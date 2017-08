Giske: – Det styres mot en lærerkrise

To tredjedeler av lærerstudentene på forkurs strøk på eksamen i matematikk. Nå raser Arbeiderpartiet og KrF over at flere hundre plasser på lærerstudiet vil stå tomme til høsten.

– Det styres mot en lærerkrise. I år har vi den laveste søkningen til barneskolelærer siden utdanningen ble opprettet, og vi kommer til å oppleve at flere hundre plasser nå står tomme. Høyre og Røe Isaksen har mislyktes i det viktigste for skolen som er å sørge for god rekruttering av lærere, mener Ap- politiker Trond Giske.

I 2016 innførte regjeringen et minimumskrav på fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. De studentene som har karakteren tre i matte får tilbud om forkurs for å forbedre karakteren.

I fjor var det kun 124 av 485 lærerstudenter som besto eksamen i matematikk på forkurset. Selv om strykandelen har gått ned ti prosent siden i fjor, er ikke Giske videre imponert.

– I fjor fikk forkurset massiv kritikk for det var for dårlig lagt opp. Kvaliteten på kurset måtte styrkes. Det er godt mulig at ikke alle studentene var flinke nok, men at to tredjedeler stryker, virker på meg som et bevis på at kurset er for dårlig.

Ganske fornøyd kunnskapsminister

– Jeg er ganske fornøyd med årets tall, det er flere som klarer kravet enn i fjor. I fjor var det en del praktiske problemer, og under 25 prosent sto på forkurseksamen. I år var det 34 prosent som sto, og denne økningen viser at vi burde ha denne ordningen videre. Det gir en mulighet til de som ikke har fire i matematikk til å komme inn på lærerutdanningen likevel, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Selv om det er noen færre søkere på 1-7 trinn på grunnskoleutdanningen, påpeker han at det er flere som har fått plass på lærerutdanningen samlet. Isaksen mener karakterkravet er viktig for å få kvalifiserte lærerstudenter.

– Forprøven er en sikkerhetsventil som gjør at en elev med tre i matematikk, allikevel har en mulighet til å komme inn hvis hun består eksamen.

Vil fjerne karakterkravet i matte

Skolepolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand synes det er ille at studenter som ønsker å komme inn på lærerutdanningen ikke får mulighet på grunn av karakterkravet på fire i matematikk.

– Vi bør fjerne dette mattekravet. Hvis vi skal ha et krav må vi ha et generelt inntakskrav. Å ha inntakskrav i enkeltfag treffer dårlig. Vi klarer ikke å treffe de beste norsklærere med å ha inntakskrav i matematikk.

Også Tyvand frykter en lærerkrise. Han tror man vil få inn flere studenter som ønsker å bli lærere ved å fjerne karakterkravet og gjøre det mer attraktivt å være lærer.

– Noe av det viktigste er å gi lærere mer tid til hver elev og øke lærertettheten. I dag er det rundt 40.000 kvalifiserte lærere som jobber utenfor skolen, fordi de har hatt et for stort ansvar over for mange mange elever og overfylte klasserom.

Frykter ingen lærerkrise

Kunnskapsministeren deler ikke Tyvand og Giske sin bekymring om en fremtidig lærerkrise.

–SSBs beregninger viser at beregnet lærermangel i fremtiden er mye mindre nå enn for noen år siden. Men særlig Nord-Norge trenger drahjelp. Vi har derfor innført forslag der lærerstudenter som tar grunnskoleutdanningen på normert tid og tar jobb i Nord-Norge kan få slettet halve studielånet. Vi vil fortsette jobben for å rekruttere flere til lærerutdanningen.

Trond Giske mener at at lærerutdanningen må gjøres mer spennende med mer intensitet og lengre praksisperiode. Arbeiderpartiet vil likevel ikke ta skrittet og fjerne karakterkravet i matte for lærerstudentene.

– Vi vil beholde kravet om forkurs for de som har tre, men vi vil ha full gjennomgang av forkurset. Kanskje kan kurset begynne tidligere, muligens allerede på videregående. Kvaliteten må bli bedre slik at flere kommer inn på studiet. Vi trenger mange flere lærerstudenter.

Isaksen påpeker at forkurset først og fremst er ment for å gi studenter med karakteren tre en ny mulighet. Han frykter likevel ikke at de vil slite med å oppmuntre fremtidige studenter til å gjennomføre kurset også til neste år.

– Det at mange flere gjennomfører i år, viser at ordningen er fornuftig. Målet er ikke nødvendigvis at hundre prosent skal stå, men å gi flere en ekstra sjanse.