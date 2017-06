Ap-politiker til Listhaug: «Jævla rasistkjerring»

Bystyrepolitiker Gjermund O. Bjørnhaug (Ap) kalte Sylvi Listhaug for «jævla rasistkjerring» i et svar til et av ministerens Facebook-innlegg natt til søndag. Arendal-politikeren nekter å beklage utspillet.

Foto: , SKJERMDUMP, FACEBOOK

– Nei, overhodet ikke. Den uttalelsen , som jeg mener jeg kan forsvare, står jeg 100 prosent inne for, sier Bjørndahl til VG søndag ettermiddag.

Bjørndahl sitter i bystyret i Arendal for Arbeiderpartiet, er leder for oppvekstkomiteen i byen og fylkesleder i Skolenes landsforbund. I tillegg jobber han også som lærer.

Uttalelsen (se skjermdump) ble skrevet som et svar til et innlegg innvandrings- og integreringsministeren la ut lørdag, der hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger.

Under et bilde med slagordet «Flyktninger skal ikke ha snarveier til trygd», diskuterte Listhaug saken videre med flere nordmenn. En av de som reagerte var Bjørndahl, som kun skrev to ord: «Jævla rasistkjerring», uten å utdype meningen ytterligere.

– Det var jo på en måte en av veldig mange uttalelser fra den statsråden som etter min mening viser at hun fremmer rasisme i Norge. Da skrev jeg den uttalelsen jeg skrev, forklarer Bjørndahl.

– Listhaug må tåle den typen uttalelser

Ap-politikeren viser forståelse for at mange vil reagere på språkbruken hans, men sier selv at dette er «min måte å uttrykke meg på».

– Burde en som deg, en politiker med flere verv og lærerjobb, bruke en slik språkbruk i sosiale medier?

– Det er en debatt i seg selv om hva man kan si og hva slags ordbruk man kan bruke. Jeg forstår at det er noe man kan diskutere, sier Bjørndahl, før han legger til:

– En statsråd som Listhaug, som til de grader snakker andre ned gjennom sin retorikk og politikk, må tåle den typen uttalelser.

Beklaget språkbruk i fjor

I oktober la Bjørndahl ifølge Arendals Tidende seg langflat og beklaget overfor bystyret i Arendal, etter at en politiker fra et annet parti i byen beskyldte ham for mobbing og personangrep.

– Fikk den saken deg til å moderere språkbruken din i sosiale medier og andre steder?

– Det er klart det. Jeg fikk jo et korrektiv da som var helt riktig, sier Ap-politikeren, og fortsetter:

– Det er klart at man i et bystyre må oppføre seg på en slik måte at det er hyggelig å være der, at man er saklig og ordentlig, men av og til kommer det noen uttalelser i et politisk miljø som kommer feil ut, eller som man kanskje burde moderert.

– Var du edru da du skrev meldingen til Listhaug?

– Det er åpenbart at mange tenker på det når det er sent på en lørdagskveld, men jeg var ikke full for å si det sånn. Jeg står inne for det jeg skrev, det var ikke noe fyllerør.

Tok «politisk timeout» - avviser mobbing

FRP-MINISTER: Sylvi Listhaug. Foto: Odin Jæger , VG

Bystyre-kollega Åshild Bruun-Gundersen er en av dem som har kommentert Bjørndahls facebookmelding i et innlegg søndag ettermiddag. Hun trekker blant annet frem hans beklagelse fra oktober der han «lover å ikke la det gå utover enkeltpersoner».

Under innlegget svarer Bjørndahl selv, som beskylder Frp-politikeren for å «koke suppe på en spiker», at det blir feil å koble uttalelsen til mobbing, og at Listhaug ifølge ham ikke er en enkeltperson.

«Hun er statsråd og representerer den utøvende makta i Norge. Er det da også mobbing når noen kaller Jonas (Gahr Støre, journ.anm) for en tåkefyrste», spør Bjørndahl.

I mai kunngjorde Bjørndahl at han tar en «politisk timeout» fra bystyret frem til sommeren. Overfor Agderposten fortalte politikeren at han hadde «møtt veggen» og at han trengte en pause fra lokalpolitikken. På VGs spørsmål om hvorfor han likevel engasjerer seg i politiske diskusjoner i sosiale medier, svarer Bjørndahl følgende:

– Jeg er jo en person som er veldig engasjert i politikk. Det er klart det er vanskelig å holde seg unna politiske diskusjoner, selv om man har en timeout. Av og til kommer engasjementet frem.

Listhaug-rådgiver: – Trist og uakseptabelt

Espen Teigen, Frp-ministerens politiske rådgiver, mener Bjørndahls uttalelse viser lite selvinnsikt og reagerer at han som en fremtredende Ap-politiker og lærer kan si noe slikt.

– Det er trist og uakseptabelt. Jeg er vant med å utestenge og slette kommentarer fra ekstremister og ytterliggående nettroll på begge sider. Nå må vi bruke tid på en fremtredende Ap-politiker. Jeg hadde forventet mer av noen som er folkevalgt, sier Teigen til VG.

Han oppfordrer noen i Ap «til å lære Bjørndahl et snev av oppdragelse».

– Det har vært en lang svertekampanje fra venstresiden som ønsker å stemple Listhaug som rasist. Det har de ikke lykkes med, fordi det er løgn. Det er utelukkende et tegn på at de ikke lengre har argumenter, og har tapt debatten. Vi fører en streng innvandringspolitikk. I innlegget Bjørndahl hadde sitt raseriutbrudd etterlyste vi rettferdighet og likebehandling, og å fjerne særfordeler for flyktninger innenfor trygdeordninger, sier Teigen, før han avslutter:

– Hvis Bjørndahl mener det er rasisme å likebehandle folk uavhengig av bakgrunn, vil jeg be han gå til anskaffelse av en ordbok.