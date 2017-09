Ap vil foreslå asylendringer så snart Stortinget åpner

Ap vil kjempe for at færre asylbarn får midlertidig opphold. En av de første tingene partiet skal gjøre på Stortinget i høst, er å forslå asylendringer.

Det kunngjør nå partiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås.

Denne høsten blir kritisk på asylfeltet, da en kjempekø av asylbarn snart fyller 18 år og må ut av Norge. Men det kan ligge an til en oppmykning på feltet.

Arbeiderpartiet vedtok nemlig på sitt landsmøte i vår at praksis for disse asylbarna måtte endres, så færre får midlertidig opphold. Planen var å endre praksis i regjering – men de tapte valget.

Så nå skal Ap ta kampen i Stortinget, for at færre skal få livet satt på vent.

– Når vi nå starter jobben med den neste stortingsperioden, er dette en av de første tingene vi kom til å ta tak i, sier Lauvås til VG.

– Ap kommer til å jobbe frem et forslag og vi skal levere det så snart som mulig, understreker han.



– Nok av folk som vil følge med



Ap var sammen med Sp og regjeringen med på en innstramning i asylpolitikken i fjor høst som gjorde at antallet asylbarn som får midlertidig opphold økte dramatisk. Det sitter nå 302 barn på norske mottak som bare venter på 18-årsdagen – da har UDI vedtatt at de må ut.

MÅ UT: Det siste året har antallet asylbarn som bare får bli i Norge til de blir 18 år eksplodert. Ap vil ta kampen i Stortinget for at færre skal få midlertidig opphold. Dette bildet er fra et mottak for enslige mindreårige i Innlandet. Foto: Jørgen Braastad , VG

Økningen førte til full asylkamp på Aps landsmøte i vår. Ap-ledelsen prøvde å demme opp for endringer for enslige mindreårige, men en gruppe asyl-opprørere fikk kjempet gjennom et kompromiss.

* Hva slags kompromiss?

Derfor for så mange midlertidig opphold Enkelt forklart, dette har skjedd: I fjor stemte Høyre, Frp, Ap og Sp for å fjerne «rimelighetsvilkåret». Det gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt (å for eksempel sende noen til Kabul hvis de er fra Helmand-provinsen) ble sett på som «urimelig». Dette vil Ap: Ap vil ikke gjeninnføre dette vilkåret i loven, det fikk ikke asylopprørerne gjennom på landsmøtet. Men kompromisset var å endre måten det praktiseres på – og å få inn andre sårbarhetskriterier, så midlertidigheten går ned.

Sentralstyremedlem Jon Rolf Næss forventer at Ap i Stortinget vil jobbe for å få ned midlertidigheten, slik landsmøtet vedtok.

– Det er viktig for oss å følge vedtakene, og det var en del innlegg på landsmøtet som kritiserte politikken vår her, så det vil være nok av folk som vil følge med, sier Næss til VG.



KrF-støtte i Stortinget



KrF, Venstre, SV, MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ønsker likevel andre forslag som kan få ned midlertidigheten velkommen.

De har tidligere prøvd å få Ap til å snu på dette feltet for å få ned midlertidigheten – uten hell.

– Vi fremmet et forslag om å avskaffe hele ordningen med midlertidig opphold i vår, men der ble vi dessverre nedstemt av Ap, Sp og regjeringen. Vi mener midlertidighet er skadelig, det innebærer store psykiske lidelser, noen rømmer, noen blir offer for menneskehandel og noen prøver å ta sitt eget liv. De får satt livet på vent, sier Ropstad (KrF) til VG.

VIL HA ENDRINGER: KrF har sammen med Venstre og SV prøvd å få hele ordningen for midlertidig opphold skrotet. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier det er bra Ap er i bevegelse på feltet. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Vil dere stemme imot et forslag fra Ap?

– Nei, det vil jeg ikke tro. Jeg tror det viktigste er at det skjer en bevegelse på dette feltet. Om vi ikke kan avskaffe hele ordningen, må vi ha et sårbarhet- eller rimelighetsvilkår så vi kan sikre flere mindreårige en trygg hverdag, sier Ropstad (KrF).

– Skal få ned midlertidigheten



Lauvås, som altså er talsmann for Aps innvandringspolitikk, sier at det er viktig at det fås inn noen kriterier som vurderer såbarheten til disse barna, når det avgjøres om de må ut. Og det er det de skal foreslå.



– Vi må ha ned midlertidigheten, og det må være en skikkelig behandling av alle sakene, sier Lauvås.



– Kommer dette til å føre til en storstilt liberalisering av innvandringspolitikken?

– Nei. Nei, nei, nei. det må man ikke skremme med. Det handler ikke om det i det hele tatt. Vi skal tydeliggjøre reglene om hvilke kriterier som skal legges til grunn når forvaltningen skal gjøre vedtak. Vi skal få ned midlertidigheten, fordi vi har sagt at midlertidighet er egentlig ikke bra for noen, sier Lauvås til VG.