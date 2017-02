Etter Støres skatteplan: Ap faller kraftig

Ap-leder Jonas Gahr Støre går på en real smell fra velgerne bare en uke etter at han la frem sin plan om å øke skattene med 15 milliarder kroner.

– Jeg skjønner godt at folk reagerer, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til VG.

Hennes parti går frem 1,3 prosentpoeng på VGs ferske partimåling for februar.

Folket reagerer



Hun gleder seg over Frps fremgang, men nesten mer over Arbeiderpartiets kraftige tilbakegang på 3,9 prosentpoeng – mer enn feilmarginen i målingen.

Det er et slag i ansiktet på Støre & Co, som mandag presenterer sitt nye partiprogram.

– Nå har Støre og Arbeiderpartiet vist kortene sine i skattepolitikken. Det har folket åpenbart fått med seg konsekvensene av. I tillegg fortsetter de å vingle på område etter område, og det er høyst uavklart hvem de skal samarbeide med om de skulle vinne valget i høst, sier Jensen.

Varsom Støre



Ap-lederen selv vil ikke svare på om han tror det er skatteplanen som fører til velgerflukten.

«Jeg er varsom med å knytte enkeltsaker til målinger», skriver Støre i en epost til VG.

Det rødgrønne flertallet reddes imidlertid av et Senterparti i storform.

For første gang passerer Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum den «magiske» 10-prosentsgrensen og får 10,2 prosents oppslutning på VGs måling. Det er en fremgang på 1,3 prosentpoeng.

– Oi, oi! Så høyt har vi vel ikke vært siden 90-tallet? Sier Vedum til VG mellom latterkulene.

Senterpartiet fosser frem



Han har helt rett: Sist Senterpartiet hadde over 10 prosents oppslutning på VGs målinger var i februar 1997. Da fikk partiet 11 prosent

VG møter Vedum mens han måker snø på gårdsplassen på Ilseng i Hedmark.

En småstresset Sp-leder tar seg tid til å møte VG på morgenkvisten, mens han stresser for å gjøre familien klar til en dag i alpinløypene på Trysil.

Kvelden før var han på dansefest med dansebandet Contrazt på Ilseng samfunnshus.

– Det er alltid gøy å møte naboer og barndomsvenner og ta seg en dans, sier Vedum.

TRYGVE-SJOKKET: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, utenfor gården sin på Ilseng i Hedmark. Foto: Odin Jæger , VG

Det er ikke bare i slalåmbakkene og på dansegulvet det går fort unna for Senterparti-lederen om dagen – også på målingene skyter Vedum fart.

– Dette er veldig gøy! Også viser det at folk har fått nok av regjeringens mange sentraliseringsreformer. Senterpartiet har vært tydelige på at vi skal ha levende bygder og byer, og det ser ut som folk er enige i det, sier Vedum.

Folkelig



Vedum ble partileder i Senterpartiet våren 2014, etter at Liv Signe Navarsete gikk av. Som partileder har han vært opptatt av at Sp skal bli et bredt folkeparti som er tydelige.

– Jeg tror det er en fordel for alle politikere å snakke så folk forstår. Det er altfor mye bruk av fremmedord, som skaper avstand til politikere. En del folk bruker fremmedord for å jåle seg, og sånn vil ikke jeg være. Regjeringen gjør for eksempel det når de kaller sentraliseringen av politiet for en nærpolitireform, sier Vedum.

Hans mål for høstens valg er at partiet hans skal bli større enn Frp. På denne målingen går imidlertid også Frp frem med 1,2 prosentpoeng.

– Vi har aldri vært nærmere målet om å bli større enn Frp enn vi er nå. Jeg synes jo egentlig velgerne er altfor rause som lar partiet være så store, når de har sørget for dyrere bensin og diesel. Samtidig er det jo hyggelig at det norske folk er rause da, sier Vedum.

