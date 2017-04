Flertallet er negative til «hen» og at barn skal få flere foreldre

Arbeiderpartiet vil åpne for et tredje kjønn og at et barn kan få flere juridiske foreldre. Flertallet av velgerne er imidlertid negative.

Når Ap sitt landsmøte går av stabelen i helgen, skal partiet ta stilling til to nye forslag fra partiets programkomité.

• Ap vil vurdere å innføre en tredje kjønnskategori.

• Ap vil også vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner, også kan ha flere enn to juridiske foreldre.

En undersøkelse InFact har gjort for VG, viser imidlertid at flertallet er negative til å innføre dette. Også flertallet av Ap-velgerne er negative.

Om målingen * Utført av InFact på oppdrag fra VG.

* 1013 intervjuer, feilmargin på tre prosent.

* Utført 10. april, siste fredag før påske.

Arbeiderpartiet vil utrede



• 46,3 prosent er negative til å innføre en tredje kjønnskategori, kalt hen, i lovverket. 32,2 prosent er positive og 21,5 prosent vet ikke.

• 44,8 prosent er negative til at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre. Bare 24,1 prosent er positive, og 31,1 prosent vet ikke.

Ap understreker at de ikke foreslår å innføre flere foreldre og et tredje kjønn, de vil bare utrede det. Da Ap-nestleder Hadia Tajik presenterte disse forslagene til ny Ap-politikk tidligere i år, sa hun «med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på dette området».

– Med resultatene i denne undersøkelsen, ligger dere da forut befolkningen?

– Da er det denne viktige forskjellen med at dem som har svart, har svart på å innføre, mens vi ønsker å gå skrittvis og kunnskapsbasert til verks, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité.

BARE UTREDE: Ingvild Kjerkol, som sitter i Aps sentralstyre og i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, understreker at Ap ikke skal konkludere på om dette er noe de vil innføre før en eventuell utredning er ferdig. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Dere har heller ikke flertall for dette blant deres egne velgere?

– Nei, og dette er så langt et forslag fra oss som sitter i programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Kjerkol.

Egne velgere er negative



Hun sier programkomiteen ikke venter stor debatt eller motstand rundt disse spørsmålene på Ap-landsmøtet. 42,8 prosent av Ap-velgerne er negative til en tredje kjønnskategori, ifølge InFact-undersøkelsen.

37,5 prosent er positive, mens 19,8 prosent svarer at de ikke vet. Sp, KrF, Høyre og Frp har et klart flertall av negative velgere.

– Det som er viktig er å presisere, er at de som er spurt, er spurt om å innføre en tredje kjønnskategori. Vi vil vurdere dette, fordi det må utredes, sier Kjerkol.

– At en av fem svarer «vet ikke», forteller meg at vi trenger kunnskap. Og det forteller meg også at dette ikke er så veldig relevant for de aller fleste, men for de få som har en uklar kjønnsidentitet, kan dette bety mye, sier hun.

Sp, KrF, Frp og Høyre stemte tidligere i år nei i Stortinget da Ap foreslo å utrede et tredje kjønn. Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Sp, sier hun er skeptisk til forslaget.

– Vi har stemt mot et tredje juridisk kjønn i Stortinget og det var også oppe på vårt landsmøte, men fikk ikke flertall, sier Toppe til VG.

– Jeg anerkjenner problemstillingen, at det er personer som føler at de ikke passer inn i de kjønnsbenevnelsene som er, og det skal vi ta på alvor men jeg forstår også at det er veldig mange som fortsatt er skeptiske til dette, sier Toppe.

Vil også utrede at barn kan ha flere foreldre



40,5 prosent av Ap-velgerne er negative til flere foreldre, mens bare 22,9 prosent er positive.

Det gir 36,6 prosent som ikke vet. Også blant Frp, Høyre, KrF, SV og Sps velgere er flertallet negative.

– Vi vil også utrede dette med flere juridiske foreldre, fordi barn har rett på foreldre og omsorgspersoner, og dagens familier kommer i flere konstellasjoner enn tidligere. Det er behov for en grundig utredning for å se på ulike løsninger og de juridiske konsekvensene, før vi konkluderer, sier Kjerkol.

– Hvordan ser du muligheten for å få disse utredningene gjennom i et regjeringssamarbeid med Sp, eller til og med også KrF?

– Det vil vise seg. Når vi samles til landsmøtet i Ap, er vi mest opptatt av Aps politikk, at den skal reflektere våre verdier og vår retning for å styre landet, sier Kjerkol.

Aps landsmøte skal også ta stilling til om eggdonasjon skal bli tillatt, slik programkomiteen foreslår.

