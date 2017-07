Erna ut mot Aps helikopter-løfter: – Jonas vil bli avslørt

MOSS (VG) Erna Solberg (H) mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre dobbeltkommuniserer om helikopter-løfter til Rygge og Bardufoss. Støres bløff vil bli avslørt, mener statsministeren.

– Arbeiderpartiet forsøker å komme seg unna konsekvensen av at de var med på et forlik om langtidsplanen for forsvaret. Jonas Gahr Støre driver med dobbeltkommunikasjon. Han snakker folk etter munnen i Østfold, og han snakker folk etter munnen i Troms, sier Erna Solberg (56) til VG.

Det er 68 dager igjen til valgdagen og Solberg er allerede i full valgkamp-modus. De siste fire dagene har hun fartet rundt i egen Erna-buss på Østlandet. 100 mil er tilbakelagt, og flere hundre selfies med ivrige skuelystne er knipset.



Forsvarskamp i nord: Forsvarsministeren ut mot Ap-garanti

Selv om programmet er fullpakket, er det rom for en pust i bakken også for en statsminister: Da sola gikk ned i Moss, var det duket for thaimat og musserende vin i hagen til Høyre-ordfører og stortingskandidat for Østfold, Tage Pettersen.

Det er ikke bare mosseordføreren som står for serveringen: Solberg disket opp et saftig angrep på Arbeiderpartiets helikopter-løfter i Østfold og Troms.

– Det er risikofylt sport fra en som har ambisjoner om å bli statsminister å selge to forskjellige budskap inn i en valgkamp. Du vil bli avslørt om du får makt, sier Solberg.

– Ap vil bli avslørt



Stridens kjerne er dragkampen om 18 Bell-helikoptre mellom Bardufoss i Troms og Rygge i Østfold.

Mot store protester i nord, vedtok Høyre, Frp og Arbeiderpartiet at ni Bell-helikoptre som i dag står på Bardufoss, skal flyttes til Rygge. Målet er å styrke beredskapstroppen i sør, som er den direkte oppfølging av rådene fra Gjørv-kommisjonen etter 22. juli-terroren.

Bell-helikoptrene skal flyttes i 2019-2020, når andre helikoptre fra Kystvakten er på plass i Bardufoss.

Men Ap flagger at skjebnen til Bardufoss-helikoptrene ikke er avgjort riktig ennå: Støre mener forsvarsforliket innebærer at man ikke skal avgjøre om helikoptrene skal flyttes før man får landmaktutredningen, som skal se på Hærens behov, på bordet til høsten.

Dette er forsvarskonflikten mellom Ap og Høyre * I forliket om langtidsplanen for forsvaret er Høyre, Frp og Arbeiderpartiet enige om at dagens fordeling av ni helikoptre på Bardufoss og ni helikoptre på Rygge skal fortsette til nye helikoptre fra Kystvakten er på plass, trolig innen 2019-2020. * Forliket sier også at landmaktsutredningen, som skal se på Hærens behov i fremtiden, skal utrede om de ni Bell-helikoptrene som blir stående på Bardufoss frem til alternativ kapasitet er etablert, eller annen helikopterkapasitet, vil være nødvendig for å gi Hæren økt mobilitiet. * Arbeiderpartiet og Høyre er nå helt uenige hva dette betyr. Ap mener man må vente med å avgjøre Bell-helikopternes skjebne i Bardufoss til landmaktsutredningen er klar. Høyre mener Bell-helikoptrene skal flyttes til Rygge uansett og at utredningen skal se på Hærens behov etter at de nye kystvakthelikoptrene er på plass. Landmaktsutredningen kommer til høsten.

I flere nord-norske medier har Ap gitt garantier om at Hæren fortsatt skal ha helikopterstøtte på Bardufoss.

– Så sier de i Østfold at de samme helikoptrene og arbeidsplassene skal komme hit. Støre forsøker nå å få velgere fra to steder. Det går ikke. Enten er helikoptrene på Bardufoss eller så er de på Rygge. Du må være ærlig. Men Ap kommer til å bli avslørt på det om de får regjeringsmakt, sier Solberg, før hun konstaterer «at det er en bevisst uklarhet fra Ap om disse tingene».

Mosse-ordfører Pettersen er en av østfoldingene som har blitt en ivrig leser av lokalavisene i Troms den siste tiden. Han er frustrert over at Ap ifølge ham sprer usikkerhet om et viktig beredskapstiltak for ikke bare Østfold, men hele landet.

– Det er som om Ap tror at østfoldingene ikke får det med seg hva de lover i nord. Det fine med sosiale medier er at det sprer seg. Samtidig som Støre nekter å flytte helikoptrene ned fra Bardufoss til Rygge, som kanskje er et av de viktigste tiltakene for at spesialsoldatene skal kunne brukes på kortere varsel enn i dag, så kritiserer han regjeringen for ikke å ha fulgt opp Gjørv-kommisjonen godt nok. Jeg skjønner ikke at Ap tørr å dobbeltkommunisere som de gjør i denne saken, sier Pettersen.

Enighet slår sprekker



Regjeringen og Arbeiderpartiet inngikk forsvarsforlik om langtidsplanen for forsvaret i fjor høst, og planen er ment å legge grunnlaget for forsvaret de neste tyve år. Men i politikken gikk det bare noen måneder før enigheten mellom de to styringspartiene slo sprekker.

Ifølge Arbeiderpartiet var forutsetningen for at de ga sin støtte til langtidsplanen, at fremtiden til Bell-helikopterne skulle avgjøres i landmaktsstudien. Erna Solberg avviser blankt Aps tolkning av forsvarsforliket:

– Nei, det er helt klart at Bell-helikoptrene skal flyttes når de andre helikoptrene på plass. De nye helikoptrene vil ha større løftekapasitet enn det dagens Bell-helikoptre har. Dermed mener jeg at beredskapsbehovet i nord er dekket med de nye helikoptrene. Så er spørsmålet hvilken helikopterstøtte hæren skal ha. Det blir avklart i landmaktstudien. Men det er ikke snakk om at noen Bell-helikopter skal bli igjen i nord, sier Solberg.

Solberg tilbakeviser også at landmaktstudien skal utrede muligheten for at Bell-helikoptre forblir på Bardufoss, slik Ap hevder.

– Landmaktutredningen er en faglig utredning, men rammene for den, er langtidsplanen. Det var Ap enig i da vi vedtok dette. Om Støre vil utrede ting som går utover dette, ja da er det noe annet enn det vi ble enige om. Regjeringen vil se på de faglige anbefalingene, men Bell-helikopterne ville uansett ikke vært en god løsning for Hæren. Det er ikke Hærens fremtid.

Hvorfor leser Ap vedtaket på en annen måte enn regjeringen?

– De har et behov for dobbeltkommunikasjon.

Blir irritert av 22.juli-kritikk



Solbergs kritikk av Aps forsvars-plan kommer etter en rekke Ap-angrep rettet mot regjeringens beredskapspolitikk. I en kronikk i VG skrev Støre at Solberg bryter med etter 22. juli, og kritiserer statsministeren for manglende gjennomføringskraft.

­– Samtidig som Ap ifølge dere dobbeltkommuniserer om et viktig beredskapstiltak, så kritiserer de deg for å ikke følge opp arven etter 22. juli. Blir du irritert?

– Selvfølgelig blir jeg irritert. Men følelseslivet mitt er ikke styrt av Ap. Men det er urimelig at de driver med den type dobbeltkommunikasjon, samtidig som de kritiserer andre, sier Solberg.

Støre: Svakt lederskap, Erna



Arbeiderpartiet står knallhardt på sitt, og mener Solberg viser svakt lederskap ved å legge frem en ufullstendig forsvarsplan. Jonas Gahr Støre peker på at det står i langtidsplaner at antall Bell-helikopter skal reduseres fra 18 til 12 når alle helikoptrene er samlet på Rygge.

– Jeg satt selv i forsvarsforhandlingene. Det gjorde ikke Solberg. Arbeiderpartiet har ment det samme hele veien. Vi trenger god helikopterberedskap i hele landet. Regjeringen vil skrote seks av Forsvarets 18 Bell-helikoptre. Vi vil at helikoptermiljøet på Rygge skal styrkes for å støtte spesialstyrkene. Men det blir ikke bedre på Rygge om Forsvaret skroter seks helikoptre og legger ned på Bardufoss, sier Støre og fortsetter:

– Jeg er enig med hærsjef Odin Johannessen i at Hæren trenger egne helikoptre. Det var svakt lederskap av Erna Solberg å legge fram en ufullstendig forsvarsplan, uten omtale av plass og rolle for Hæren og Heimevernet – det får vi nok et eksempel på nå, skriver Støre i en epost til VG.