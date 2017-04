Ekspertene: Derfor faller Arbeiderpartiet

Nestoren innen norsk valgforskning, Bernt Aardal, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre har havnet i skyggen av Høyre-leder Erna Solberg og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Situasjonen er kritisk og burde bekymre Ap-ledelsen når de i april ligger nede på 31-tallet på målingene, mens Ap i høst lå på i snitt 36 prosent på målingene, sier valgforsker og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til VG.

Pollofpolls.no ser på alle meningsmålingene i Norge. Det viser at Aps stabile 36-prosentnivå falt til 33,1 prosent i februar og til 31,3 prosent i april. Situasjonen for de andre partiene har vært relativt stabil. Utenom for Sp som har doblet oppslutningen, fra 6,7 prosent i oktober til 12,6 prosent i april.

Lekker til Sp



Johan Giertsen i Poll of Polls sier det er feil at Ap-velgerne har havnet på gjerdet.

– Det er en viss økning, men det er ikke hovedproblemet til Ap sier Giertsen, og lister opp disse årsakene for hvorfor Ap faller:

1. Lekkasjen til Sp har gått betydelig opp.

2. De borgerlige partienes lekkasje til Ap har gått ned, i takt med at også borgerlig side lekker mer til Sp. Det betyr at Sps økning rammer Ap dobbelt.

3. Blant hjemmesittere i 2013 som sier at de vil stemme, scoret Arbeiderpartiet til dels svært høyt i fjor høst. Denne andelen har gått ned, sier Giertsen, som for ryddighetens skyld opplyser at han er medlem av Høyre.

Skattetrøbbel



25. januar la Ap frem sitt forslag til programutkast hvor det ble fokus på at de vil trekke tilbake 15 milliarder kroner av Solberg-regjeringen skattelette og innføre et tredje kjønn: Hen.

– Tror du det startet fallet?

– Skatt er vanligvis ikke noe god sak for Ap, men det varierer. Ved valget i 2001 kom Høyre godt ut av skattedebatten, men i 2005 klarte Ap seg bra. Men det skyldes i hovedsak at de kunne vise frem tomme svømmebasseng og konkret offentlig forfall, sier Aardal.

ADVARER: Valgforsker Bernt Aardal

– Når det gjelder det nye forslaget om et tredje kjønn – hen – så er det nok mange som er skeptiske til nye reformer. Det skal ikke mye tramp i klaveret til før slike saker kan slå negativt ut. Og skulle det bli fokus på i forbindelse med landsmøtet og valgkampen, kan det bli krevende, sier Aardal.

En meningsmåling i VG viser at folk er skeptiske til hen. Det gjelder også i Ap.

– Hva tror du er hovedårsaken til fallet?

– Under åtte år i regjering frem til 2013 tok Ap for seg at Sps og SVs velgere: Nå har Senterpartiet klart å få fokus på sine saker og vunnet stor oppslutning. Og statsminister Solberg er den som har utfordret Sp-leder Slagsvold Vedum: Støre har kommet i bakgrunnen.

Diffuse



Aardal sier Sp har greid å konkretisere distriktssaker gjennom ulv, nedleggelser av lensmannskontorer og kommunesammenslåing.

– Ap har vært mer diffuse og ble anklaget for å ha kommet med ulike signaler om kommunesammenslåing: En del velger er usikre på hvor Ap står. Utfordringen til Ap er at de må greie å vri fokus til saker de står sterkt; blant annet sysselsetting og helse. Når det gjelder sysselsetting håpet de nok på å kunne gjøre mer ut av den, men ledigheten har falt og da er den ikke så lett å bruke mer.

– Støre sier mange velgere har hoppet opp på gjerdet?

–Ja, det er nok en kombinasjon med tap til Sp. Men Ap har hverken funnet sakene som kan føre dem tilbake fra Sp eller fra gjerdet.

Han understreker at det ikke betyr at Ap ikke kan reise seg igjen til over 35 prosent ved stortingsvalget 11. september.

– Nei, det er fullt mulig. Det kommer an på om de klarer å få fokus på sine kjernesaker, som de i liten grad har greid i vinter. Et positivt element for Ap er det også at Støre leder på statsministermålingene: De har en leder som folk har tillit til, sier Aardal.