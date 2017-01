Fiskerne på Røst: Oljen er en stor trussel

RØST (VG) Tor Henrik Andreassen jobber som fisker i området hvor Ap vil undersøke muligheter for oljeboring. Nå ber han politikerne holde seg langt unna.

– Fiskerinæringen betyr alt for Røst. Oljen er en stor trussel. Kan de ikke bare la den ligge? sier Andreassen til VG.

Han tjener til livets opphold på Røsthavet, like utenfor fiskerikommunen Røst. Sammen med ham på sjarken «Oreon» jobber Rolf Nilsen (20).

Denne uken ble det klart at Ap ikke vil konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja den neste stortingsperioden fra 2017 til 2021. I stedet verner de en fem mils sone langs land rundt Lofotodden, men åpner for konsekvensutredning av såkalte Nordland 6, som inkluderer øysamfunnet Røst.

«Forbanna skremmende»



Det er dermed arbeidsplassen til Andreassen og Nilsen Arbeiderpartiet vil utrede for oljeleting.

– Det er synd at politikerne ikke vil verne om Røst også. Hvis de hadde kommet og sett hvor avhengig samfunnet vårt er av fiskerinæringen, kanskje de hadde ombestemt seg?

– Det er forbanna skremmende hvor nært olja kommer, sier Andreassen.

VG er med ham på jobb. Fiskeren står bøyd over ripa på sjarken «Oreon» og håver inn fisk. Torsk, skrei og en stor, stygg breiflabb. Det er frisk bris fra sørvest og lett regn i luften.

– God balanse



Andreassen smiler fornøyd. En perfekt dag for fiske.

– Fisking er hard, fysisk arbeid, men jeg elsker det. Du kan nesten ikke bo på Røst hvis du ikke lever for fisken, sier han.

Øya Røst ligger helt på sørspissen av Lofoten. Her er det allmenn kjent at det er på Nordland 6 de virkelig gode fiskeplassen for lofotfiske er.

Samtidig sier Ap at de har valgt å verne alt unntatt dette området, først og fremst på grunn av fiskerinæringen.

– Det har vært behov for kompromisser og vi mener å ha funnet en god balanse, hvor industrien gis anledning til å konsekvensutrede det området som anses for å ha størst potensial for funn av olje og gass. Vi konsekvensutreder ikke Nordland 7 og Troms 2 i neste periode, men vil konsekvensutrede Nordland 6. I tillegg ønsker vi 50 km petroleumsfri sone rundt Lofotodden, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Vi er så sårbare på Røst



Å konsekvensutrede betyr at man blant annet foretar geologiske undersøkelser for å se om det er olje og gass i et område som kan utvinnes i fremtiden.

– Noen politikere er vel okay folk, men skal jeg være ærlig, og det skal man jo være, så er de fleste noen rævhøl, svarer Andreassen til dette.

SELVE LIVET: Skipper Tor Henrik Andreassen og Rolf Nilsen på sjarken Orion fisker utenfor Røst, i nærheten av feltet Nordland 6, som kanskje skal konsekvensutredes for olje. Foto: Jørgen Braastad , VG

Heller ikke ordføreren på Røst, Tor Arne Andreass, som også er fra Ap, er glad for partiets kompromiss.

– Jeg er ikke enig i at Nordland 6 skal åpnes for konsekvensutredning. Tror dette er en start på en åpning for hele LoVe. Nordland 6 er en den viktigste delen av Lofoten der hoveddelen av lofotfisket foregår og der torsk og andre fiskearter gyter

– Hva tenker du om at det et ditt eget parti som har gått inn for dette kompromisset?



– Jeg liker det ikke og det har jeg gitt beskjed om til ledelsen i partiet.

– Det jeg er mest bekymret for er hva som kommer ut til de dom skal spise/kjøpe fisk fra Lofoten. Mister vi vårt marked med at våre kunder når det åpnes for oljeaktiviteten i områder hvor fisken fanges, sier ordføreren.

Mellom 50–70 prosent av befolkningen på Røst lever av fiskenæringen. Lofotfiske er en av de mest tradisjonsrike næringene i Norge, som fiskere her har vært med på i flere hundre år.

– Vi er så sårbare på Røst. Skjer det et uhell på en oljeplattform, vil alle i kommunen bli påvirket av det. Forsvinner fisken som følge av oljesøl, vil mange miste årslønnen sin, sier Andreassen.

Nilsen sier seg enig. Hans familie har drevet med fisk i generasjoner. Både faren og bestefaren jobbet til sjøs.

– Jeg vet at sikkerheten på oljeriggene er god, men jeg hadde ikke likt å ha en her. Jeg er jo redd for at det skal skje, sier Nilsen.

20-åringen har sluttet på skolen for å livnære seg på fisk. Drømmen er å eie en egen sjark.

SKIPPER: Tor Henrik Andreassen ser på skjermen foran seg hvor det er fisk i vannet. Han kan også måle strøninger i vannet ved hjelp av denne. Foto: Jørgen Braastad , VG

Skulle ønske politikerne forsto

I dette området har det vært eventyrlig lofotfiske i minst 15 år, forteller Andreassen. Røst er også et viktig gyteområdet for mange fiskearter.

– Hvis Norge er så langt fremme med teknologien rundt olja, kan vi ikke bare borre etter den fra land? Fra Alta, eller fra Frognerparken? Da skulle Erna fått kjent på hvordan dette føles, sier Andreassen.

Sesongen varer fra januar til mars, og har nettopp begynt. Dette er en travel periode for Andreassen og Nilsen. De neste månedene vil det ligge tett med båter i havnen her. Hver dag vil det bli levert flere hundre tonn med skrei, og ofte må man stå i kø for å levere fisken.

Selv drar Andreassen inn 1300 kilo fisk den dagen VG er med på båten. Han har satt ut 60 garn i to liner, og hver kilo fisk er verdt 10 kroner. I 2014 ble det fisket til en verdi av 162,4 millioner kroner i denne delen av Lofoten.

– Jeg skulle ønske de som sitter og bestemmer nede i Oslo kunne forstå hvor viktig dette er for oss. Og at de kunne la fiskerinæringen være i fred.