Enda en maktkamp i Ap: Kniver om hvem som skal bli utenrikssjef

Arbeiderpartiets tidligere utenriks- og forsvarsminister Espen Barth Eide vil dytte Anniken Huitfeldt ut av jobben som leder for Stortingets tyngste komité, men kan bli stoppet fordi han er mann, ifølge VGs kilder.

Både Barth Eide og Huitfeldt har gitt valgkomiteen i Ap beskjed om at de ønsker å bli leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, etter det VG erfarer.

Dermed er det nok en stor maktkamp om posisjoner i Arbeiderpartiet som kan ende med at en fremtredende kvinne vrakes til fordel for en mann.

VG skrev mandag kveld om Aps finanspolitiske talsperson som har blitt bedt av partileder Jonas Gahr Støre om å tre til side for å slippe frem nestleder Trond Giske i jobben.

De siste fire årene har Aps tidligere kultur-, arbeids- og barne- og familieminister Anniken Huitfeldt fra Akershus vært leder for komiteen.

Komiteen er Stortingets tyngste, hvor fem av Stortingets åtte parlamentariske ledere i inneværende stortingsperiode er medlemmer. Komiteens medlemmer er også kjernen i Den utvidede forsvars- og utenrikskomité, som regjeringen konsulterer i vesentlige utenrikspolitiske spørsmål, som å delta i internasjonale operasjoner eller krig.

Ministerfavoritt



I forkant av forrige ukes stortingsvalg ble Espen Barth Eide av de fleste kildene VG snakket med trukket frem som den soleklare favoritten til å bli utenriksminister i en Ap-ledet regjering dersom de rødgrønne hadde vunnet valget.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti, mener Barth Eide er spesielt godt egnet til dette vervet, siden han tidligere har vært både utenriks- og forsvarsminister.

– I en tid der den internasjonale arenaen er mer urolig enn på mange år og mange føler uro for fremtiden, er det viktig at Arbeiderpartiet tar en sentral posisjon i norsk utenrikspolitikk. Med sin tyngde og erfaring vil Espen være et navn som kan bidra til at Arbeiderpartiet styrker sin posisjon på dette viktige politikkområdet, sier Jacobsen til VG.

Kjønnsproblem



Men at han er mann kan stenge døren til dette ledervervet.

«Jeg har i dag vært i kontakt med leder av valgkomiteen i Aps stortingsgruppe, Kjersti Stenseng. Hun har forsikret meg om at 50 % av fraksjonslederne i Ap stortingsgruppe skal være kvinner. Hvem som skal bekle de ulike rollene er nå en jobb for valgkomiteen» skriver Huitfeldt i en tekstmelding til VG.

MÅ VELGE: Jonas Gahr Støre, her på vei opp trappen til hovedsalen i Folkets Hus på Aps landsstyremøte tirsdag. Bak følger Oslo Aps leder Frode Jacobsen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Hun vil ikke svare på spørsmål om hun vil fortsette som leder av utenriks- og forsvarskomiteen.

«Jeg har ikke noen kommentar til dette. Viser til valgkomiteen!», skriver Barth Eide i en tekstmelding til VG.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier kjønnsbalansen blir svært viktig for valgkomiteen, som hun leder.

– Det er en selvfølge at valgkomiteen vil sørge for at vi ivaretar kjønnsbalansen. Det betyr at vi skal ha 50 prosent av hvert kjønn blant fraksjonslederne. Når det gjelder komitélederne, så ligger vi an til å få tre lederverv og da er det ikke mulig å oppnå likt antall for hvert kjønn. Vi kan derfor ende opp med én kvinnelig eller mannlig komitéleder, sier Stenseng.

Skulle partiet ende opp med kun én kvinnelig komitéleder, vil nestleder Hadia Tajik ha førsteretten på et lederverv, får VG opplyst.

Har hatt trøbbel



Det er tradisjon for at det største opposisjonspartiet leder utenrikskomiteen og kontrollkomiteen, mens ett av partiene i posisjon får ansvar for å lede finanskomiteen.

Etter det VG forstår er meningene svært delte om hvorvidt Huitfeldt har gjort en god jobb eller ikke. Særlig to saker trekkes frem:

• Forsvarsforliket: Høsten 2016 ble Arbeiderpartiet enige med regjeringspartiene Høyre og Frp om langtidsplanen for Forsvaret. Ap gikk blant annet med på å legge ned Andøya Flystasjon og legge ned helikopterbasen på Bardufoss. I de tre nordligste fylkene gikk Ap på et katastrofalt valgnederlag, og tapte mange flere velgere enn regjeringspartiene. At Ap gikk med på forsvarsforliket får mye av skylden.

• Forbud mot atomvåpen: Vinteren 2016 jobbet Huitfeldt for at Stortinget skulle instruere regjeringen til å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Men både fra Nato-hold, hvor Aps tidligere statsminister Jens Stoltenberg er generalsekretær, og fra USA ble det reagert negativt på forslaget. Etter mye press og usikkerhet, måtte Huitfeldt til slutt legge forslaget dødt.

– Jeg deltar ikke i diskusjon med anonyme kilder, er Huitfeldt kommentar til dette.