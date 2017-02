Ap vil at barn kan få flere foreldre

Mandag legger Arbeiderpartiet frem forslaget til nytt partiprogram. Der åpner de for at flere enn to personer kan være foreldre til samme barn.

Her er formuleringene som kan revolusjonere situasjonen for barn av lesbiske og homofile, stebarn og fosterbarn i Norge, dersom Ap vinner valget 11. september:

• «Av hensyn til barnets beste å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre».

• «Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette».

Foregangsland



VG møter Ap-nestleder Hadia Tajik og stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen på kafeen Hendrix Ibsen i Oslo sentrum. I dag legger partiet frem hele sitt forslag til program for neste stortingsperiode.

– Med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på dette området, sier Tajik til VG.

– Vi er opptatt av å ha en familiepolitikk som tar innover seg at familiemønstrene er endret, og at barn lever i ulike familiekonstellasjoner i mye større grad enn før. Vi er opptatt av at barn sikres rettigheter, og at barns beste må alltid være førende for politikken, sier Trettebergstuen.

Hun er medlem av sentralstyret, som også er Aps programkomité.

UKONTROVERSIELT: Ifølge lederen for Aps programkomité, Hadia Tajik, er det ingen uenighet om forslaget til ny lovgivning om juridiske foreldre.

– En gammel kampsak for mange har vært at i tilfellene der et barn lever med tre eller fire likeverdige omsorgsforeldre, så bør det også være mulig å gi de foreldrene plikter og barnet rettigheter, sier hun.

– Det handler om ting som arverett, eller hvis en eller to av foreldrene faller fra. Det handler om å få tilgang til en del velferdsgoder som er viktige. I programmet har vi gått inn for at vi vil se på dette, og utrede i neste periode dersom vi vinner valget.

– Hva betyr det at dette «utredes», at Ap ikke har konkludert?

– At man tar de første skrittene i den retning. Dette er ikke noe vi har gjort i Norge før, så det er behov for å utrede det grundig. Vi foreslår ikke dette bare fordi vi ønsker å utrede det, men fordi vi ønsker et grunnlag for å kunne innføre det, sier Tajik, som har ledet programarbeidet.

– Dette er ikke en «homosak», selv om det lett ser sånn ut. Det kan også gjelde i tilfeller med steforeldre, fosterforeldre og fosterbarn, påpeker Trettebergstuen.

Fosterbarn



Den juridiske stillingen til fosterbarn bekymrer henne.

– Noen fosterbarn anser fosterforeldrene sine som sin primære omsorgsperson, mens biologiske foreldrene har det juridiske foreldreskapet. Hvis et fosterbarn skal adopteres av fostermor eller -far, så må de biologiske foreldrene si fra seg foreldreskapet. Ved en lovendring kunne et fosterbarn få den juridiske og trygge tilknytningen til fosterforeldre uten at biologiske foreldre trenger å si fra seg noe, sier Trettebergstuen.

Hun understreker at dette er komplekse prosesser, og at all lovgivning som angår barn må konsekvensutredes.

I California kan et barn i teorien få inntil fem foreldre. I Canada har domstolen konkludert med maksimalt tre juridiske foreldre.

– Jeg ser for ordens skyld ikke for meg at vi åpner opp så mye som i California, sier Tajik.

Det finnes ingen offentlig statistikk som viser hvor mange barn som kan bli berørt av en slik lovendring.

– Vil alle de tre, fire eller fem juridiske foreldrene stå likt, eller vil de som er det først ha en slags forrang?

– Dette må være en del av utredningen, det er ikke utenkelig at de biologiske foreldrene får en forrang, sier Tajik.