debattert dette i full offentlighet, sier Raja.

VILLE HA ÅPENHET: Riksrevisor Per Kristian Foss. Foto: Frode Hansen , VG

Han får full støtte fra riksrevisor Per-Kristian Foss. Riksrevisoren har engasjert seg tungt for offentlighet, og beskyldt regjeringen for å forsøke å sensurere kritikk av seg selv.

– Dette er et resultat av regjeringens beslutning, og at stortingsflertallet ikke har ønsket å utfordre det. Det er bare å ta til etterretning, sier Foss til VG.

– Er det beklagelig?

– Ja. Jeg hadde ønsket større offentlighet omkring sikkerheten og beredskapen, sier Foss.

ETTERLYSER ÅPENHET: Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sammen med andre stortingsrepresentanter på vei til det lukkede møte i Stortinget. Foto: Frode Hansen , VG

Høyre skylder på Ap

Høyres Michael Tetzschner mener det er Arbeiderpartiets skyld at Stortinget kaller inn til et lukket møte.

– Det er helt unødvendig. Det er Ap som har ønsket å dramatisere dette fordi de vet det er ikke noe som tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn et lukket møte, sier Tetzschner.

Han mener det ville vært fullt mulig for kontroll- og konstitusjonskomiteen å lage en innstilling som kunne gå for åpne dører.

– Jeg har hele tiden ment at vi kan ha tilgang på graderte dokumenter og delvis hemmelig, og likevel forme en innstilling til Stortinget som ikke nødvendigvis peker ut adresser på det vi snakker om, sier Tetzschner, som selv sitter i Stortingets kontrollkomité.

Full åpenhet tirsdag



Selv om dagens møte er hemmelig, vil mye av det som diskuteres bak lukkede dører likevel nå offentligheten.

Stortinget skal på tirsdag ha et åpent møte i stortingssalen hvor de skal behandle den delen av kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling som ikke er gradert.

– Jeg har skrevet et innlegg. Det står ikke ett ord her jeg ikke vi si i morgen fra Stortingets talerstol. Jeg er sikker på at de fleste som holder innlegg i dag, kommer verken til å nevne adresser eller noe som vil true rikets sikkerhet. Det meste kommer uansett. Det er en helt unødvendig runde, som regjeringen har skapt, sier Raja i Venstre.

– Jeg regner ikke med at vi skal si noe særlig i dag, for vi kan fremføre våre argumenter i full frihet under det åpne møtet i morgen, bare uten adresser og måter å sikre objekter på, sier Tetzschner i Høyre.

Sterkt kritikkverdig

I den åpne innstillingen samler Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne seg om at regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er «sterkt kritikkverdig». Dette er det mest alvorlige begrepet komiteen kan bruke uten å fremme mistillit.

Venstre skiller imidlertid lag med den øvrige opposisjonen og mener saken er «svært alvorlig og kritikkverdig».

Her kan du lese hele den åpne innstillingen fra komiteen.