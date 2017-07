Ap-Jonas: Slik kan min regjering bli

STAVANGER (VG) Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre (56) tror han havner i regjering med Senterpartiet, og sier det er uaktuelt med Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

– Det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med Rødt eller Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det er av respekt for forskjellene i politikken og for deres og våre velgere, sier Støre til VG.

Kaos på begge sider: Dette er alternativene før stortingsvalget

For første gang avklarer nå Støre klart hvilke partier det er mulig for ham å gå i regjering med.

Vestlandsturné



Støre har startet sin intensive valgkamp på Vestlandet denne uken, og i dag er han i Stavanger.

Støre ligger i øyeblikket godt an til å bli Norges statsminister en gang i oktober. Det er ti måneder siden sist de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde flertall på snittet av målingen, ifølge nettstedet Pollofpolls.no.

Usikker på hvem du skal stemme på? Ta VGs superenkle valgomat her

Men frem til nå har det vært helt i det blå hvordan en Støre-ledet regjering vil se ut.

Disse kan han ha i regjering



I dette intervjuet gir Støre en rekke avklaringer på regjeringsspørsmålet.

– Arbeiderpartiet går til valg på å bytte ut Høyre/Frp-regjeringen med en handlekraftig regjering ledet av oss. Vi har erfaring med en handlekraftig flertallsregjering og vi har erfaring med mindretallsregjeringer. Jeg rangerer ikke mellom flertall- eller mindretallsregjering, sier Støre.

– Hvilke partier kan du samarbeide med?

– Jeg er i utgangspunktet åpen for samarbeid med alle partier i Stortinget for å få gjennomført viktige saker, og i hovedsak gjelder dette andre partier enn Høyre og Frp.

Kilder til VG: Disse kan bli Støre og Vedums ministre

– Hvilke partier kan du sitte i regjering med?

– Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sier Støre.

RØDT - MEN BARE PÅ SKJORTEN: Støre besøkte tirsdag Åkrehamn på Karmøy, hvor han spiste lunsj. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Støre trekker spesielt frem Senterpartiet, og går langt i antyde at partileder Trygve Slagsvold Vedum er hans foretrukne romkamerat i regjeringskontorene.

– Det virker sannsynlig at vi vil samarbeide i regjering med Senterpartiet, hvis flertallet bak dagens regjering faller sier Støre, og fortsetter:

– Vi har gode erfaringer fra samarbeid med Senterpartiet tidligere. Jeg merker meg at de over tid har vært veldig tydelige på at de ønsker et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Og det er jeg åpen for, sier Støre.

Arbeiderparti-lederen sier Frps sterke regjeringsposisjon gjør det nødvendig for ham å fri til KrF og Venstre, og forsøke å lokke dem til regjeringssamarbeid med Ap.

– I dag sikrer Venstre og KrF at Frp sitter i regjering, men de sier at de er enige med oss om at Frp/H-regjering må bort. Derfor lukker jeg ikke døren for dem, selv om jeg merker meg at særlig Venstre åpner for å knytte seg videre til Høyre/Frp, sier Støre.

Han peker også på at han ønsker å styre landet i mer enn fire år. Da er et samarbeid med sentrumspartiene trolig smart for å beholde flertallet etter stortingsvalget i 2021.

– Min plan er at vi skal sitte i regjering i mer enn fire år. Hvis vi skal gjennomføre den politikken jeg ønsker, så er det med et perspektiv utover fire år. Da er det viktig å løfte blikket og se på hvilke partier som kan stå i en sånn distanse og sikre et flertall i mer enn fire år. I den situasjonen er sentrumspartiene viktige og derfor lukker ikke jeg døren, sier Støre.

GJEMMER SEG: Tirsdag lekte Støre gjemsel under et besøk med Haugesund turistforening og barnehage i Djupadalen. Her blir han funnet at partikollega Hege Haukeland Liadal og Natalie Langøy Dommersnes (6 år). Treet Støre gjemmer seg bak er oppkalt etter ham selv. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Han går også langt i åpne for at noen partier kan bli nektet adgang til regjeringskontorene – etter modell fra forhandlingene som nåværende byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen gjennomførte i 2015.

Den gangen ble SV kastet ut av byrådsforhandlingene for at KrF og Venstre skulle gå inn.

– Jeg vil ikke forskuttere det nå. Det viktigste for meg er å få en best mulig rustet regjering til å få gjennomført politikken. Men la meg si det slik: Jeg ser det ikke sannsynlig at SV, Senterpartiet, KrF og Venstre skal sitte i regjering med Ap, sier Støre.

På spørsmål om han kan ha en samarbeidsavtale med Rødt og MDG i Stortinget, slik statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering har med KrF og Venstre i dag, svarer Støre:

– Rødt har standpunkter, blant annet i sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikken og den økonomiske politikken, som er for fjernt for Arbeiderpartiet. Rødt er et revolusjonært parti.

– Kan du ha en samarbeidsavtale med Rødt?

– En samarbeidsavtale som dagens regjering har, er ikke aktuelt for oss å ha med Rødt.

– Hva med MDG?

– Det er heller ikke aktuelt. sier Støre.