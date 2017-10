Ap om skandalevalget: Dette gjorde vi feil

Arbeiderpartiet presenterer nå evalueringen av det katastrofale valgresultatet. Der slaktes Aps forsøk på å engasjere velgerne.

Ap-ledelsen sa nei til en ekstern havarikommisjon. Partiet har isteden holdt i en intern evaluering hvor nær 10 000 Ap-medlemmer har gitt sin analyse av hvorfor Ap gikk på en real smell i valgkampen.

Etter at partikontoret har gått gjennom alle tilbakemeldingene, presenterer de nå et offentlig sammendrag. Dette er hovedpunktene i hva de mener gikk galt:

• For utydelig budskap



Hvorfor skulle velgerne stemme på Ap? Beskjeden fra grasrota er at budskapet ble utydelig.

41 prosent av medlemmene som svarte, hele 3936 stykk, peker på dette som en grunn til valgnederlaget. At historien om hvorfor Ap egentlig ville i regjering var uklar, at Ap ikke hadde et tydelig prosjekt som klarte å engasjere velgerne - at budskapet ikke var godt nok.

• Skattesmellen



Skatt er ifølge evalueringen den enkeltsaken flest peker på som en tapssak i valgkampen. Rundt 30 prosent – hele 2935 stykk – nevner skatt som årsak.

– Det må understrekes at svært mange som har vist til denne årsaken ikke mener det er galt at vi ønsker at skattene økes. Mange viser til at vi ikke fikk godt nok frem at de fleste ikke vil få noen skatteøkning, og fremfor alt at vi mye tidligere burde vist tydeligere hva disse økte inntektene skulle gå til, skriver Ap i evalueringen.

• Kritiserer håndteringen av Støres økonomi



Ledelsen har fått spørsmål om hvorfor spørsmål om hvorfor Jonas Gahr Støres økonomi ikke var ryddet av veien før valgkampen. En av ti som svarte i undersøkelsen, nevnte dette.

– Det er en sak som skulle vært ryddet vekk, sier partisekretær Kjersti Stenseng, som har gått gjennom grasrot-kritikken, på en pressekonferanse mandag ettermiddag.



• Tapte distriktene

Ap greide ikke å vinne distriktene, mens Sp fosset frem. 790 av dem som har svart, peker på dette som en tabbesak.

– Det er overrepresentasjon av dem som har vist til distriktspolitikk i Buskerud, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark, sier partisekretær Stenseng på pressekonferansen.



• Kritiserte flørten med Venstre og KrF



– Jeg drar spesielt frem at Venstre og KrF står for langt fra Ap til å inngå i et forpliktende samarbeid, og da nevnes særlig arbeidslivspolitikken til Venstre, sier partisekretær Stenseng.



NEDERLAG: Arbeiderpartiet har invitert alle lokallag til å evaluere valgnederlaget. Her er Jonas Gahr Støre med hans to nestledere Hadia Tajik og Trond Giske, samt partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

• Problemer med jobb-budskapet

Medlemmene mente også at de hadde problemer med å få ut budskapet med at flere måtte i jobb.

– En annen årsak som trekkes frem, er stemningen som ble skapt når pilene begynte å peke i en mer positiv retning for norsk økonomi, ledigheten begynte å synke og næringslivet meldte om optimisme.



• Kritiserte uten å komme med løsninger

1576 nevner at partiet ikke fikk frem sine egne løsniger.

- Mange understreker at vi i valgkamp skal vise frem mangler ved regjeringens politikk og konsekvensene av disse, men det må følges opp av å presentere politikk på de samme områdene, skriver Ap i evalueringen.



