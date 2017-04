Ap-folk i distrikts-Norge: Partiet vårt overskygges av Sp

Ap-folk i distrikts-Norge er bekymret for at Senterpartiet fullstendig overskygger Ap i distriktspolitikken. Ap-politiker Arne Johannessen mener partiet sentralt mangler troverdighet i distriktene.

Mens Arbeiderpartiet har dalt med fem-seks prosentpoeng ned til de dårligste målingene på flere år, har Senterpartiet bykset i været. I Sogn og Fjordane oppnådde Sp 34 prosents oppslutning på en måling i mars.

I fjordfylket bor og arbeider gruppeleder Arne Johannessen i Luster Ap.

Han mener Jonas Gahr Støre og deler av partiledelsen mangler grep om distriktspolitikken.

– Jeg har en sterk følelse av at troverdigheten til Ap i distriktspolitikken ikke er som den skal være. Der står for øyeblikket Senterpartiet mye sterkere i for eksempel mitt eget hjemfylke, Sogn og Fjordane, sier Johannessen til VG.

Han er best kjent som mangeårig hovedtillitsvalgt for norske politifolk. Nå er han lensmann i Sogndal, men aktiv i Arbeiderpartiet som leder av Luster Arbeiderlag og gruppeleder i Luster kommunestyre.

Vendepunkt



Johannessen etterlyser at landets største parti kommer på banen.

– I to styremøter i Luster Ap har vi etterlyst et tydeligere sentralparti som setter dagsorden og ikke bare kommer etter – og kommenterer andres politikk. Nå må landsmøtet bli et vendepunkt som fører til en konkret og løsningsorientert regional- og distriktspolitikk, krever Johannessen.

Han mener at både den såkalte nærpolitireformen, utflytting av arbeidsplasser, regionreformen og kommunereformen – er saker der Senterpartiet har tatt føringen på bekostning av et avventende og til tider tafatt Arbeiderparti.

– Jonas har en utfordring i distriktene. Slagordet «by og land – hand i hand» er kjempegodt, men det må vises igjen i praktisk politikk. Hvis ikke, blir det bare en floskel. Det må komme infrastruktur, arbeidsplasser. Konkrete løsninger må på bordet, sier Ap-politikeren.

Snakker ikke om Osloeliten



Han inkluderer ikke Støre, rådgiverne hans og partiledelsen i det Senterpartiet ynder å kalle Oslo-eliten.

– Vi har en trønder (Trond Giske) og en rogalending fra Bjørheimsbygd (Hadia Tajik) som nestledere. Og en opplending som partisekretær. De er alle stødige i distriktspolitikken. Men vår partisekretær Kjersti Stenseng kan godt bli mer synlig i et parti som har hatt mange sterke partisekretærer, sier Johannessen.

IKKE FORNØYD: Torbjørn Bongo i Troms Ap. Foto: Mattis Sandblad , VG

I Nord-Norge gikk Sp opp med 8,5 prosentpoeng fra januar til april, mens Ap i samme periode gikk ned med 7,7, ifølge en måling fra InFact i avisen Nordlys (bak betalingsmur).

Arbeiderparti-politikere i landsdelen innrømmer åpent at Senterpartiet dominerer ordskiftet i landsdelen og stjeler velgere fra Arbeiderpartiet.

– Senterpartiets fremgang kan være med på å forklare dette. Vi ser at Sp har større fremgang og gjør det bedre i Nordland og Troms enn Ap i denne perioden, sier Torbjørn Bongo i Troms Ap.

Han står på stortingslisten til fylkespartiet.

Bongo mener også at partiet har sviktet på en del områder i distriktspolitikken.

– Ap har ikke gjort så mye feil i sin distriktspolitikk, bortsett fra på ett område – nemlig i forsvarspolitikken: Der er det til gjengjeld tre ting som jeg skulle sett at Ap ikke var med på: 1: Nedleggelsen av Andøya flystasjon. 2: Fjerningen av helikoptrene fra Bardufoss – og 3: Nedbyggingen av heimevernet, sier Bongo, som i tillegg til å være Ap-politiker i Troms er tillitsvalgt i Forsvaret.

En jobb å gjøre



I Tana i Finnmark jobber Ulf Trygve Ballo i fjøset med kyrne sine. Han er melkebonde og stortingskandidat for Finnmark Ap. Ballo mener Ap-sjef Støre og hans rådgivere i Oslo har en jobb å gjøre.

– Vi har litt problemer med å nå frem med distriktspolitikken vår. Vi har ikke vært så høyt på banen. Samtidig er vi inne i en prosess med å formulere tydeligere hva vi vil, sier Ballo til VG.

IKKE FORNØYD: Ulf Trygve Ballo fra Tana og Finnmark Ap. Foto: , Privat

– Er Sps fremgang årsaken til Aps tilbakegang?



– Ja, Senterpartiet har tatt en del velgere fra oss. Men vi kommer tilbake, vi må få frem betydningen av at sentrale strøk og sterke regionsentrene er avhengige av distriktene og omvendt. Denne regjeringen har bygget ned distriktsarbeidsplasser, nå må Ap kommunisere hvordan dette skal rettes opp, svarer Ballo.

Også på Vestlandet har Senterpartiet skåret svært høyt de siste månedene. Under Sp-landsmøtet i Trondheim i mars, brøt Liv Signe Navarsete og Sogn og Fjordane-delegasjonen ut i høylytte jubelrop da partiet oppnådde 34 prosent og to av tre stortingsmandater fra fylket i en måling i Bergens Tidende.

Ap-ordfører Jon Håkon Odd i Leikanger i Sogn, sier han ikke synes Sp-fremgangen er så skremmende for Arbeiderpartiet.

– Jeg ser at Senterpartiet har gjort det godt i det siste, spesielt i mitt eget fylke Sogn og Fjordane. Men dette er nok mer en protest mot den sittende regjering enn noen form for misnøye med Ap. Og det er ennå en stund til stortingsvalget, trøster Odd seg selv med.

Han har regnet ut at det nye inntektssystemet til regjeringen straffer en kommune som Leikanger med om lag 2000 kroner mindre pr. innbygger. Attpåtil er Leikanger en av kommunene som tvangssammenslått med nabokommunene.

– Dette har velgerne lagt merke til, mener Ap-ordføreren.

– Men hvorfor profiterer ikke Arbeiderpartiet på dette?

– Så lenge veksten kommer på riktig side av regjerings-streken, skal jeg ikke klage. Vi fikk 264 statlige arbeidsplasser sist vi hadde rødgrønn regjering. Jeg føler meg trygg på at kommuneøkonomien blir vesentlig styrket med et kommende regjeringsskifte. Nå fokuserer vi på å fjerne Høyre og Frp fra regjeringskontorene fremfor å snakke om Senterpartiets vekst, svarer Jon Håkon Odd.

– Verre for et breddeparti

Ap-veteran og tidligere samferdselsminister og kommunalminister Kjell Opseth fra Førde i Sunnfjord, ønsker ikke å kommentere hvorfor ikke Ap har maktet å sette dagsorden i distriktspolitikken. Men vil likevel gi partileder Støre ett råd:

– Sørg for at det ikke bare blir sentrale strøk og byer som vinner frem, også distrikts-Norge må satses på, sier Opseth.

I det tradisjonelt sterke Ap-fylket Hedmark har også tidligere stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap) registrert at Senterpartiet og samfylking Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått dominere dagsorden og media.

– Vi i Ap har forsøkt å balansere rovdyrspørsmålet annerledes enn Sp. Det er verre for et breddeparti som vårt å være like tydelig som Sp i dette spørsmålet. Sp er mot ulv. Ap er ikke mot ulv, illustrerer Breen.

Han legger imidlertid «skylden» på regjeringen for at rovdyrsaken trolig ble en slik vinnersak for Senterpartiet.

– Jeg er imidlertid ikke bekymret for vårt utgangspunkt på målingene. At Sp er blitt store, er bra for grunnlaget for en ny regjering. Ap har tradisjonelt vært flinke til å mobilisere i slutten av valgkampen. Det tror jeg vil skje nå også, sier Breen til VG.

I Østfold har Moss Ap levert inn endringsforslag til partiprogrammet om distrikts- og regionalpolitikk foran landsmøtet til helgen:

– Senterpartiet øker på meningsmålingene og det snakkes om distriktsopprør. Det hadde vært lurt å ha med et avsnitt om distrikts og regionalpolitikk som viser at Arbeiderpartiet har forståelse for og politikk på alle de utfordringer som ulike deler av landet står i, skriver lokalpartiet.

Ikke på dagsorden

Ap-nestleder Trond Giske mener at Ap-politikere ikke bør være bekymret for at Senterpartiet overskygger Ap i distriktspolitikken og stjeler velgere.

– Et engasjement er nødvendig og bra, men bekymringen kan de ta med ro. Jeg er veldig trygg på at vedtakene og politikken til Ap vil gjøre distriktene glade. Engasjementet for distriktspolitikk er kjempesterk i Ap, sier Giske til VG.

– Jeg mener at vi skal glede oss over at Senterpartiet gjør det bra. De har vært tydelige på at de ønsker Jonas som statsminister, og vi styrte sammen i åtte år. Vi er opptatt av at Ap skal gjøre et godt valg, og de gangene Sp har gjort det bra, så har også Ap gjort det bra, sier Giske.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til VG tirsdag at han så i bakgrunnstallene på målingene at Ap har mistet velgere til Senterpartiet. Men at et regjeringsgrunnlag krever flertall og dermed en solid Sp-oppslutning.

– Summen av målingene har vært godt nytt for det politiske Norge som ønsker et regjeringsskifte, sa Støre.

Han vedgikk i det samme intervjuet at partiet ikke har kommet «på dagsorden».

– Jeg tror det skyldes at det ikke har vært en dagsorden som har fokusert på de sakene som er viktigst for Ap, sa Støre, som følte seg trygg på at partiets viktigste saker i en helt annen grad ville komme på dagsorden i tiden fremover.