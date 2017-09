Faktasjekket Støre: Ble kalt inn på teppet hos Ap

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre gjentatte ganger ble tatt i feil av faktasjekkere, kalte Støres høyre hånd inn redaktører til oppvaskmøte på Aps partikontor på Youngstorget.

Flere kilder har overfor VG bekreftet møtet med Støres rådgiver Hans Kristian Amundsen som fant sted i Aps mest hellige møterom på Folkets hus i Oslo, «Gerhardsen», den 10. august i år.

– Det var en spesiell seanse. Jeg opplevde det som et forsøk på å påvirke jobben vi gjorde. Det er helt klart, sier Faktisk.no-redaktør Kristoffer Egeberg.

I valgkampen: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-reportasje

Faktisk.no hadde flere ganger tatt kontakt med Ap etter å ha tatt Støre i faktafeil, men det uvanlige møtet kom istand da faktasjekkerne og Ap var uenige om en faktasjekk av Støres påstand om at antallet helseforsikringer hadde skutt i været under Høyre/Frp-regjeringen.



Mange skulle sjekke



At Faktisk-redaksjonen oversendte flere spørsmål om andre påstander Støre hadde kommet med, irriterte Støres rådgivere. De mente redaksjonen ikke var koordinert og at de måtte bruke for mye tid av valgkampen på å besvare faktasjekkerne.

Men det var ikke bare Faktisk-redaksjonen som irriterte Ap-rådgiverne. Også i NRK jobbet programleder Fredrik Solvang med å faktasjekke Støre, i programmet «Detektor».

– Vi hadde hatt jevnlig kontakt med Støres rådgiver Camilla Ryste om flere faktasjekker. Hun inviterte meg derfor på et møte på Youngstorget denne dagen, sier redaksjonssjef Eva Midttun Leira i NRK til VG.

FAKTISK PÅ MØTE: Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg, her fotografert med deler av prosjektgruppen under lanseringen av nettstedet tidligere i år. Fra venstre foran: Jari Bakken, Kristoffer Egeberg, Silje Sjursen Skiphamn og Bjørn Reitzer. Bak: Gunn Kari Hegvik, Ola Strømman og Ingrid Reime. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Om noen er uenige i hvordan vi jobber, inviterer vi dem på kaffe for å rense luften. Amundsen tok kontakt med oss, og vi inviterte derfor Amundsen på kaffe til Faktisk. Det hadde han ikke tid til. Derfor ble vi invitert på kaffe til dem, sier Egeberg.

I det aller helligste



Men møtet skal ha blitt alt annet enn hyggelig:

Amundsen geleidet de to redaktørene inn på møterom «Gerhardsen», hvor portretter av Arbeiderpartiets 18 tidligere partiledere pryder veggen.

Måtte svare: Støre holdt private investeringer for seg selv

Inne på møterommet satte rådgiverne Ryste, Lars Mattis Hansen og Gry Haugsbakken seg på den ene langsiden av møtebordet, og Egeberg og Midttun Leira på den andre. Amundsen plasserte seg selv som møteleder på bordets kortende, og serverte kaffe i pappkrus.

Etter det VG får opplyst innledet Amundsen møtet med en historisk leksjon for de to redaktørene, og fortalte historiene til flere av de mektige partikjempene.

– Jeg kjenner meg igjen i den beskrivelsen. Jeg kan bekrefte at det var en noe spesiell innledning, sier Egeberg i Faktisk.

Deretter skal Amundsen ha lest høyt fra formålsparagrafen til Faktisk, og spurt redaktør Egeberg om han mente redaksjonen hans arbeidet i tråd med denne.

– Jeg trodde vi ble invitert på en uformell kaffe, men opplevde at det heller var som å bli kalt inn på teppet, hvor vi på en brysk måte ble bedt om å forklare oss. Vi har blitt skjelt ut etter noter på telefon av rådgivere og politikere flere ganger, men denne seansen skiller seg ut, sier Egeberg.

Amundsen skal ha gitt beskjed om at dersom faktasjekkerne fortsatte å jobbe på samme måte ville Arbeiderpartiet ikke lenger se seg tjent med å samarbeide med redaksjonen.

KALTE INN: Sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen i Arbeiderpartiet. Foto: Tore Kristiansen , VG

Voksne menn



– De uttrykte misnøye med måten vi jobbet på, og da synes vi det er naturlig å gi de som blir faktasjekket en mulighet til å forklare hva de mener. Men vi i Faktisk søker ikke samarbeid eller er avhengig av det. Vi faktasjekker uansett. Vi er en uavhengig redaksjon, sier Egeberg.

Leira fra NRK er noe mer ordknapp:

– Vi har jevnlig møter med partier og andre vi driver kritisk og undersøkende journalistikk mot. Jeg er godt vant til å håndtere forsøk på påvirkning fra voksne menn. Vi tar våre journalistiske vurderinger uavhengig av det, sier Leira.

Etter møtet valgte NRK ikke å publisere faktasjekken av Støre. Leira sier møtet ikke hadde noen påvirkning på det.

– Vi gjorde research på mange mulige faktasjekker. Og akkurat som hos VG er det ikke all research som ender opp som saker man publiserer, sier Midttun Leira.



Publiserte likevel



Dagen etter møtet, publiserte Faktisk sin sjekk av Støre, der de konkluderte med at han tok delvis feil.

– Møtet påvirket ikke vårt arbeid. Det er rart at Ap i det hele tatt trodde det, sier Egeberg.

Slik ble den kontroversielle faktasjekken:

Også internt i Ap vakte møtet oppsikt. VG har snakket med partikilder som sier Amundsens tone og form i møtet ble et heftig samtaleemne på partikontoret.

– Han tøffet seg i møtet. Noen var imponert, andre var skremt, sier en kilde til VG.

«Hva anonyme kilder sier om meg ønsker jeg ikke å mene noe om i offentlighet» skriver Amundsen i en e-post til VG.

NRK-bråk



Dette er ikke første gang Amundsens oppførsel i møter med pressen vekker oppsikt. For to uker siden fortalte VG historien om hvordan Amundsen hyret inn advokat for å stoppe en NRK-reportasje om partileder Støres salg av andeler i et byggeprosjekt via sin venn Knut Brundtland.

VG kjenner til at flere i NRK-ledelsen reagerte sterkt på Amundsens oppførsel i dette møtet.

Hans Kristian Amundsen skriver i en e-post til VG at han mener partiets fremgangsmåte var nødvendig og riktig.

«Jeg inviterte Faktisk.no til en prat fordi vi var uenig med dem i flere saker. NRK ba selv om å bli med. Den utløsende saken var at de faktasjekket utsagnet «Antallet private helseforsikringer skyter i været under dere. Det skulle bli borte med fritt behandlingsvalg, det bare fortsetter å øke», og kom til at det var delvis feil. Vi påpekte at fakta i saken er at private helseforsikringer har økt med over 100.000 siden Høyre gikk inn i regjering, mens Høyre gikk til valg på at det ikke skulle være nødvendig med helseforsikringer etter deres reform. Selvsagt var hensikten å påvirke redaksjonen gjennom å legge frem vårt syn på saken. Vi hadde tidligere i valgkampen en tilsvarende dialog med NRK. I begge møtene understreket jeg at vi deler faktasjekkens intensjon, en åpen og faktabasert offentlig samtale. Samtidig påpekte jeg at det etter hvert tok veldig mye tid på å svare på henvendelsene, noe NRK i det første møte viste forståelse for» skriver Amundsen.

For ordens skyld: VG er medeier i selskapet Faktisk.no AS sammen med Dagbladet, NRK og TV 2.



