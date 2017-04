Ap gjør som Stoltenberg sier: Vil ha to prosent av BNP til forsvar

På bakrommet på Ap-landsmøtet har forsvarsvennene i partiet fått støtte til å oppfylle NATOs mål om et forsvarsbudsjett på to prosent av BNP innen 2024.

Ifølge VGs opplysninger er dette kompromisset i redaksjonskomiteen som har jobbet med den endelige teksten i programmet som Ap skal gå til valg på i høst:

Partiet vil «slutte opp om målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot to prosent av BNP innen et tiår», får VG opplyst.

Oppfyller Stoltenbergs mål



Dermed oppfyller Ap målet som deres tidligere partileder og statsminister Jens Stoltenberg har brukt mest tid på siden han ble NATOs generalsekretær i 2014.

Ap-landsmøtet skal stemme over det endelige programmet lørdag ettermiddag. Partiledelsen hadde opprinnelig ikke ønsket å tidfeste når partiet skal oppfylle to-prosent målet.

Men en rekke fylkeslag og Ap-lagene i flere forsvarskommuner har jobbet hardt for å få tidfestet NATO-målet i tråd med det den norske regjeringen var med å vedta i 2014.

Blir åpen landmakt-utredning



Fredag ettermiddag klargjør både Ap og regjeringspartiet Høyre at de vil ha større offentlighet om regjeringens landmaktutredning, som skal avklare fremtidens hær og heimevern som en del av Forsvarets langtidsplan,

Regjeringen varslet i fjor høst at landmaktutredningen ikke ville bli offentlig før i statsbudsjettet til høsten, altså etter stortingsvalget i september.

Det fikk Venstre til å legge inn forslag i Stortinget om at planen måtte legges ut til offentlig debatt i god tid før valget.

Vil ha rapporten ut



Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, bekrefter overfor VG at Ap støtter Venstres begrunnelse:

– Arbeiderpartiet ønsker åpenhet om denne planen. Det tjener Forsvaret på, sier Huitfeldt.

Hun sier at alternativene må ut i offentligheten før valget:

– Vi må få en rapport om de ulike alternativene før sommeren, slik at det blir en åpen diskusjon. Nå skal vi forhandle med de andre partiene om hvordan dette kan skje, sier Huitfeldt.

Høyre enig med Ap



Det samme sier Elisabeth Vik Aspaker (H), som er sakordfører for behandlngen av Venstres forslag i utenriks- og forsvarskomiteen:

– Jeg er helt enig med Huitfeldt. Det bør være åpenhet om alternativene, og det er også forsvarsministeren innstilt på. Jeg ser for meg at vi får en rapport i samme form som de fagmilitære rådene som forsvarssjefen legger fram før langtidsplanene vedtas, sier Aspaker til VG.

Torbjørn Bongo, leder i LO-forbundet Norges Offisersforbund, sier at offiserene er fornøyd med større åpenhet, og at de ønsker forsvarsledelsens faglige syn på fremtiden til Hæren og Heimevernet.

– Vi er veldig på vakt mot en plan hvor større investeringer i våpen og teknologi vil føre til færre soldater i Hæren og Heimevernet. Derfor har vi advart mot et altfor trangt økonomisk handlingsrom for landmaktutredningen. Men nå ser vi fram mot å delta i debatten før regjeringen legger den endelige planen i statsbudsjettet, sier Bongo.