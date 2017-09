Ap-rådgiverne til VG: – Vi slutter på dagen

Aps to fremste finansrådgivere slutter på dagen, i protest mot at nestleder Trond Giske får jobben som finanspolitisk talsperson.

– Vi er enige om en sluttavtale, og har siste arbeidsdag i Arbeiderpartiets stortingsgruppe 22. september. Vi slutter altså i dag, sier Harald Jacobsen til VG.

Han og kollega Maria Schumacher Walberg kom sammen ut fra møtet med Støres mektige rådgiver og høyre hånd Hans Kristian Amundsen, og klubbleder Ingunn Yssen.

– Vi har ikke planlagt å gi noen begrunnelse for hvorfor vi slutter, sier Walberg.

Etter det VG kjenner til har de to rådgiverne sagt opp stillingene som en reaksjon på at nestleder Giske torsdag ble valgt til å lede partiets finansfraksjon.

Dermed blir dagens finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, vraket fra jobben.

– Det er to meget dyktige rådgivere som har sagt opp sine stillinger. De har gjort en stor innsats for oss. Det takker vi dem for. Og vi respekterer at de har kommet til det valget at de skal jobbe et annet sted, sier Hans Kristian Amundsen til VG.

– Hva tenker du om at de sier opp i protest mot Giskes nye jobb?

– Det har jeg ingen grunn til å mene noe om. De har sagt opp sine stillinger, og det tar vi til etterretning. Vi takker dem ordentlig og skikkelig for den jobben de har gjort, sier Amundsen.